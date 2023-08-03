Последние минуты первого тайма у нас идут. Неймар снова выполнял прострельный пас с левого фланга на ближнюю штангу, где никого из партнеров не оказалось.

Неудачно угловой разыграли футболисты французского коллектива ранее. Снова с мячом оказался "ПСЖ", который совсем не торопится разгонять атаку.

Сколько же брака от Неймара в первом тайме, просто катастрофическое количество. Идет он в обводку, но всякий раз соперники его останавливают, а иного развития атак пока не видит южноамериканец. Может, что-то изменится в дальнейшем все же.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! НЕЙМАР! 0:1! А тут все-таки забивает бразилец. Снова корявенько он исполнил серию финтов, после чего нанес выстрел по рамке соперника, но попал в защитника, от ноги которого сфера влетела в сетку.

МОМЕНТ! Экитике снова на ударной позиции оказался. Чжон успел среагировать на выстрел соперника, отбив мяч в сторону от рамки. Далее уже помогли ему защитники.

Неймар снова забрасывал мяч в штрафную соперника, но защита соперника отыграла на должном уровне. "ПСЖ" играет в эконом-режиме сейчас.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут матча счет на табло - 0:1. "ПСЖ" выигрывает первый тайм за счет гола Неймара в концовке игрового отрезка.

Вернулись на поле игроки. Неймар что-то обсуждает с партнерами. Мне кажется, что бразильца сегодня мы и во втором тайме будем на поле наблюдать.

Полчаса отыграли соперники уже. Мбаппе отработал в обороне, а оппонент, прокинувший мяч мимо него, упустил сферу за пределы поля.

Против Гарби в рискованном подкате сыграл один из соперников. Болезненный удар футболист получил по ноге, но смог подняться с газона и встречу продолжить.

Бернат отрабатывает в обороне. Прерывает он прострельный пас от Рафы Силвы. Снаряд выбит в аут, за пределы поля. Хуан в защите пока хорош.

Нанес сейчас Боатенг мощный удар по воротам соперника с линии штрафной - мяч прошел в двух метрах от правой штанги. Было довольно опасно.

Неймар уже не в первый раз теряет мяч, пытаясь организовать атаку своей команды буквально в одиночку. Экитике несколько раз уже оказывался один на левом фланге, но сферы не получал.

Неймар снова завозился с мячом, после чего потерял сферу, но сам Экитике успел сферу получить и даже пробил по рамке противника, правда, крайне неточно.

МОМЕНТ! Наконец, проснулся Неймар! Чжон даже в игру вступает, переводя мяч через планку. Угловой под №2 зарабатывает парижский коллектив!

27' Раз за разом корейская публика "взрывается". Что-то объявляет диктор на стадионе, что провоцирует публику на реакцию. У нас же пока перерыв на водопой.

26' Середина первого тайма идет у нас. Снова увязла борьба в центре поля. Без опасных моментов разворачивается поединок. Будем надеяться, что голы мы сегодня все же увидим.

24' Не останется Килиан Мбаппе уже в "ПСЖ". Полагаю, что уже в конце августа француз окажется в составе "Реала", как этого хотел Флорентино Перес.

23' Рафа Силва увидел, что чуть вышел из ворот голкипер "ПСЖ". Пытался он перебросить Доннарумму, но вместе с последним перекинул и ворота парижан.

22' Верратти отдал передачу на Н'Дура. Тот в касание отправлял в прорыв Неймара, но последний буквально врезался в спину защитнику. Пытался он выпросить штрафной у рефери, но свисток судьи промолчал.

20' Экитике очень здорово себя показал на сборах в Азии. Частенько он показывает прекрасную игру, так что на месте Энрике я бы не спешил с ним расставаться.

19' Прямо-таки обрушили сейчас давление на ворота соперника парижане. Экитике после скидки от Мбаппе пробивал по воротам соперника, но попал в грудь защитнику.

18' Неймар с правого полуфланга отправлял мяч в штрафную соперника, но угодил в ногу защитнику. Это привело к тому, что бразилец заработал угловой для своего коллектива.

17' Перейра отправил мяч на Кюрзава, который попытался выполнить передачу в центр штрафной, где Неймара снова держали трое соперников. Бразильцу приходится непросто.