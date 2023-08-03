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Стадион: .
Чонбук Хендай Моторс
0:1
Первый тайм
ПСЖ

Ход матча

40'
0:1
Неймар
Прогнозы 54
Чонбук Хендай Моторс 5.6% (3)
X 1.9% (1)
ПСЖ 92.6% (50)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Чонбук Хендай Моторс
Ничья
ПСЖ
5.80
5.20
1.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Чжон
Мин
Ки
26
Хон
Чжон-Хо
2
Петрашек
Томаш
70
Пак
Чжун
Ву
94
Ан
Хен-Бом
29
Рю
Чжэ-Мун
57
Боатенг
Нана
7
Хан
Ге-Вон
19
Силва
Рафа
27
Мун
Сон-Мин
10
Пак
Чжэ
Ен
51
Гон
Си
Хен
1
Ким
Чжон-Хун
25
Чои
Чул-Сун
3
Чон
Тэ
Ук
32
Чжон
Ву
Чже
15
Ку
Джа
Рен
5
Юн
Ен-Сон
9
Густаво
Луис
Бенмуя
11
Ли
Дон-Чжун
44
Ли
Джун
Хо
16
Ли
Су-Бин
28
Мен
Сон
Унг
30
О
Чжэ
Хек
4
Пак
Чжин
Соп
17
Мин-Кю
Сон
21
Амано
Дзюн
8
Пайк
Сын
Хо
99
Доннарумма
Джанлуиджи
36
Нхага
Сериф
15
Данилу
Перейра
32
Кюрзава
Левен
14
Бернат
Хуан
35
Гарби
Исмаэль
6
Верратти
Марко
27
Н'Дур
Шер
38
Мбаппе
Эйтан
10
Неймар
44
Экитике
Уго
1
Навас
Кейлор
50
Муке
Луи
2
Хакими
Ашраф
21
Эрнандес
Луис
3
Кимпембе
Преснел
37
Шкриньяр
Милан
17
Витинья
Витор
33
Заир-Эмери
Уоррен
11
Асенсио
Марко
19
Кан-Ин
Ли
8
Фабиан
Руис
28
Солер
Карлос
4
Угарте
Мануэль
43
Ноа
Лемина
5
Маркиньос
Чонбук Хендай Моторс
ПСЖ

Результаты последних матчей

Чонбук Хендай Моторс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Пхохан Стилерс - Чонбук Хендай Моторс 2:1 Чонбук Хендай Моторс - Сувон Сити 1:0 Тэджон Ситизен - Чонбук Хендай Моторс 2:2 Чонбук Хендай Моторс - Сеул 2:1
Чонбук Хендай Моторс - Чеджу Юнайтед 2:0 Чонбук Хендай Моторс - Кванджу 4:0 Кванджу - Чонбук Хендай Моторс 2:0 Персис Соло - Чонбук Хендай Моторс 1:2 Канвон - Чонбук Хендай Моторс 1:2 Чонбук Хендай Моторс - Тэгу 1:0 Чонбук Хендай Моторс - Ульсан Хёндэ 2:0 Пхохан Стилерс - Чонбук Хендай Моторс 1:0 Чонбук Хендай Моторс - Пачжу Ситизенс 5:2 Чонбук Хендай Моторс - Сувон Сити 3:1 Инчхон Юнайтед - Чонбук Хендай Моторс 0:0 Сувон Самсунг Блювингс - Чонбук Хендай Моторс 0:3 Сеул - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Канвон 0:1 Чонбук Хендай Моторс - Тэджон Ситизен 1:2 Чеджу Юнайтед - Чонбук Хендай Моторс 0:2
ПСЖ
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ПСЖ - Интер Милан 1:2 ПСЖ - Серезо Осака 2:3 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 ПСЖ - Гавр 2:0
ПСЖ - Клермон 2:3 Страсбург - ПСЖ 1:1 Осер - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Аяччо 5:0 Труа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Лорьян 1:3 Анже - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Ланс 3:1 Ницца - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Лион 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Брест - ПСЖ 1:2 Бавария - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Нант 4:2 Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Лилль 4:3
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут матча счет на табло - 0:1. "ПСЖ" выигрывает первый тайм за счет гола Неймара в концовке игрового отрезка.
  • 45'
    Неймар снова забрасывал мяч в штрафную соперника, но защита соперника отыграла на должном уровне. "ПСЖ" играет в эконом-режиме сейчас.
  • Опасный момент
    44'
    МОМЕНТ! Экитике снова на ударной позиции оказался. Чжон успел среагировать на выстрел соперника, отбив мяч в сторону от рамки. Далее уже помогли ему защитники. 
  • Описание гола
    43'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! НЕЙМАР! 0:1!
    А тут все-таки забивает бразилец. Снова корявенько он исполнил серию финтов, после чего нанес выстрел по рамке соперника, но попал в защитника, от ноги которого сфера влетела в сетку. 
  • 41'
    Сколько же брака от Неймара в первом тайме, просто катастрофическое количество. Идет он в обводку, но всякий раз соперники его останавливают, а иного развития атак пока не видит южноамериканец. Может, что-то изменится в дальнейшем все же.
  • Угловой
    40'
    Неудачно угловой разыграли футболисты французского коллектива ранее. Снова с мячом оказался "ПСЖ", который совсем не торопится разгонять атаку.
  • 39'
    Последние минуты первого тайма у нас идут. Неймар снова выполнял прострельный пас с левого фланга на ближнюю штангу, где никого из партнеров не оказалось.
  • Опасный момент
    37'
    МОМЕНТ! Наконец, проснулся Неймар! Чжон даже в игру вступает, переводя мяч через планку. Угловой под №2 зарабатывает парижский коллектив!
  • 36'
    Неймар снова завозился с мячом, после чего потерял сферу, но сам Экитике успел сферу получить и даже пробил по рамке противника, правда, крайне неточно. 
  • 35'
    Неймар уже не в первый раз теряет мяч, пытаясь организовать атаку своей команды буквально в одиночку. Экитике несколько раз уже оказывался один на левом фланге, но сферы не получал.
  • 34'
    Нанес сейчас Боатенг мощный удар по воротам соперника с линии штрафной - мяч прошел в двух метрах от правой штанги. Было довольно опасно.
  • 32'
    Бернат отрабатывает в обороне. Прерывает он прострельный пас от Рафы Силвы. Снаряд выбит в аут, за пределы поля. Хуан в защите пока хорош.
  • Травма, повреждение
    31'
    Против Гарби в рискованном подкате сыграл один из соперников. Болезненный удар футболист получил по ноге, но смог подняться с газона и встречу продолжить.
  • 30'
    Полчаса отыграли соперники уже. Мбаппе отработал в обороне, а оппонент, прокинувший мяч мимо него, упустил сферу за пределы поля.
  • 28'
    Вернулись на поле игроки. Неймар что-то обсуждает с партнерами. Мне кажется, что бразильца сегодня мы и во втором тайме будем на поле наблюдать. 
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    • 27'
      Раз за разом корейская публика "взрывается". Что-то объявляет диктор на стадионе, что провоцирует публику на реакцию. У нас же пока перерыв на водопой. 
    • 26'
      Середина первого тайма идет у нас. Снова увязла борьба в центре поля. Без опасных моментов разворачивается поединок. Будем надеяться, что голы мы сегодня все же увидим. 
    • 24'
      Не останется Килиан Мбаппе уже в "ПСЖ". Полагаю, что уже в конце августа француз окажется в составе "Реала", как этого хотел Флорентино Перес. 
    • Опасный момент
      23'
      Рафа Силва увидел, что чуть вышел из ворот голкипер "ПСЖ". Пытался он перебросить Доннарумму, но вместе с последним перекинул и ворота парижан. 
    • Судья
      22'
      Верратти отдал передачу на Н'Дура. Тот в касание отправлял в прорыв Неймара, но последний буквально врезался в спину защитнику. Пытался он выпросить штрафной у рефери, но свисток судьи промолчал. 
    • 20'
      Экитике очень здорово себя показал на сборах в Азии. Частенько он показывает прекрасную игру, так что на месте Энрике я бы не спешил с ним расставаться. 
    • 19'
      Прямо-таки обрушили сейчас давление на ворота соперника парижане. Экитике после скидки от Мбаппе пробивал по воротам соперника, но попал в грудь защитнику.
    • Угловой
      18'
      Неймар с правого полуфланга отправлял мяч в штрафную соперника, но угодил в ногу защитнику. Это привело к тому, что бразилец заработал угловой для своего коллектива.
    • 17'
      Перейра отправил мяч на Кюрзава, который попытался выполнить передачу в центр штрафной, где Неймара снова держали трое соперников. Бразильцу приходится непросто.
    • 15'
      Эйтан Мбаппе не сумел добраться до мяча на левом фланге. Пытался он сферу остановить, но слишком сильно в его адрес снаряд послал все тот же Экитике. 
    • 14'
      Хоть какая-то активность в матче появилась. Стоит отметить тот факт, что "ПСЖ" пока себя никак на поле не проявляет, хотя мячом владеет достаточно активно.
    • Опасный момент
      13'
      Увязла игра в центре поля. "Чонбук Хендай Моторс" снова провел свою атаку по центру. Мун Сон-Мин с 20-ти метров пробивал по позиции вратаря - спас свою команду Доннарумма. 
    • 12'
      Экитике сейчас из-под защитника нанес удар по воротам соперника. Целил игрок в правый от себя угол, но мяч просвистел рядом со стойкой. Было опасно!
    • 11'
      Неймар с левого края выполнял передачу в штрафную соперника, но прямо в руки голкиперу сфера прилетела сейчас. Отлично среагировал на этот навес вратарь.
    • 10'
      Пока очень аккуратно парижане ведут себя на футбольном поле. Вполне вероятно, что сегодня мы низовую встречу с вами увидим. В обороне у оппонентов полный порядок. 
    • Офсайд
      8'
      Свисток арбитра мы сейчас слышим. Судейский корпус среагировал и определил положение "вне игры" в атаке у столичного клуба из Франции. 
    • 7'
      Доннарумма сейчас красиво убрал соперника от мяча, после чего отдал передачу на партнера. И не боится ведь заигрываться у ворот голкипер "ПСЖ". Стало быть, в себе он уверен. 
    • 6'
      Ли Кан-Ина в составе "ПСЖ" показали нам сейчас. Он сегодня на скамейке. Игрока очень активно встретили фанаты, сидящие на трибунах. Еще более активно болельщики отреагировали на Неймара, который собирает на себе все внимание в этой игре.
    • Угловой
      5'
      Угловой сейчас разыграли футболисты "Чонбук Моторс", но ничего интересного придумать со стандарта не удалось игрокам команды хозяев. 
    • 3'
      16-летний брат Килиана Мбаппе, Итан, сегодня в стартовом составе. Он составляет компанию Экитике и Неймару в атаке. Будет интересно посмотреть на взаимодействии этих игроков на поле. 
    • 2'
      "ПСЖ" сегодня вышел на поле в форме белого цвета, а игроки "Чонбук Моторс" предстали на футбольном газоне в зеленом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, друзья, встреча в Южной Корее стартовала! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к товарищеским матчам клубов. В рамках такого поединка сыграют между собой «Чонбук Хендай Моторс» и «ПСЖ». Встреча состоится в Пусане, на стадионе «Главный стадион Азиады».

      Для вас текстовую трансляцию игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 37% пользователей.
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    Прогнозы 54
    Чонбук Хендай Моторс 5.6% (3)
    X 1.9% (1)
    ПСЖ 92.6% (50)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Чонбук Хендай Моторс
    Ничья
    ПСЖ
    5.80
    5.20
    1.90
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Чонбук Хендай Моторс 0:1 ПСЖ онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Чонбук Хендай Моторс 0:1 ПСЖ

    Исход игры
    Чонбук Хендай Моторс
    5.6% (3)
    Ничья
    1.9% (1)
    ПСЖ
    92.6% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.77% (42)
    Меньше
    19.23% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    82.69% (43)
    Нет
    17.31% (9)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    37% (20)
    1:3 ПСЖ
    29.6% (16)
    0:2 ПСЖ
    13% (7)
    2:1 Чонбук Хендай Моторс
    5.6% (3)
    2:3 ПСЖ
    3.7% (2)
    0:1 ПСЖ
    3.7% (2)
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    Чонбук Хендай Моторс
    ПСЖ
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