Стадион: Главный стадион Пусан Азиад (Пусан).
0:1
Первый тайм
Ход матча
40'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
13
Чжон
Мин
Ки
26
Хон
Чжон-Хо
70
Пак
Чжун
Ву
94
Ан
Хен-Бом
29
Рю
Чжэ-Мун
57
Боатенг
Нана
19
Силва
Рафа
27
Мун
Сон-Мин
10
Пак
Чжэ
Ен
51
Гон
Си
Хен
25
Чои
Чул-Сун
32
Чжон
Ву
Чже
15
Ку
Джа
Рен
11
Ли
Дон-Чжун
44
Ли
Джун
Хо
16
Ли
Су-Бин
28
Мен
Сон
Унг
30
О
Чжэ
Хек
17
Мин-Кю
Сон
21
Амано
Дзюн
36
Нхага
Сериф
14
Бернат
Хуан
27
Н'Дур
Шер
38
Мбаппе
Эйтан
10
Неймар
44
Экитике
Уго
50
Муке
Луи
19
Кан-Ин
Ли
28
Солер
Карлос
43
Ноа
Лемина
- Основной состав
-
13 Чжон Мин КиВратарь
-
26 Хон Чжон-ХоЗащитник
- Защитник
-
70 Пак Чжун ВуЗащитник
-
94 Ан Хен-БомПолузащитник
-
29 Рю Чжэ-МунПолузащитник
-
57 Боатенг НанаПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Силва РафаПолузащитник
-
27 Мун Сон-МинПолузащитник
-
10 Пак Чжэ ЕнНападающий
- Запасные игроки
-
51 Гон Си ХенВратарь
- Вратарь
-
25 Чои Чул-СунЗащитник
- Защитник
-
32 Чжон Ву ЧжеЗащитник
-
15 Ку Джа РенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Ли Дон-ЧжунПолузащитник
-
44 Ли Джун ХоПолузащитник
-
16 Ли Су-БинПолузащитник
-
28 Мен Сон УнгПолузащитник
-
30 О Чжэ ХекПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Мин-Кю СонПолузащитник
-
21 Амано ДзюнНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
- Вратарь
-
36 Нхага СерифЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Бернат ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Н'Дур ШерПолузащитник
-
38 Мбаппе ЭйтанПолузащитник
-
10 НеймарПолузащитник
-
44 Экитике УгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
50 Муке ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Кан-Ин ЛиПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Солер КарлосПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Ноа ЛеминаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Энрике Луис
Результаты последних матчей
Чонбук Хендай Моторс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Пхохан Стилерс - Чонбук Хендай Моторс 2:1 Чонбук Хендай Моторс - Сувон Сити 1:0 Тэджон Ситизен - Чонбук Хендай Моторс 2:2 Чонбук Хендай Моторс - Сеул 2:1
Чонбук Хендай Моторс - Чеджу Юнайтед 2:0 Чонбук Хендай Моторс - Кванджу 4:0 Кванджу - Чонбук Хендай Моторс 2:0 Персис Соло - Чонбук Хендай Моторс 1:2 Канвон - Чонбук Хендай Моторс 1:2 Чонбук Хендай Моторс - Тэгу 1:0 Чонбук Хендай Моторс - Ульсан Хёндэ 2:0 Пхохан Стилерс - Чонбук Хендай Моторс 1:0 Чонбук Хендай Моторс - Пачжу Ситизенс 5:2 Чонбук Хендай Моторс - Сувон Сити 3:1 Инчхон Юнайтед - Чонбук Хендай Моторс 0:0 Сувон Самсунг Блювингс - Чонбук Хендай Моторс 0:3 Сеул - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Канвон 0:1 Чонбук Хендай Моторс - Тэджон Ситизен 1:2 Чеджу Юнайтед - Чонбук Хендай Моторс 0:2
ПСЖ
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ПСЖ - Интер Милан 1:2 ПСЖ - Серезо Осака 2:3 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 ПСЖ - Гавр 2:0
ПСЖ - Клермон 2:3 Страсбург - ПСЖ 1:1 Осер - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Аяччо 5:0 Труа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Лорьян 1:3 Анже - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Ланс 3:1 Ницца - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Лион 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Брест - ПСЖ 1:2 Бавария - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Нант 4:2 Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Лилль 4:3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Чонбук Хендай Моторс 0:1 ПСЖ
Исход игры
Чонбук Хендай Моторс
5.6% (3)
Ничья
1.9% (1)
ПСЖ
92.6% (50)
Тотал 2.5
Больше
80.77% (42)
Меньше
19.23% (10)
Обе команды забьют
Да
82.69% (43)
Нет
17.31% (9)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
37% (20)
1:3 ПСЖ
29.6% (16)
0:2 ПСЖ
13% (7)
2:1 Чонбук Хендай Моторс
5.6% (3)
2:3 ПСЖ
3.7% (2)
0:1 ПСЖ
3.7% (2)
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