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Чонбук Хендай Моторс
 
Позже
ПСЖ
Прогнозы 19
Чонбук Хендай Моторс 5.3% (1)
X 5.3% (1)
ПСЖ 89.5% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Чонбук Хендай Моторс
Ничья
ПСЖ
5.60
4.90
1.58
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Результаты последних матчей

Чонбук Хендай Моторс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Пхохан Стилерс - Чонбук Хендай Моторс 2:1 Чонбук Хендай Моторс - Сувон Сити 1:0 Тэджон Ситизен - Чонбук Хендай Моторс 2:2 Чонбук Хендай Моторс - Сеул 2:1
Чонбук Хендай Моторс - Чеджу Юнайтед 2:0 Чонбук Хендай Моторс - Кванджу 4:0 Кванджу - Чонбук Хендай Моторс 2:0 Персис Соло - Чонбук Хендай Моторс 1:2 Канвон - Чонбук Хендай Моторс 1:2 Чонбук Хендай Моторс - Тэгу 1:0 Чонбук Хендай Моторс - Ульсан Хёндэ 2:0 Пхохан Стилерс - Чонбук Хендай Моторс 1:0 Чонбук Хендай Моторс - Пачжу Ситизенс 5:2 Чонбук Хендай Моторс - Сувон Сити 3:1 Инчхон Юнайтед - Чонбук Хендай Моторс 0:0 Сувон Самсунг Блювингс - Чонбук Хендай Моторс 0:3 Сеул - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Канвон 0:1 Чонбук Хендай Моторс - Тэджон Ситизен 1:2 Чеджу Юнайтед - Чонбук Хендай Моторс 0:2
ПСЖ
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ПСЖ - Интер Милан 1:2 ПСЖ - Серезо Осака 2:3 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 ПСЖ - Гавр 2:0
ПСЖ - Клермон 2:3 Страсбург - ПСЖ 1:1 Осер - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Аяччо 5:0 Труа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Лорьян 1:3 Анже - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Ланс 3:1 Ницца - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Лион 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Брест - ПСЖ 1:2 Бавария - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Нант 4:2 Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Лилль 4:3
  • Текстовая онлайн трансляция матча Чонбук Хендай Моторс - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 августа 2023, осталось 2 часа 50 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 19
    Чонбук Хендай Моторс 5.3% (1)
    X 5.3% (1)
    ПСЖ 89.5% (17)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Чонбук Хендай Моторс
    Ничья
    ПСЖ
    5.60
    4.90
    1.58
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Чонбук Хендай Моторс - ПСЖ онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Чонбук Хендай Моторс - ПСЖ

    Исход игры
    Чонбук Хендай Моторс
    0% (0)
    Ничья
    11.1% (1)
    ПСЖ
    88.9% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (6)
    Меньше
    33.33% (3)
    Обе команды забьют
    Да
    77.78% (7)
    Нет
    22.22% (2)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    33.3% (3)
    1:3 ПСЖ
    22.2% (2)
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    Чонбук Хендай Моторс
    ПСЖ
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