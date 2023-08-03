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Прогноз на матч от Liveresult
Результаты последних матчей
Чонбук Хендай Моторс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Пхохан Стилерс - Чонбук Хендай Моторс 2:1 Чонбук Хендай Моторс - Сувон Сити 1:0 Тэджон Ситизен - Чонбук Хендай Моторс 2:2 Чонбук Хендай Моторс - Сеул 2:1
Чонбук Хендай Моторс - Чеджу Юнайтед 2:0 Чонбук Хендай Моторс - Кванджу 4:0 Кванджу - Чонбук Хендай Моторс 2:0 Персис Соло - Чонбук Хендай Моторс 1:2 Канвон - Чонбук Хендай Моторс 1:2 Чонбук Хендай Моторс - Тэгу 1:0 Чонбук Хендай Моторс - Ульсан Хёндэ 2:0 Пхохан Стилерс - Чонбук Хендай Моторс 1:0 Чонбук Хендай Моторс - Пачжу Ситизенс 5:2 Чонбук Хендай Моторс - Сувон Сити 3:1 Инчхон Юнайтед - Чонбук Хендай Моторс 0:0 Сувон Самсунг Блювингс - Чонбук Хендай Моторс 0:3 Сеул - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Канвон 0:1 Чонбук Хендай Моторс - Тэджон Ситизен 1:2 Чеджу Юнайтед - Чонбук Хендай Моторс 0:2
ПСЖ
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ПСЖ - Интер Милан 1:2 ПСЖ - Серезо Осака 2:3 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 ПСЖ - Гавр 2:0
ПСЖ - Клермон 2:3 Страсбург - ПСЖ 1:1 Осер - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Аяччо 5:0 Труа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Лорьян 1:3 Анже - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Ланс 3:1 Ницца - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Лион 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Брест - ПСЖ 1:2 Бавария - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Нант 4:2 Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Лилль 4:3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Чонбук Хендай Моторс - ПСЖ
Исход игры
Чонбук Хендай Моторс
0% (0)
Ничья
11.1% (1)
ПСЖ
88.9% (8)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (6)
Меньше
33.33% (3)
Обе команды забьют
Да
77.78% (7)
Нет
22.22% (2)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
33.3% (3)
1:3 ПСЖ
22.2% (2)
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