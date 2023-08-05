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  3. Чемпионат мира (женщины) 2023

Чемпионат мира (женщины)

Стадион: . Зрители: 43217 Главный судья: Cheryl Foster
Швейцария (жен)
1:5
Конец матча
Испания (жен)
0'
0:1
5' Гол
Бонмати Айтана
1:1
11' Гол в свои ворота
Laia Codina
1:2
17' Гол
Alba Redondo
1:3
36' Гол
Бонмати Айтана
1:4
45' Гол
Laia Codina
1:5
70' Гол
Эрмосо Дженнифер
73' Желтая карточка
Штирли Юлия
90'+5

Ход матча

5'
0:1
Бонмати Айтана
(Alba Redondo)
11'
Laia Codina
1:1
17'
1:2
Alba Redondo
(Бонмати Айтана)
36'
1:3
Бонмати Айтана
45'
1:4
Laia Codina
46'
Морон Сандрен
Рётелер Жеральдин
 
46'
Тершун Мерьям
Соу Кумба
 
46'
Кальигарис Вьола
Айгбогун Эсеоса
 
64'
 
Maria Perez
Абельейра Тереза
64'
 
Eva Maria Navarro
Гонсалес Эстер
70'
1:5
Эрмосо Дженнифер
(Бонмати Айтана)
73'
Штирли Юлия
 
75'
Хумм Фабьенн
Seraina Piubel
 
77'
 
Путеллас Алексия
Эрмосо Дженнифер
77'
 
Ирен Герреро
Бонмати Айтана
84'
 
Дель Кастильо Атенеа
Salma Paralluelo
84'
Марти Лара
Ризер Надин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 5
  • 1 Удары по воротам 9
  • 1 Удары в створ 9
  • 0 Угловые 11
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 312 Количество передач 671
  • 28 Владение мячом, % 72

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Тальманн
Гаэль
19
Айгбогун
Эсеоса
5
Мариц
Ноэлль
2
Штирли
Юлия
8
Ризер
Надин
11
Соу
Кумба
13
Вельти
Лия
6
Рётелер
Жеральдин
17
Seraina
Piubel
10
Бахманн
Рамона
9
Црногорчевич
Ана-Мария
23
Catalina
Coll
12
Oihane
Hernandez
4
Паредес
Ирен
14
Laia
Codina
2
Батлье
Она
6
Бонмати
Айтана
3
Абельейра
Тереза
10
Эрмосо
Дженнифер
17
Alba
Redondo
9
Гонсалес
Эстер
18
Salma
Paralluelo
Швейцария (жен)
Испания (жен)

История личных встреч

Швейцария (жен)
Испания (жен)

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КА(
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Швейцария (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Seraina Piubel 1 0.25
Бахманн Рамона 1 (1) 0.25
Испания (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонмати Айтана 3 0.75
Эрмосо Дженнифер 3 0.75
Alba Redondo 3 0.75
Гонсалес Эстер 1 0.25
Абельейра Тереза 1 0.25
Laia Codina 1 0.25
Eva Maria Navarro 0 0
Путеллас Алексия 0 0
Батлье Она 0 0

Карточки

Швейцария (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бахманн Рамона 1 0
Мариц Ноэлль 1 0
Штирли Юлия 1 0
Испания (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольга Кармона Гарсия 1 0
Oihane Hernandez 1 0

Результаты матчей

Швейцария (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Испания (жен)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Швейцария (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Испания (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
7
Швейцария (жен)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Испания (жен)
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
7

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
33%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
13
1 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
4
31%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
50%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
3
23%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

6
5
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
2
33%
1
20%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Швейцария (жен)
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Швейцария (жен) - Новая Зеландия (жен) 0:0 Швейцария (жен) - Норвегия (жен) 0:0 Филиппины (жен) - Швейцария (жен) 0:2 Швейцария (жен) - Марокко (жен) 0:0
Швейцария (жен) - Замбия (жен) 3:3 Швейцария (жен) - Исландия (жен) 1:2 Швейцария (жен) - Китай (жен) 0:0 Швейцария (жен) - Польша (жен) 1:1 Польша (жен) - Швейцария (жен) 0:0 Швейцария (жен) - Дания (жен) 1:2 Швейцария (жен) - Уэльс (жен) 2:1 Швейцария (жен) - Молдова (жен) 15:0 Хорватия (жен) - Швейцария (жен) 0:2 Швейцария (жен) - Нидерланды (жен) 1:4 Швеция (жен) - Швейцария (жен) 2:1 Португалия (жен) - Швейцария (жен) 2:2 Швейцария (жен) - Англия (жен) 0:4 Германия (жен) - Швейцария (жен) 7:0 Швейцария (жен) - Италия (жен) 0:1 Румыния (жен) - Швейцария (жен) 1:1
Испания (жен)
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Япония (жен) - Испания (жен) 4:0 Испания (жен) - Замбия (жен) 5:0 Испания (жен) - Коста-Рика (жен) 3:0 Вьетнам (жен) - Испания (жен) 0:9
Дания (жен) - Испания (жен) 0:2 Испания (жен) - Панама (жен) 7:0 Испания (жен) - Китай (жен) 3:0 Испания (жен) - Норвегия (жен) 4:2 Чехия (жен) - Испания (жен) 0:3 Австралия (жен) - Испания (жен) 3:2 Испания (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Испания (жен) - Япония (жен) 1:0 Испания (жен) - Аргентина (жен) 7:0 Испания (жен) - США (жен) 2:0 Испания (жен) - Швеция (жен) 1:1 Испания (жен) - Украина (жен) 5:0 Испания (жен) - Венгрия (жен) 3:0 Англия (жен) - Испания (жен) 2:1 Дания (жен) - Испания (жен) 0:1 Германия (жен) - Испания (жен) 2:0

Результаты матчей

Швейцария (жен)
Испания (жен)

Точный счет

0:0
2 раза 67%
1:5
1 раз 33%
3:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:5
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Швейцария (жен)
Испания (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
3
1
1/8 финала
1 Швейцария (жен)
5 Испания (жен)
Япония (жен)
Норвегия (жен)
Нидерланды (жен)
ЮАР (жен)
Швеция (жен)
США (жен)
Англия (жен)
Нигерия (жен)
Австралия (жен)
Дания (жен)
Колумбия (жен)
Ямайка (жен)
Франция (жен)
Марокко (жен)
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Япония (жен) Hinata Miyazawa 4 (1)
Германия (жен) Попп Александра 4
Англия (жен) Джеймс Лорен 3 (3)
Испания (жен) Бонмати Айтана 3 (2)
Испания (жен) Эрмосо Дженнифер 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Филиппины (жен) Sofia Harrison 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
США (жен) Лавелле Роуз 2
Португалия (жен) Гомеш Диана 2
Весь список
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