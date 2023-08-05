Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Seraina Piubel выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Испания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Швейцария (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Швейцария (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Испания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

46' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

46' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Испания (жен)

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Г О О О О Л - Laia Codina первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

41' Айгбогун Эсеоса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Испания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Испания (жен) нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

36' Г О О О О Л - Бонмати Айтана забивает ударом с левой ноги!

33' Хорошая попытка от Бонмати Айтана , был неплохой удар, но вратарь спас

33' Salma Paralluelo навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Вельти Лия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Salma Paralluelo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Испания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Швейцария (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Абельейра Тереза не смог попасть в створ ударом издали

27' Испания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Испания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Испания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Швейцария (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Швейцария (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Паредес Ирен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Испания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Швейцария (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Игра в одни ворота сейчас. Испания (жен) доминирует и владеет мячом

19' Швейцария (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Испания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Бонмати Айтана не смог попасть в створ ударом издали

17' Абельейра Тереза навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Эрмосо Дженнифер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Оооо... вот это был удар! Паредес Ирен должен был забить с этой позиции.

14' Alba Redondo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Швейцария (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Испания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Швейцария (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Команда Швейцария (жен) забила мяч, хотя лучше играли соперники

11' ГООООООООЛ - Laia Codina очень расстроена, так как забила в свои ворота!

9' Швейцария (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Матч возобновлен

8' Ризер Надин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Испания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Команда Испания (жен) забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

5' Г О О О О Л - Бонмати Айтана забивает с левой ноги!

5' Alba Redondo создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Alba Redondo пробует нанести удар издали, но Gaelle Thalmann ловит мяч

3' Швейцария (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Эрмосо Дженнифер пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

3' Salma Paralluelo создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Рётелер Жеральдин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Швейцария (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.