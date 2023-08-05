Стадион: Иден Парк. Зрители: 43217 Главный судья: Cheryl Foster
1:5
Конец матча
0'
0:1
5' ГолБонмати Айтана
1:1
11' Гол в свои воротаLaia Codina
1:2
17' ГолAlba Redondo
1:3
36' ГолБонмати Айтана
1:4
45' ГолLaia Codina
1:5
70' ГолЭрмосо Дженнифер
73' Желтая карточкаШтирли Юлия
90'+5
Ход матча
5'
0:1
11'
1:1
17'
1:2
36'
1:3
45'
1:4
70'
73'
Статистика матча
-
1 Голы 5
-
1 Удары по воротам 9
-
1 Удары в створ 9
-
0 Угловые 11
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
312 Количество передач 671
-
28 Владение мячом, % 72
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Соу
Кумба
13
Вельти
Лия
14
Laia
Codina
17
Alba
Redondo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Соу КумбаПолузащитник
-
13 Вельти ЛияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Пен ЛивияВратарь
- Вратарь
-
15 Бюлер ЛуанаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Хумм ФабьеннНападающий
- Нападающий
-
-
-
14 Marion Rey
-
-
Главный тренер: Инка Грингс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Laia CodinaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Alba RedondoНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Enith Salon
-
-
16 Maria Perez
-
20 Rocio
-
-
Главный тренер: Вилда Жорже
История личных встреч
Швейцария (жен)
Испания (жен)
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Швейцария (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Seraina Piubel
|1
|0.25
|Бахманн Рамона
|1 (1)
|0.25
Испания (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонмати Айтана
|3
|0.75
|Эрмосо Дженнифер
|3
|0.75
|Alba Redondo
|3
|0.75
|Гонсалес Эстер
|1
|0.25
|Абельейра Тереза
|1
|0.25
|Laia Codina
|1
|0.25
|Eva Maria Navarro
|0
|0
|Путеллас Алексия
|0
|0
|Батлье Она
|0
|0
Карточки
Швейцария (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бахманн Рамона
|1
|0
|Мариц Ноэлль
|1
|0
|Штирли Юлия
|1
|0
Испания (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольга Кармона Гарсия
|1
|0
|Oihane Hernandez
|1
|0
Результаты матчей
Швейцария (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Испания (жен)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Швейцария (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Испания (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
7
Швейцария (жен)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Испания (жен)
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
7
Голы по времени матча
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
33%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
13
1 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
4
31%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
50%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
3
23%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
6
5
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
2
33%
1
20%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Швейцария (жен)
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Швейцария (жен) - Новая Зеландия (жен) 0:0 Швейцария (жен) - Норвегия (жен) 0:0 Филиппины (жен) - Швейцария (жен) 0:2 Швейцария (жен) - Марокко (жен) 0:0
Швейцария (жен) - Замбия (жен) 3:3 Швейцария (жен) - Исландия (жен) 1:2 Швейцария (жен) - Китай (жен) 0:0 Швейцария (жен) - Польша (жен) 1:1 Польша (жен) - Швейцария (жен) 0:0 Швейцария (жен) - Дания (жен) 1:2 Швейцария (жен) - Уэльс (жен) 2:1 Швейцария (жен) - Молдова (жен) 15:0 Хорватия (жен) - Швейцария (жен) 0:2 Швейцария (жен) - Нидерланды (жен) 1:4 Швеция (жен) - Швейцария (жен) 2:1 Португалия (жен) - Швейцария (жен) 2:2 Швейцария (жен) - Англия (жен) 0:4 Германия (жен) - Швейцария (жен) 7:0 Швейцария (жен) - Италия (жен) 0:1 Румыния (жен) - Швейцария (жен) 1:1
Испания (жен)
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Япония (жен) - Испания (жен) 4:0 Испания (жен) - Замбия (жен) 5:0 Испания (жен) - Коста-Рика (жен) 3:0 Вьетнам (жен) - Испания (жен) 0:9
Дания (жен) - Испания (жен) 0:2 Испания (жен) - Панама (жен) 7:0 Испания (жен) - Китай (жен) 3:0 Испания (жен) - Норвегия (жен) 4:2 Чехия (жен) - Испания (жен) 0:3 Австралия (жен) - Испания (жен) 3:2 Испания (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Испания (жен) - Япония (жен) 1:0 Испания (жен) - Аргентина (жен) 7:0 Испания (жен) - США (жен) 2:0 Испания (жен) - Швеция (жен) 1:1 Испания (жен) - Украина (жен) 5:0 Испания (жен) - Венгрия (жен) 3:0 Англия (жен) - Испания (жен) 2:1 Дания (жен) - Испания (жен) 0:1 Германия (жен) - Испания (жен) 2:0
Результаты матчей
Швейцария (жен)
Испания (жен)
Точный счет
0:0
2 раза 67%
1:5
1 раз 33%
3:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:5
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Швейцария (жен)
Испания (жен)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
31
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Япония (жен)
|Hinata Miyazawa
|4 (1)
|Германия (жен)
|Попп Александра
|4
|Англия (жен)
|Джеймс Лорен
|3 (3)
|Испания (жен)
|Бонмати Айтана
|3 (2)
|Испания (жен)
|Эрмосо Дженнифер
|3 (1)
|Ямайка (жен)
|Шоу Хадия
|1 1
|Филиппины (жен)
|Sofia Harrison
|1 1
|Замбия (жен)
|Catherine Musonda
|1 1
|США (жен)
|Лавелле Роуз
|2
|Португалия (жен)
|Гомеш Диана
|2