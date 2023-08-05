Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Норвегия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Норвегия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Хасегава Юи бьет издали, но Aurora Mikalsen ловит мяч в руки

87' Хасегава Юи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Матч возобновится спорным мячом

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Сегодняшная посещаемость составляет 33042 болельщиков

83' Норвегия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Г О О О О Л - Hinata Miyazawa забивает с левой ноги!

80' Aoba Fujino создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Хорошая попытка от Маанум Фрида , был неплохой удар, но вратарь спас

78' Хансен Каролин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Hinata Miyazawa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Норвегия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Оооо... вот это был удар! Саевик Карина должен был забить с этой позиции.

77' Хасегава Юи ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

77' Пространство открывается для Саевик Карина , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

76' Хеуг Софи выиграл воздушное противоборство у Moeka Minami.

76' Хансен Каролин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Норвегия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Хансен Каролин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Risa Shimizu ослабляет давление, выбив мяч.

73' Riko Ueki создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Норвегия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Норвегия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Япония (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Япония (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Норвегия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Матч возобновлен

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Бьельде Теа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Hinata Miyazawa не смог попасть в створ ударом издали

64' Япония (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Япония (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Aoba Fujino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Норвегия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Fuka Nagano выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Япония (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Хасегава Юи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Hinata Miyazawa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Норвегия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Норвегия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Норвегия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Норвегия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Матч возобновится спорным мячом

55' Матч остановлен

54' Япония (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Jun Endo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Норвегия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Япония (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Риса Вильде плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

50' Г О О О О Л - Risa Shimizu первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

49' Mina Tanaka создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Норвегия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Хасегава Юи бьет издали, но Aurora Mikalsen ловит мяч в руки

46' Норвегия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля