Стадион: Wellington Regional Stadium. Зрители: 33042 Главный судья: Edina Alves Batista
3:1
Конец матча
0'
1:0
15' Гол в свои воротаЭнген Ингрид
1:1
20' ГолРейтен Гуро
2:1
50' ГолСимицу Риса
3:1
81' ГолHinata Miyazawa
90'+6
Ход матча
15'
1:0
20'
1:1
50'
2:1
72'
81'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
5 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
6 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 4
-
603 Количество передач 441
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Эндо
Юн
14
Хасегава
Юи
10
Fuka
Nagano
15
Aoba
Fujino
11
Mina
Tanaka
13
Бьельде
Теа
11
Рейтен
Гуро
22
Хеуг
Софи
20
Хаави
Эмилье
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Эндо ЮнЗащитник
-
14 Хасегава ЮиПолузащитник
-
10 Fuka NaganoПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Aoba FujinoПолузащитник
-
11 Mina TanakaНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хирао ЧикаВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
22 Remina Chiba
-
20 Maika Hamano
-
-
-
-
-
17 Kiko Seike
-
-
Главный тренер: Futoshi Ikeda
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Бьельде ТеаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Рейтен ГуроПолузащитник
- Нападающий
-
22 Хеуг СофиНападающий
-
20 Хаави ЭмильеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Маанум ФридаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Hege Riise
История личных встреч
Япония (жен)
Норвегия (жен)
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
54
Бомбардиры внутри турнира
Япония (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hinata Miyazawa
|5
|1.25
|Mina Tanaka
|2
|0.5
|Riko Ueki
|2 (1)
|0.5
|Эндо Юн
|1
|0.25
|Aoba Fujino
|1
|0.25
|Hikaru Naomoto
|1
|0.25
|Симицу Риса
|1
|0.25
|Хасегава Юи
|0
|0
|Miyabi Moriya
|0
|0
Норвегия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеуг Софи
|3
|0.75
|Рейтен Гуро
|2 (1)
|0.5
|Хансен Каролин
|1
|0.25
|Риса Вильде
|0
|0
|Бьельде Теа
|0
|0
Карточки
Япония (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Норвегия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаави Эмилье
|1
|0
|Риса Вильде
|1
|0
Результаты матчей
Япония (жен)
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Норвегия (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Япония (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Норвегия (жен)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
5
Япония (жен)
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Норвегия (жен)
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
5
7
Голы по времени матча
Забито
8
2
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
13%
1
50%
1-15
3
38%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
7
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
8%
2
29%
1-15
3
23%
2
29%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
1
14%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Япония (жен)
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Япония (жен) - Испания (жен) 4:0 Япония (жен) - Коста-Рика (жен) 2:0 Замбия (жен) - Япония (жен) 0:5 Япония (жен) - Панама (жен) 5:0
Дания (жен) - Япония (жен) 1:0 Португалия (жен) - Япония (жен) 1:2 Испания (жен) - Япония (жен) 1:0 Англия (жен) - Япония (жен) 4:0 Япония (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:0 Япония (жен) - Нигерия (жен) 2:0 Япония (жен) - Китай (жен) 0:0 Япония (жен) - Тайвань (жен) 4:1 Япония (жен) - Южная Корея (жен) 2:1 Сербия (жен) - Япония (жен) 0:5 Нидерланды (жен) - Япония (жен) 0:0 Исландия (жен) - Япония (жен) 2:0 Швеция (жен) - Япония (жен) 3:1 Чили (жен) - Япония (жен) 0:1 Япония (жен) - Великобритания (жен) 0:1 Япония (жен) - Канада (жен) 1:1
Норвегия (жен)
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Норвегия (жен) - Филиппины (жен) 6:0 Швейцария (жен) - Норвегия (жен) 0:0 Новая Зеландия (жен) - Норвегия (жен) 1:0 Швеция (жен) - Норвегия (жен) 3:3
Испания (жен) - Норвегия (жен) 4:2 Франция (жен) - Норвегия (жен) 0:0 Дания (жен) - Норвегия (жен) 2:0 Норвегия (жен) - Uruguay2 1:0 Англия (жен) - Норвегия (жен) 1:1 Норвегия (жен) - Франция (жен) 1:2 Нидерланды (жен) - Норвегия (жен) 0:2 Норвегия (жен) - Бразилия (жен) 1:4 Норвегия (жен) - Албания (жен) 5:0 Бельгия (жен) - Норвегия (жен) 0:1 Австрия (жен) - Норвегия (жен) 1:0 Англия (жен) - Норвегия (жен) 8:0 Норвегия (жен) - Северная Ирландия (жен) 4:1 Дания (жен) - Норвегия (жен) 1:2 Норвегия (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:0 Норвегия (жен) - Польша (жен) 2:1
Результаты матчей
Япония (жен)
Норвегия (жен)
Точный счет
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 100%
Точный счет
0:5
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Япония (жен)
Норвегия (жен)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
13
13
13
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Япония (жен)
|Hinata Miyazawa
|5 (1)
|Германия (жен)
|Попп Александра
|4
|Англия (жен)
|Джеймс Лорен
|3 (3)
|Испания (жен)
|Бонмати Айтана
|3 (2)
|Испания (жен)
|Эрмосо Дженнифер
|3 (1)
|Ямайка (жен)
|Шоу Хадия
|1 1
|Филиппины (жен)
|Sofia Harrison
|1 1
|Замбия (жен)
|Catherine Musonda
|1 1
|США (жен)
|Лавелле Роуз
|2
|Португалия (жен)
|Гомеш Диана
|2