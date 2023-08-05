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  3. Чемпионат мира (женщины) 2023

Чемпионат мира (женщины)

Стадион: . Зрители: 33042 Главный судья: Edina Alves Batista
Япония (жен)
3:1
Конец матча
Норвегия (жен)
0'
1:0
15' Гол в свои ворота
Энген Ингрид
1:1
20' Гол
Рейтен Гуро
2:1
50' Гол
Симицу Риса
3:1
81' Гол
Hinata Miyazawa
90'+6

Ход матча

15'
Энген Ингрид
1:0
20'
1:1
Рейтен Гуро
(Риса Вильде)
50'
Симицу Риса
2:1
63'
 
Саевик Карина
Хаави Эмилье
63'
 
Маанум Фрида
Риса Вильде
72'
Riko Ueki
Mina Tanaka
 
74'
 
Хегерберг Ада
Хансен Тува
81'
Hinata Miyazawa
(Aoba Fujino)
3:1
88'
 
Sara Lindbak Hoerte
Бьельде Теа

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 4
  • 603 Количество передач 441
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Ямасита
Аяка
12
Hana
Takahashi
4
Кумагаи
Саки
3
Минами
Моека
2
Симицу
Риса
13
Эндо
Юн
14
Хасегава
Юи
10
Fuka
Nagano
7
Hinata
Miyazawa
15
Aoba
Fujino
11
Mina
Tanaka
23
Микальсен
Аврора
13
Бьельде
Теа
6
Мьельде
Марен
16
Mathilde
Harviken
4
Хансен
Тува
8
Риса
Вильде
7
Энген
Ингрид
11
Рейтен
Гуро
10
Хансен
Каролин
22
Хеуг
Софи
20
Хаави
Эмилье
Япония (жен)
Норвегия (жен)

История личных встреч

Япония (жен)
Норвегия (жен)

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
4:1
КА(
0:2
ММ
0:2

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
54

Бомбардиры внутри турнира

Япония (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hinata Miyazawa 5 1.25
Mina Tanaka 2 0.5
Riko Ueki 2 (1) 0.5
Эндо Юн 1 0.25
Aoba Fujino 1 0.25
Hikaru Naomoto 1 0.25
Симицу Риса 1 0.25
Хасегава Юи 0 0
Miyabi Moriya 0 0
Норвегия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеуг Софи 3 0.75
Рейтен Гуро 2 (1) 0.5
Хансен Каролин 1 0.25
Риса Вильде 0 0
Бьельде Теа 0 0

Карточки

Япония (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норвегия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаави Эмилье 1 0
Риса Вильде 1 0

Результаты матчей

Япония (жен)
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Норвегия (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Япония (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Норвегия (жен)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
5
Япония (жен)
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Норвегия (жен)
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

5
7

Голы по времени матча

Забито

8
2
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
13%
1
50%
1-15
3
38%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
7
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
8%
2
29%
1-15
3
23%
2
29%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
1
14%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Япония (жен)
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Япония (жен) - Испания (жен) 4:0 Япония (жен) - Коста-Рика (жен) 2:0 Замбия (жен) - Япония (жен) 0:5 Япония (жен) - Панама (жен) 5:0
Дания (жен) - Япония (жен) 1:0 Португалия (жен) - Япония (жен) 1:2 Испания (жен) - Япония (жен) 1:0 Англия (жен) - Япония (жен) 4:0 Япония (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:0 Япония (жен) - Нигерия (жен) 2:0 Япония (жен) - Китай (жен) 0:0 Япония (жен) - Тайвань (жен) 4:1 Япония (жен) - Южная Корея (жен) 2:1 Сербия (жен) - Япония (жен) 0:5 Нидерланды (жен) - Япония (жен) 0:0 Исландия (жен) - Япония (жен) 2:0 Швеция (жен) - Япония (жен) 3:1 Чили (жен) - Япония (жен) 0:1 Япония (жен) - Великобритания (жен) 0:1 Япония (жен) - Канада (жен) 1:1
Норвегия (жен)
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Норвегия (жен) - Филиппины (жен) 6:0 Швейцария (жен) - Норвегия (жен) 0:0 Новая Зеландия (жен) - Норвегия (жен) 1:0 Швеция (жен) - Норвегия (жен) 3:3
Испания (жен) - Норвегия (жен) 4:2 Франция (жен) - Норвегия (жен) 0:0 Дания (жен) - Норвегия (жен) 2:0 Норвегия (жен) - Uruguay2 1:0 Англия (жен) - Норвегия (жен) 1:1 Норвегия (жен) - Франция (жен) 1:2 Нидерланды (жен) - Норвегия (жен) 0:2 Норвегия (жен) - Бразилия (жен) 1:4 Норвегия (жен) - Албания (жен) 5:0 Бельгия (жен) - Норвегия (жен) 0:1 Австрия (жен) - Норвегия (жен) 1:0 Англия (жен) - Норвегия (жен) 8:0 Норвегия (жен) - Северная Ирландия (жен) 4:1 Дания (жен) - Норвегия (жен) 1:2 Норвегия (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:0 Норвегия (жен) - Польша (жен) 2:1

Результаты матчей

Япония (жен)
Норвегия (жен)

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Япония (жен)
Норвегия (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
1
3
2
2
3.5
1
3
1
3
4.5
1
3
1/8 финала
1 Швейцария (жен)
5 Испания (жен)
3 Япония (жен)
1 Норвегия (жен)
Нидерланды (жен)
ЮАР (жен)
Швеция (жен)
США (жен)
Англия (жен)
Нигерия (жен)
Австралия (жен)
Дания (жен)
Колумбия (жен)
Ямайка (жен)
Франция (жен)
Марокко (жен)
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Япония (жен) Hinata Miyazawa 5 (1)
Германия (жен) Попп Александра 4
Англия (жен) Джеймс Лорен 3 (3)
Испания (жен) Бонмати Айтана 3 (2)
Испания (жен) Эрмосо Дженнифер 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Филиппины (жен) Sofia Harrison 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
США (жен) Лавелле Роуз 2
Португалия (жен) Гомеш Диана 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Контроль мяча: Япония (жен): 48%, Норвегия (жен): 52%.
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Пространство открывается для Aoba Fujino, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 96'
    Fuka Nagano создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 95'
    Япония (жен) начинает контратаку
  • 95'
    Норвегия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Sara Lindbak Hoerte выиграл воздушное противоборство у Хасегава Юи.
  • Бонусы букмекеров
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    • 92'
      Хасегава Юи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Кумагаи Саки из команды Япония (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Норвегия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Норвегия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Hana Takahashi из команды Япония (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Ayaka Yamashita делает важнейший сейв!
    • 91'
      Саевик Карина нанес удар головой, но Ayaka Yamashita спокойно отбил мяч.
    • 91'
      Хеуг Софи создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 91'
      Хансен Каролин из команды Норвегия (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wellington Regional Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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