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  4. Премьер-лига 2023-2024

Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Оболонь
2:4
Конец матча
Динамо Киев
0'
0:1
20' Гол
Ванат Владислав
22' Желтая карточка
Кабаев Владислав
30' Желтая карточка
Taras Moroz
0:2
31' Пенальти
Ярмоленко Андрей
1:2
44' Гол
Черненко Руслан
1:3
45' Гол
Буяльский Виталий
2:3
50' Гол
Карась Даниил
58' Желтая карточка
Сидорчук Сергей
69' Желтая карточка
Vitaliy Grusha
73' Вторая желтая карточка
Vitaliy Grusha
2:4
76' Пенальти
Ярмоленко Андрей
78' Желтая карточка
Шепелев Владимир
80' Желтая карточка
Дубинчак Владислав
80' Желтая карточка
Igor Medynsky
88' Желтая карточка
Вивчаренко Константин
90'+5
1
Федоривский
Назарий
34
Вовкун
Артем
3
Приймак
Владислав
16
Лукьянчук
Павел
9
Igor
Medynsky
10
Слободян
Олег
17
Черненко
Руслан
4
Taras
Moroz
24
Yegor
Prokopenko
8
Тарануха
Ростислав
55
Суханов
Сергей
1
Бущан
Георгий
24
Тымчик
Александр
25
Maksym
Dyachuk
34
Сирота
Александр
44
Дубинчак
Владислав
5
Сидорчук
Сергей
10
Шапаренко
Николай
29
Буяльский
Виталий
7
Ярмоленко
Андрей
11
Ванат
Владислав
22
Кабаев
Владислав
Оболонь
Динамо Киев

История личных встреч

Оболонь
Динамо Киев

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

8 матчей

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

Первый тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

К
5:0
К
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.5
0.75

Среднее время на гол

180
120

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

2.75
2.25

Среднее время на гол

32
40

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.63
1.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
60

Бомбардиры внутри турнира

Оболонь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черненко Руслан 1 0.5
Карась Даниил 1 0.5
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванат Владислав 3 1.5
Буяльский Виталий 2 (1) 1
Ярмоленко Андрей 2 (2) 1
Караваев Александр 1 0.5
Дубинчак Владислав 0 0

Карточки

Оболонь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vitaliy Grusha 1 1
Taras Moroz 2 0
Косовский Сергей 1 0
Приймак Владислав 1 0
Oleksandr Chernov 1 0
Igor Medynsky 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попов Денис II 0 1
Сидорчук Сергей 1 0
Кабаев Владислав 1 0
Дубинчак Владислав 1 0
Шепелев Владимир 1 0
Вивчаренко Константин 1 0
Бражко Владимир 1 0

Результаты матчей

Оболонь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Динамо Киев
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0
Оболонь
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Динамо Киев
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
4
Оболонь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Динамо Киев
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
4

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
50%
2
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Оболонь
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 1:1 Оболонь - Нива Бузова 4:1 Оболонь - Звягель 2:0
Оболонь - ФК Левый Берег 0:2 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Карпаты - Оболонь 1:1 Оболонь - Полесье 1:1 Нива Тернополь - Оболонь 1:2 Оболонь - Эпицентр Дунаевцы 2:1 Оболонь - Карпаты 1:2 Полесье - Оболонь 0:1 Оболонь - Нива Тернополь 1:1 Эпицентр Дунаевцы - Оболонь 0:0 Металлург Зп - Оболонь 1:2 Оболонь - Кремень 1:0 Оболонь - Горняк-Спорт 0:0 Скорук - Оболонь 1:0 Оболонь - ФК Чернигов 3:1 СК Полтава - Оболонь 2:1
Динамо Киев
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Динамо Киев - Минай 4:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3
Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Верес 3:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Александрия - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Черноморец Од 2:3 Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Металлист - Динамо Киев 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Рух Львов - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Минай 2:0 Львов - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Заря 0:1 Днепр-1 - Динамо Киев 0:1

Результаты матчей

Оболонь
Динамо Киев

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

2:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Оболонь
Динамо Киев

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Шахтёр Донецк
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Черноморец Од
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Полесье
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Рух Львов
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Александрия
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Верес
 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Заря
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Кривбасс
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Металлист-1925
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
ЛНЗ Черкассы
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Минай
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Александрия
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Рух Львов
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 4 1
5.
Верес
 2 0 1 1 1 - 3 1
6.
Минай
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Кривбасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Заря
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Колос Ковалёвка
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Черноморец Од
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Металлист-1925
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
ЛНЗ Черкассы
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Полесье
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Черноморец Од
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 2 3
5.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Металлист-1925
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Оболонь
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Верес
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Заря
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Кривбасс
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Минай
 1 0 0 1 1 - 4 0
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 3
Динамо Киев Буяльский Виталий 2 (2)
Шахтёр Донецк Матвиенко Николай 2
Динамо Киев Ярмоленко Андрей 2
Оболонь Черненко Руслан 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Заря Иордания 1 1
Верес Балан Денис 1 1
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 1 1
Оболонь Vitaliy Grusha 1 1
Шахтёр Донецк Траоре Лассина 2
Весь список
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