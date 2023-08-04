Тур: 2. Стадион: Оболонь Арена.
2:4
Конец матча
0'
0:1
20' ГолВанат Владислав
22' Желтая карточкаКабаев Владислав
30' Желтая карточкаTaras Moroz
0:2
31' ПенальтиЯрмоленко Андрей
1:2
44' ГолЧерненко Руслан
1:3
45' ГолБуяльский Виталий
2:3
50' ГолКарась Даниил
58' Желтая карточкаСидорчук Сергей
69' Желтая карточкаVitaliy Grusha
73' Вторая желтая карточкаVitaliy Grusha
2:4
76' ПенальтиЯрмоленко Андрей
78' Желтая карточкаШепелев Владимир
80' Желтая карточкаДубинчак Владислав
80' Желтая карточкаIgor Medynsky
88' Желтая карточкаВивчаренко Константин
90'+5
Ход матча
20'
22'
30'
31'
0:2
44'
1:2
45'
50'
2:3
58'
69'
73'
76'
2:4
78'
80'
34
Вовкун
Артем
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Вовкун АртемЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кичак АртёмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Valeriy Ivashchenko
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 БенитоПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Диалло СамбаНападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
История личных встреч
Оболонь
Динамо Киев
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
8 матчей
12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед
Первый тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.5
0.75
Среднее время на гол
180
120
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
2.75
2.25
Среднее время на гол
32
40
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.63
1.5
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
60
Бомбардиры внутри турнира
Оболонь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черненко Руслан
|1
|0.5
|Карась Даниил
|1
|0.5
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванат Владислав
|3
|1.5
|Буяльский Виталий
|2 (1)
|1
|Ярмоленко Андрей
|2 (2)
|1
|Караваев Александр
|1
|0.5
|Дубинчак Владислав
|0
|0
Карточки
Оболонь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vitaliy Grusha
|1
|1
|Taras Moroz
|2
|0
|Косовский Сергей
|1
|0
|Приймак Владислав
|1
|0
|Oleksandr Chernov
|1
|0
|Igor Medynsky
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попов Денис II
|0
|1
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Кабаев Владислав
|1
|0
|Дубинчак Владислав
|1
|0
|Шепелев Владимир
|1
|0
|Вивчаренко Константин
|1
|0
|Бражко Владимир
|1
|0
Результаты матчей
Оболонь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Динамо Киев
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
0
Оболонь
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Динамо Киев
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
4
Оболонь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Динамо Киев
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
4
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
50%
2
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Оболонь
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 1:1 Оболонь - Нива Бузова 4:1 Оболонь - Звягель 2:0
Оболонь - ФК Левый Берег 0:2 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Карпаты - Оболонь 1:1 Оболонь - Полесье 1:1 Нива Тернополь - Оболонь 1:2 Оболонь - Эпицентр Дунаевцы 2:1 Оболонь - Карпаты 1:2 Полесье - Оболонь 0:1 Оболонь - Нива Тернополь 1:1 Эпицентр Дунаевцы - Оболонь 0:0 Металлург Зп - Оболонь 1:2 Оболонь - Кремень 1:0 Оболонь - Горняк-Спорт 0:0 Скорук - Оболонь 1:0 Оболонь - ФК Чернигов 3:1 СК Полтава - Оболонь 2:1
Динамо Киев
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Динамо Киев - Минай 4:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3
Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Верес 3:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Александрия - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Черноморец Од 2:3 Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Металлист - Динамо Киев 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Рух Львов - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Минай 2:0 Львов - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Заря 0:1 Днепр-1 - Динамо Киев 0:1
Результаты матчей
Оболонь
Динамо Киев
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 100%
Точный счет
2:4
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Оболонь
Динамо Киев
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|3
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|2 (2)
|Шахтёр Донецк
|Матвиенко Николай
|2
|Динамо Киев
|Ярмоленко Андрей
|2
|Оболонь
|Черненко Руслан
|1 (1)
|Заря
|Иордания
|1 1
|Верес
|Балан Денис
|1 1
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|1 1
|Оболонь
|Vitaliy Grusha
|1 1
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|2