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Греция: Суперлига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Волос
0:0
Второй тайм: 54'
Ламия
0'
34' Желтая карточка
Цилулис Сотирис
34' Желтая карточка
Делетич Милош
39' Желтая карточка
Станко Калеб

Ход матча

34'
 
Цилулис Сотирис
34'
Делетич Милош
 
39'
 
Станко Калеб

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Волос
Ничья
Ламия
3.10
3.11
3.50
Все Коэффициенты
1
Сиампанис
Мариос
3
Алхо
Николай
24
Кружляк
Доминик
16
Сьелис
Христос
13
Луна
Антонио
10
Труйе
Алексис
6
Цоканис
Тасос
11
Главчич
Неманья
7
Делетич
Милош
9
Мраз
Самуэл
20
Maximiliano
Comba
1
Надь
Гергей
15
Давид
Симон
22
Павловец
Александр
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
3
Сарамантас
Гиоргос
11
Мартинес
Рубен
II
7
Нуньес
Кристофер
27
Станко
Калеб
23
Цилулис
Сотирис
14
Сливка
Выкинтас
10
Карлитос
Карлос
Волос
4-3-3
Ламия
4-4-2

История личных встреч

Волос
Ламия

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

14 матчей

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:1
ТМК
1:3
С
2:2
С
3:0
С
2:2
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
1:2
ТМС
2:0
С
0:0
С
1:0
С
1:0
К
1:1

Голы

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1.33
1.38

Среднее время на гол

67
65

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

1.38
0.5

Среднее время на гол

65
180

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.36
1

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

66
90

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Делетич Милош 1 0
Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Станко Калеб 1 0
Цилулис Сотирис 1 0

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Волос - Панетоликос 2:0 Волос - Астерас 1:1 Волос - Панетоликос 1:1 Волос - АЕК 0:3
АПОЭЛ - Волос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 АЕК - Волос 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - Волос 4:2 Олимпиакос - Волос 5:0 Волос - Панатинаикос 0:2 Волос - Арис Салоники 0:3 ПАОК - Волос 4:2 Волос - АЕК 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Олимпиакос 0:3 Волос - ПАОК 0:1 ПАС Янина - Волос 0:1 Волос - Ираклис Лариса 1:1 Волос - Ламия 1:1
Ламия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ламия - Атромитос 0:2 Волендам - Ламия 2:0 Ионикос - Ламия 2:2 Ламия - Левадиакос 1:1
Астерас - Ламия 0:0 Ламия - Атромитос 1:0 ПАОК - Ламия 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 Панетоликос - Ламия 1:3 Ламия - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Ламия 1:1 Ламия - ПАОК 1:5 Ламия - Арис Салоники 2:1 Волос - Ламия 1:1 Ламия - Олимпиакос 0:3 Ламия - ОФИ 1:4 Панатинаикос - Ламия 2:0 Ламия - Ионикос 0:2 Ламия - Аполлон Паралимни 4:2 Левадиакос - Ламия 0:0
Команда И В Н П Г О
1.
Волос
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Ламия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Кифисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ПАС Янина
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Панетоликос
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ОФИ
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Астерас
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Пансерраикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Арис Салоники
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Волос
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Арис Салоники
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Пансерраикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Астерас
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ОФИ
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Панетоликос
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ПАС Янина
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кифисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ламия
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Ламия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Арис Салоники
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Пансерраикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Астерас
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ОФИ
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Панетоликос
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ПАС Янина
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кифисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Волос
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ нарушителей
Ламия Станко Калеб 1
Волос Делетич Милош 1
Ламия Цилулис Сотирис 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Станко Калеб получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Делетич Милош получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Цилулис Сотирис получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Волос
Ничья
Ламия
3.10
3.11
3.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Волос 0:0 Ламия онлайн

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