Тур: 1. Стадион: Пантессалико.
0'
34' Желтая карточкаЦилулис Сотирис
34' Желтая карточкаДелетич Милош
39' Желтая карточкаСтанко Калеб
Ход матча
34'
34'
39'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
13
Луна
Антонио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Луна АнтониоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Кицос ФотисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
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Главный тренер: Konstantinos Bratsos
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Давид СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Тошич ЗоранНападающий
-
-
26 Toshio Lake
-
-
Главный тренер: Leonidas Vokolos
История личных встреч
Волос
Ламия
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
14 матчей
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
1.33
1.38
Среднее время на гол
67
65
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
1.38
0.5
Среднее время на гол
65
180
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.36
1
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
Среднее время на гол
66
90
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Делетич Милош
|1
|0
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Станко Калеб
|1
|0
|Цилулис Сотирис
|1
|0
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Волос - Панетоликос 2:0 Волос - Астерас 1:1 Волос - Панетоликос 1:1 Волос - АЕК 0:3
АПОЭЛ - Волос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 АЕК - Волос 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - Волос 4:2 Олимпиакос - Волос 5:0 Волос - Панатинаикос 0:2 Волос - Арис Салоники 0:3 ПАОК - Волос 4:2 Волос - АЕК 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Олимпиакос 0:3 Волос - ПАОК 0:1 ПАС Янина - Волос 0:1 Волос - Ираклис Лариса 1:1 Волос - Ламия 1:1
Ламия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ламия - Атромитос 0:2 Волендам - Ламия 2:0 Ионикос - Ламия 2:2 Ламия - Левадиакос 1:1
Астерас - Ламия 0:0 Ламия - Атромитос 1:0 ПАОК - Ламия 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 Панетоликос - Ламия 1:3 Ламия - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Ламия 1:1 Ламия - ПАОК 1:5 Ламия - Арис Салоники 2:1 Волос - Ламия 1:1 Ламия - Олимпиакос 0:3 Ламия - ОФИ 1:4 Панатинаикос - Ламия 2:0 Ламия - Ионикос 0:2 Ламия - Аполлон Паралимни 4:2 Левадиакос - Ламия 0:0
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- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ламия
|Станко Калеб
|1
|Волос
|Делетич Милош
|1
|Ламия
|Цилулис Сотирис
|1