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Греция: Суперлига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
ОФИ
2:2
Второй тайм: 67'
Арис Салоники
0'
1:0
17' Гол
Нуха Дико
31' Желтая карточка
Каро Андреас
37' Желтая карточка
Феррари Франко
2:0
38' Гол
Тораринссон Гудмундур
2:1
40' Гол
Морон Лоренцо
48' Желтая карточка
Luis Gallegos
60' Желтая карточка
Фабиано Лейсманн
2:2
65' Гол

Ход матча

17'
Нуха Дико
(Мандас Христос)
1:0
31'
Каро Андреас
 
37'
 
Феррари Франко
38'
Тораринссон Гудмундур
(Тораль Хон)
2:0
40'
2:1
Морон Лоренцо
(Монтойя Мартин)
46'
 
Дукуре Шейк
Мвондо Жан
48'
Luis Gallegos
 
60'
 
Фабиано Лейсманн
61'
Harold Mosquera
Тораль Хон
 
65'
2:2

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 33 Владение мячом, % 67
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ОФИ
Ничья
Арис Салоники
2.85
4.20
9.00
Все Коэффициенты
35
Мандас
Христос
14
Вурос
Праксителис
16
Каро
Андреас
24
Лабропулос
Василис
2
Ларссон
Эрик
29
Мельядо
Мигель
88
Бакич
Марко
8
Luis
Gallegos
22
Тораринссон
Гудмундур
11
Нуха
Дико
21
Тораль
Хон
94
Хутесиотис
Лефтерис
33
Монтойя
Мартин
4
Фабиано
Лейсманн
22
Одубаджо
Мозес
3
Феррари
Франко
16
Дарида
Владимир
30
Мвондо
Жан
17
Пальма
Луис
10
Рупп
Лукас
32
Моберг-Карлссон
Давид
80
Морон
Лоренцо
ОФИ
3-5-2
Арис Салоники
4-2-3-1

История личных встреч

ОФИ
Арис Салоники

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
100%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед

28 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
4 победы 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

21.4%
53.6%
25%
6 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

14.3%
35.7%
50%
4 победы 10 ничьих 14 побед

История матчей

С
0:3
С
1:1
ТМК
1:0
К
0:2
С
1:1
К
3:1
С
0:0
С
1:0
С
0:3
С
0:1
С
3:1
С
3:1
С
1:1
С
3:1
С
1:2
ФЛ
2:0
ФЛ
0:0
ФЛ
1:1
ФЛ
1:0
С
0:0
С
2:0
С
2:0
С
0:0
С
0:1
С
4:1
С
0:1
С
2:0
С
0:1

Голы

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

0.86
0.46

Среднее время на гол

105
195

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.43
1.13

Среднее время на гол

63
79

Всего голов

32
23

Голов в среднем за матч

1.14
0.82

Тотал матчей

2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

78
109

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тораринссон Гудмундур 1 1
Нуха Дико 1 1
Тораль Хон 0 0
Мандас Христос 0 0
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морон Лоренцо 1 1
Монтойя Мартин 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luis Gallegos 1 0
Каро Андреас 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррари Франко 1 0

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фиорентина - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 2:2 Утрехт - ОФИ 2:0 НАК Бреда - ОФИ 3:2
Херенвен - ОФИ 2:0 Панетоликос - ОФИ 0:2 ОФИ - Ионикос 2:2 Атромитос - ОФИ 2:3 ОФИ - Астерас 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 ОФИ - Левадиакос 1:1 Левадиакос - ОФИ 2:0 ОФИ - АЕК 0:3 Ионикос - ОФИ 0:2 ОФИ - Арис Салоники 0:3 Ламия - ОФИ 1:4 ОФИ - ПАС Янина 0:0 Олимпиакос - ОФИ 2:1 ОФИ - Астерас 1:0
Арис Салоники
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Арис Салоники - Арарат-Армения 1:0 Арарат-Армения - Арис Салоники 1:1
Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Штурм Грац - Арис Салоники 2:0 ЦСКА-1948 - Арис Салоники 2:0 Метта - Арис Салоники 0:3 Ауда - Арис Салоники 0:3 Ботев Пловдив - Арис Салоники 1:0 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 4:1 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - АЕК 1:2 Арис Салоники - Волос 4:2 ПАОК - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Волос - Арис Салоники 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАС Янина
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
ПАОК
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
ОФИ
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Волос
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Ламия
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Панетоликос
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Пансерраикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Арис Салоники
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Астерас
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Кифисия
 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАС Янина
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
ОФИ
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
ПАОК
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Волос
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Кифисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Астерас
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Арис Салоники
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Пансерраикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Панетоликос
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ламия
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ламия
 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
Пансерраикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Панетоликос
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Волос
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ОФИ
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ПАОК
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ПАС Янина
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Арис Салоники
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Астерас
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Кифисия
 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ПАС Янина Конде Педро 5
ПАС Янина Гарро Хуан Фернандо 2
Ламия Карлитос Карлос 1 (1)
ОФИ Тораринссон Гудмундур 1
Волос Алхо Николай 1
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 2 2
Кифисия Сакик Эмануэль 3
Кифисия Ипалибо Джек 3
Кифисия Ожегович Огнен 2
ПАС Янина Цаусис Мариос 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ОФИ
    Ничья
    Арис Салоники
    2.85
    4.20
    9.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч ОФИ 2:2 Арис Салоники онлайн

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