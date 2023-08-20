Тур: 1. Стадион: Теодорос Вардинояннис.
2:2
Второй тайм: 67'
0'
1:0
17' ГолНуха Дико
31' Желтая карточкаКаро Андреас
37' Желтая карточкаФеррари Франко
2:0
38' ГолТораринссон Гудмундур
2:1
40' ГолМорон Лоренцо
48' Желтая карточкаLuis Gallegos
60' Желтая карточкаФабиано Лейсманн
Ход матча
17'
1:0
31'
37'
38'
40'
2:1
48'
60'
65'
2:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
33 Владение мячом, % 67
Прогноз на матч от Liveresult
16
Каро
Андреас
88
Бакич
Марко
11
Нуха
Дико
21
Тораль
Хон
30
Мвондо
Жан
17
Пальма
Луис
10
Рупп
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Каро АндреасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Бакич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нуха ДикоНападающий
-
21 Тораль ХонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
99 Абанда ЛеруаЗащитник
- Защитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
-
28 Феллипе ЛуисНападающий
-
10 Нейра ХуанНападающий
-
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Мвондо ЖанПолузащитник
-
17 Пальма ЛуисПолузащитник
-
10 Рупп ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Хулиан ДиасВратарь
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Терзис Апостолос
История личных встреч
ОФИ
Арис Салоники
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
100%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
22 матча
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед
28 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
4 победы 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
21.4%
53.6%
25%
6 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
14.3%
35.7%
50%
4 победы 10 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
0.86
0.46
Среднее время на гол
105
195
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.43
1.13
Среднее время на гол
63
79
Всего голов
32
23
Голов в среднем за матч
1.14
0.82
Тотал матчей
2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
78
109
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тораринссон Гудмундур
|1
|1
|Нуха Дико
|1
|1
|Тораль Хон
|0
|0
|Мандас Христос
|0
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морон Лоренцо
|1
|1
|Монтойя Мартин
|0
|0
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luis Gallegos
|1
|0
|Каро Андреас
|1
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррари Франко
|1
|0
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фиорентина - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 2:2 Утрехт - ОФИ 2:0 НАК Бреда - ОФИ 3:2
Херенвен - ОФИ 2:0 Панетоликос - ОФИ 0:2 ОФИ - Ионикос 2:2 Атромитос - ОФИ 2:3 ОФИ - Астерас 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 ОФИ - Левадиакос 1:1 Левадиакос - ОФИ 2:0 ОФИ - АЕК 0:3 Ионикос - ОФИ 0:2 ОФИ - Арис Салоники 0:3 Ламия - ОФИ 1:4 ОФИ - ПАС Янина 0:0 Олимпиакос - ОФИ 2:1 ОФИ - Астерас 1:0
Арис Салоники
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Арис Салоники - Арарат-Армения 1:0 Арарат-Армения - Арис Салоники 1:1
Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Штурм Грац - Арис Салоники 2:0 ЦСКА-1948 - Арис Салоники 2:0 Метта - Арис Салоники 0:3 Ауда - Арис Салоники 0:3 Ботев Пловдив - Арис Салоники 1:0 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 4:1 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - АЕК 1:2 Арис Салоники - Волос 4:2 ПАОК - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Волос - Арис Салоники 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|1:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|2:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|ПАС Янина
|Гарро Хуан Фернандо
|2
|Ламия
|Карлитос Карлос
|1 (1)
|ОФИ
|Тораринссон Гудмундур
|1
|Волос
|Алхо Николай
|1
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|2 2
|Кифисия
|Сакик Эмануэль
|3
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|3
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|2
|ПАС Янина
|Цаусис Мариос
|2