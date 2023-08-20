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Греция: Суперлига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
ОФИ
3:2
Конец матча
Арис Салоники
0'
1:0
17' Гол
Нуха Дико
31' Желтая карточка
Каро Андреас
37' Желтая карточка
Феррари Франко
2:0
38' Гол
Тораринссон Гудмундур
2:1
40' Гол
Морон Лоренцо
48' Желтая карточка
Luis Gallegos
60' Желтая карточка
Фабиано Лейсманн
2:2
68' Гол
Фабиано Лейсманн
69' Желтая карточка
Дарида Владимир
79' Желтая карточка
Ларссон Эрик
85' Желтая карточка
Пасалидис Триантафиллос
3:2
90' Гол
Нейра Хуан
90' Желтая карточка
Абанда Леруа
90'+10
35
Мандас
Христос
14
Вурос
Праксителис
16
Каро
Андреас
24
Лабропулос
Василис
2
Ларссон
Эрик
29
Мельядо
Мигель
88
Бакич
Марко
8
Luis
Gallegos
22
Тораринссон
Гудмундур
11
Нуха
Дико
21
Тораль
Хон
94
Хутесиотис
Лефтерис
33
Монтойя
Мартин
4
Фабиано
Лейсманн
22
Одубаджо
Мозес
3
Феррари
Франко
16
Дарида
Владимир
30
Мвондо
Жан
17
Пальма
Луис
10
Рупп
Лукас
32
Моберг-Карлссон
Давид
80
Морон
Лоренцо
ОФИ
3-5-2
Арис Салоники
4-2-3-1

История личных встреч

ОФИ
Арис Салоники

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
100%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед

28 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
4 победы 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

21.4%
53.6%
25%
6 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

14.3%
35.7%
50%
4 победы 10 ничьих 14 побед

История матчей

С
0:3
С
1:1
ТМК
1:0
К
0:2
С
1:1
К
3:1
С
0:0
С
1:0
С
0:3
С
0:1
С
3:1
С
3:1
С
1:1
С
3:1
С
1:2
ФЛ
2:0
ФЛ
0:0
ФЛ
1:1
ФЛ
1:0
С
0:0
С
2:0
С
2:0
С
0:0
С
0:1
С
4:1
С
0:1
С
2:0
С
0:1

Голы

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

0.86
0.46

Среднее время на гол

105
195

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.43
1.13

Среднее время на гол

63
79

Всего голов

32
23

Голов в среднем за матч

1.14
0.82

Тотал матчей

2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

78
109

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тораринссон Гудмундур 1 1
Нуха Дико 1 1
Нейра Хуан 1 1
Тораль Хон 0 0
Мандас Христос 0 0
Абанда Леруа 0 0
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фабиано Лейсманн 1 1
Морон Лоренцо 1 1
Монтойя Мартин 0 0
Пальма Луис 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Эрик 1 0
Luis Gallegos 1 0
Каро Андреас 1 0
Пасалидис Триантафиллос 1 0
Абанда Леруа 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дарида Владимир 1 0
Фабиано Лейсманн 1 0
Феррари Франко 1 0

Результаты матчей

ОФИ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Арис Салоники
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
ОФИ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Арис Салоники
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фиорентина - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 2:2 Утрехт - ОФИ 2:0 НАК Бреда - ОФИ 3:2
Херенвен - ОФИ 2:0 Панетоликос - ОФИ 0:2 ОФИ - Ионикос 2:2 Атромитос - ОФИ 2:3 ОФИ - Астерас 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 ОФИ - Левадиакос 1:1 Левадиакос - ОФИ 2:0 ОФИ - АЕК 0:3 Ионикос - ОФИ 0:2 ОФИ - Арис Салоники 0:3 Ламия - ОФИ 1:4 ОФИ - ПАС Янина 0:0 Олимпиакос - ОФИ 2:1 ОФИ - Астерас 1:0
Арис Салоники
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Арис Салоники - Арарат-Армения 1:0 Арарат-Армения - Арис Салоники 1:1
Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Штурм Грац - Арис Салоники 2:0 ЦСКА-1948 - Арис Салоники 2:0 Метта - Арис Салоники 0:3 Ауда - Арис Салоники 0:3 Ботев Пловдив - Арис Салоники 1:0 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 4:1 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - АЕК 1:2 Арис Салоники - Волос 4:2 ПАОК - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Волос - Арис Салоники 0:3

Результаты матчей

ОФИ
Арис Салоники

Точный счет

3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ОФИ
Арис Салоники

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАС Янина
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
ПАОК
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
ОФИ
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Волос
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Пансерраикос
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Ламия
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Олимпиакос
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Панетоликос
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Арис Салоники
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Астерас
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Кифисия
 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАС Янина
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
ПАОК
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
ОФИ
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Олимпиакос
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Волос
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Кифисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Астерас
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Арис Салоники
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Панетоликос
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ламия
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Пансерраикос
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ламия
 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
Пансерраикос
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Панетоликос
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Олимпиакос
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Волос
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ОФИ
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ПАС Янина
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Арис Салоники
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Астерас
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Кифисия
 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ПАС Янина Конде Педро 5
ПАС Янина Гарро Хуан Фернандо 2
ПАОК Живкович Андрия 2
Ламия Карлитос Карлос 1 (1)
ОФИ Тораринссон Гудмундур 1
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 2 2
Кифисия Сакик Эмануэль 3
Кифисия Ипалибо Джек 3
Кифисия Ожегович Огнен 2
ПАС Янина Цаусис Мариос 2
Весь список
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