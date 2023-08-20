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Греция: Суперлига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
ПАОК
1:0
Перерыв
Астерас
0'
1:0
22' Гол
Мург Томас
1:0
41' Не забитый пенальти
Juan Bautista Miritello
45' Желтая карточка
Тайсон Фреда

Ход матча

22'
Мург Томас
(Шваб Штефан)
1:0
41'
1:0
Juan Bautista Miritello
45'
Тайсон Фреда
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 4
  • 3 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
Астерас
1.34
9.50
9.80
Все Коэффициенты
42
Котарски
Доминик
20
Виейринья
15
Трост-Эконг
Виллиам
5
Михаилидис
Яннис
55
Луиш
Рафаэл
27
Оздоев
Магомед
22
Шваб
Штефан
14
Живкович
Андрия
10
Мург
Томас
11
Тайсон
Фреда
71
Брэндон
Льямас
1
Пападопулос
Никос
12
Кармона
Давид
19
Костаньо
Хосе
87
Жуканович
Эрвин
29
Альварес
Федерико
69
Алагбе
Олуватобилоба
8
Мунафо
Хуан
20
Калцас
Никос
11
Рехис
Франсеск
40
Паскуаль
Андрес
9
Juan
Bautista
Miritello
ПАОК
4-2-3-1
Астерас
4-2-3-1

История личных встреч

ПАОК
Астерас

26 матчей

76.9%
23.1%
20 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
26.9%
11.6%
16 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 9 побед

44 матча

45.5%
25%
29.5%
20 побед 11 ничьих 13 побед

Первый тайм

31.8%
45.5%
22.7%
14 побед 20 ничьих 10 побед

Второй тайм

36.4%
43.2%
20.4%
16 побед 19 ничьих 9 побед

История матчей

С
2:2
С
2:2
С
3:2
С
0:1
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
3:1
С
1:2
К
0:0
К
2:0
С
0:3
С
1:0
С
3:2
С
2:0
С
3:2
С
1:2
С
2:0
С
2:1
С
1:0
С
0:0
С
0:0
С
0:0
С
3:0
С
3:0
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
1:0
С
1:2
КГ
2:0
КГ
2:1
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
0:2
С
1:1
С
0:1

Голы

Всего голов

31
21

Голов в среднем за матч

1.41
0.95

Среднее время на гол

63
94

Всего голов

28
13

Голов в среднем за матч

1.27
0.59

Среднее время на гол

70
152

Всего голов

59
34

Голов в среднем за матч

1.34
0.77

Тотал матчей

2.5
39
Больше 89%
Меньше 11%
5
28
Больше 64%
Меньше 36%
16
17
Больше 39%
Меньше 61%
27
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
41

Среднее время на гол

67
116

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мург Томас 1 1
Шваб Штефан 0 0
Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ПАОК - Хайдук 3:0 Хайдук - ПАОК 0:0 Бейтар - ПАОК 1:4 ПАОК - Бейтар 0:0
Вестерло - ПАОК 3:2 Аль-Таавун Бурайда - ПАОК 1:4 ПАОК - Генк 3:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 ФКСБ - ПАОК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Волос - ПАОК 0:2 Панатинаикос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 3:2 АЕК - ПАОК 4:0 ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Ламия 1:1 ПАОК - Волос 4:2 Олимпиакос - ПАОК 3:1 ПАОК - АЕК 0:1
Астерас
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Астерас - Пансерраикос 1:2 Волос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2
Астерас - Атромитос 1:1 ПАС Янина - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:0 ОФИ - Астерас 1:1 Астерас - Левадиакос 0:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Панетоликос 2:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 1:1 АЕК - Астерас 2:0 Астерас - ПАС Янина 1:1 Астерас - ПАОК 2:2 Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:0 ОФИ - Астерас 1:0 Астерас - Левадиакос 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАС Янина
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
ПАОК
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
ОФИ
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Волос
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Ламия
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Панетоликос
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Пансерраикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Арис Салоники
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Астерас
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Кифисия
 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАС Янина
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
ОФИ
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
ПАОК
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Волос
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Кифисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Астерас
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Арис Салоники
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Пансерраикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Панетоликос
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ламия
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ламия
 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
Пансерраикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Панетоликос
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Волос
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ОФИ
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ПАОК
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ПАС Янина
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Арис Салоники
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Астерас
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Кифисия
 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ПАС Янина Конде Педро 5
ПАС Янина Гарро Хуан Фернандо 2
Ламия Карлитос Карлос 1 (1)
ОФИ Тораринссон Гудмундур 1
Волос Алхо Николай 1
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 2 2
Кифисия Сакик Эмануэль 3
Кифисия Ипалибо Джек 3
Кифисия Ожегович Огнен 2
ПАС Янина Цаусис Мариос 2
Весь список
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  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Тайсон Фреда получил желтую карточку от судьи
  • 41'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Juan Miritello пробил пенальти, но не смог забить!
  • 22'
    Шваб Штефан сделал результативную передачу.
  • 22'
    Г О О О О Л - Мург Томас бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
Астерас
1.34
9.50
9.80
Все Коэффициенты
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