Тур: 1. Стадион: Тумба.
0'
1:0
22' ГолМург Томас
1:0
41' Не забитый пенальтиJuan Bautista Miritello
45' Желтая карточкаТайсон Фреда
2:0
54' ГолЖивкович Андрия
3:0
59' ГолЖивкович Андрия
78' Желтая карточкаМунафо Хуан
90' Желтая карточкаЛуиш Рафаэл
90'+6
Ход матча
22'
1:0
41'
45'
54'
2:0
59'
3:0
78'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
3 Офсайды 4
-
5 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
20
Виейринья
55
Луиш
Рафаэл
22
Шваб
Штефан
10
Мург
Томас
11
Тайсон
Фреда
- Основной состав
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Калцас НикосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Milan Rastavac
История личных встреч
ПАОК
Астерас
26 матчей
76.9%
23.1%
20 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
26.9%
11.6%
16 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 9 побед
44 матча
45.5%
25%
29.5%
20 побед 11 ничьих 13 побед
Первый тайм
31.8%
45.5%
22.7%
14 побед 20 ничьих 10 побед
Второй тайм
36.4%
43.2%
20.4%
16 побед 19 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
21
Голов в среднем за матч
1.41
0.95
Среднее время на гол
63
94
Всего голов
28
13
Голов в среднем за матч
1.27
0.59
Среднее время на гол
70
152
Всего голов
59
34
Голов в среднем за матч
1.34
0.77
Тотал матчей
2.5
39
Больше 89%
Меньше 11%
5
28
Больше 64%
Меньше 36%
16
17
Больше 39%
Меньше 61%
27
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
Среднее время на гол
67
116
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Живкович Андрия
|2
|2
|Мург Томас
|1
|1
|Шваб Штефан
|0
|0
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайсон Фреда
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мунафо Хуан
|1
|0
Результаты матчей
ПАОК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Астерас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
ПАОК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Астерас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ПАОК - Хайдук 3:0 Хайдук - ПАОК 0:0 Бейтар - ПАОК 1:4 ПАОК - Бейтар 0:0
Вестерло - ПАОК 3:2 Аль-Таавун Бурайда - ПАОК 1:4 ПАОК - Генк 3:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 ФКСБ - ПАОК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Волос - ПАОК 0:2 Панатинаикос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 3:2 АЕК - ПАОК 4:0 ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Ламия 1:1 ПАОК - Волос 4:2 Олимпиакос - ПАОК 3:1 ПАОК - АЕК 0:1
Астерас
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Астерас - Пансерраикос 1:2 Волос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2
Астерас - Атромитос 1:1 ПАС Янина - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:0 ОФИ - Астерас 1:1 Астерас - Левадиакос 0:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Панетоликос 2:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 1:1 АЕК - Астерас 2:0 Астерас - ПАС Янина 1:1 Астерас - ПАОК 2:2 Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:0 ОФИ - Астерас 1:0 Астерас - Левадиакос 0:0
Результаты матчей
ПАОК
Астерас
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
ПАОК
Астерас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|ПАС Янина
|Гарро Хуан Фернандо
|2
|ПАОК
|Живкович Андрия
|2
|Ламия
|Карлитос Карлос
|1 (1)
|ОФИ
|Тораринссон Гудмундур
|1
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|2 2
|Кифисия
|Сакик Эмануэль
|3
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|3
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|2
|ПАС Янина
|Цаусис Мариос
|2