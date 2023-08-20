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Греция: Суперлига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Олимпиакос
2:0
Конец матча
Пансерраикос
0'
4' Красная карточка
Гайек Томаш
33' Желтая карточка
Карвалью Жоау
48' Желтая карточка
Рецос Панайотис
0:0
54' Не забитый пенальти
Алексич Коста
59' Желтая карточка
Скарпа Густаво
1:0
63' Гол
Биэл Пеп
2:0
87' Пенальти
Эль-Араби Юссеф
90'+6
1
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
74
Нтои
Андреас-Ричардос
45
Рецос
Панайотис
22
Рамон
4
Камара
Мохамед
III
15
Александропулос
Сотириос
21
Биэл
Пеп
20
Карвалью
Жоау
19
Масурас
Гиоргос
11
Эль-Араби
Юссеф
1
Хован
Адриан
27
Данкерлёй
Дамил
25
Гоцаманидис
Николаос
37
Гайек
Томаш
3
Stavros
Petravrakis
26
Стаикос
Пасхалис
8
Ганвула
Сильвер
21
Мургос
Саввас
18
Хадзистравос
Зисис
2
Пилеас
Костас
14
Алексич
Коста
Олимпиакос
4-2-3-1
Пансерраикос
4-2-3-1

История личных встреч

Олимпиакос
Пансерраикос

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
4:2
С
0:1
К
3:1
С
0:1
С
4:1

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

2.2
1.2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

40
75

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биэл Пеп 1 1
Эль-Араби Юссеф 1 (1) 1
Марсело Родиней 0 0
Пансерраикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвалью Жоау 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Рецос Панайотис 1 0
Пансерраикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гайек Томаш 0 1

Результаты матчей

Олимпиакос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пансерраикос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Олимпиакос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пансерраикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Генк - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Норвич - Олимпиакос 2:0 Рейнджерс - Олимпиакос 1:3
Олимпиакос - Сабах Баку 1:1 Нордшелланн - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Словацко 2:1 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:0 АЕК - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Волос 5:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:3 Олимпиакос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАОК 3:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:2 Волос - Олимпиакос 0:3 АЕК - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Левадиакос 6:0
Пансерраикос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Пансерраикос - Кавала 4:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1
Пансерраикос - Аполлон Лариса 3:0 Ники Волоу - Пансерраикос 3:0 Пансерраикос - ПАОК-2 0:0 Ираклис Лариса - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Диагорас Родос 3:1 Анагенниси Кардица - Пансерраикос 0:0 Пансерраикос - Аполлон Понту 3:0 Лариса - Пансерраикос 0:0 Пансерраикос - Верия 2:0 Македоникос Неаполис - Пансерраикос 0:1 Пансерраикос - Панатинаикос-2 2:0 Ираклис - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Алмопос Аридая 2:0 Теспротос - Пансерраикос 0:2 Аполлон Лариса - Пансерраикос 0:3 Пансерраикос - Ники Волоу 2:0

Результаты матчей

Олимпиакос
Пансерраикос

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос
Пансерраикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАС Янина
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
ПАОК
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Олимпиакос
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
ОФИ
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Волос
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Ламия
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Панетоликос
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арис Салоники
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Пансерраикос
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Астерас
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Кифисия
 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАС Янина
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
ПАОК
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Олимпиакос
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
ОФИ
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Волос
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Кифисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Астерас
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Пансерраикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арис Салоники
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ламия
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Панетоликос
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ламия
 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
АЕК
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Панетоликос
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Волос
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ОФИ
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ПАС Янина
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арис Салоники
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Пансерраикос
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Астерас
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Кифисия
 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ПАС Янина Конде Педро 5
ПАС Янина Гарро Хуан Фернандо 2
ПАОК Живкович Андрия 2
Ламия Карлитос Карлос 1 (1)
ОФИ Тораринссон Гудмундур 1
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 2 2
Кифисия Сакик Эмануэль 3
Кифисия Ипалибо Джек 3
Кифисия Ожегович Огнен 2
ПАС Янина Цаусис Мариос 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Масурас Гиоргос уходит с поля. Скарпа Густаво выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Мургос Саввас уходит с поля. Mathias Tomas выходит вместо него
    • 33'
      Карвалью Жоау получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      УДАЛЕНИЕ! - Гайек Томаш увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 2'
      Гайек Томаш получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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