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Арсенал
 
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Монако
Прогнозы 128
Арсенал 89.8% (115)
X 6.3% (8)
Монако 3.9% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Монако
1.46
5.50
8.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult

История личных встреч

Арсенал
Монако

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
0:2
ЛЧ
1:3
КЭ
0:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

0.33
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

270
45

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Арсенал - Барселона 5:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Все звёзды МЛС - Арсенал 0:5 Нюрнберг - Арсенал 1:1
Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 0:3 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Арсенал - Челси 3:1 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Арсенал - Саутгемптон 3:3 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Арсенал - Лидс 4:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Арсенал - Борнмут 3:2 Арсенал - Эвертон 4:0
Монако
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Дженоа - Монако 1:0 Болонья - Монако 2:3 Лидс - Монако 0:2 Бетис - Монако 1:3
Серкль Брюгге - Монако 3:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Монако - Тулуза 1:2 Ренн - Монако 2:0 Лион - Монако 3:1 Монако - Лилль 0:0 Анже - Монако 1:2 Монако - Монпелье 0:4 Ланс - Монако 3:0 Монако - Лорьян 3:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Страсбург 4:3 Аяччо - Монако 0:2 Монако - Реймс 0:1 Труа - Монако 2:2 Монако - Ницца 0:3
  • До матча
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция товарищеского матча, в котором английский "Арсенал" сыграет дома с французским "Монако". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 августа 2023, осталось 15 минут.



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Прогнозы 128
Арсенал 89.8% (115)
X 6.3% (8)
Монако 3.9% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Монако
1.46
5.50
8.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Где смотреть матч Арсенал - Монако онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Арсенал - Монако

Исход игры
Арсенал
89.8% (115)
Ничья
6.3% (8)
Монако
3.9% (5)
Тотал 2.5
Больше
80.77% (84)
Меньше
19.23% (20)
Обе команды забьют
Да
79.81% (83)
Нет
20.19% (21)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
43% (55)
3:1 Арсенал
9.4% (12)
1:0 Арсенал
8.6% (11)
2:0 Арсенал
6.3% (8)
2:2 Ничья
4.7% (6)
3:2 Арсенал
3.9% (5)
2:3 Монако
1.6% (2)
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