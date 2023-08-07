  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Чемпионат мира (женщины) 2023

Чемпионат мира (женщины)

Стадион: . Главный судья: Melissa Borjas
Англия (жен)
0:0
Первый тайм: 33'
Нигерия (жен)
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Англия (жен)
Ничья
Нигерия (жен)
1.52
5.40
8.50
Все Коэффициенты
1
Эрпс
Мэри
16
Картер
Джессика
6
Брайт
Милли
5
Гринвуд
Алекс
2
Бронз
Люси
9
Дэйли
Рейчел
8
Стэнвей
Джорджия
4
Уолш
Кейра
7
Джеймс
Лорен
23
Руссо
Алессия
11
Хемп
Лорен
16
Ннадози
Чиамака
22
Michelle
Alozie
3
Охале
Осиначи
14
Oluwatosin
Blessing
Demehin
2
Ashleigh
Plumptre
10
Christy
Ucheibe
18
Аинде
Халимату
12
Кану
Ученна
7
Toni
Payne
15
Аджибаде
Рашеедат
6
Ifeoma
Onumonu
Англия (жен)
Нигерия (жен)

Бомбардиры внутри турнира

Англия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеймс Лорен 3 0.75
Дэйли Рейчел 1 0.25
Хемп Лорен 1 0.25
Келли Хлоя 1 0.25
Руссо Алессия 1 0.25
Стэнвей Джорджия 1 (1) 0.25
Гринвуд Алекс 0 0
Лаура Кумбс 0 0
Картер Джессика 0 0
Нигерия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ошоала Асисат 1 0.25
Охале Осиначи 1 0.25
Кану Ученна 1 0.25
Аджибаде Рашеедат 0 0

Карточки

Англия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бронз Люси 1 0
Стэнвей Джорджия 1 0
Хемп Лорен 1 0
Нигерия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Deborah Abiodun 0 1
Ошоала Асисат 1 0
Michelle Alozie 1 0
Oluwatosin Blessing Demehin 1 0

Результаты матчей

Англия (жен)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Нигерия (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0
Англия (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Нигерия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
0
Англия (жен)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Нигерия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

6
0

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
3
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
67%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Англия (жен)
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Китай (жен) - Англия (жен) 1:6 Англия (жен) - Дания (жен) 1:0 Англия (жен) - Гаити (жен) 1:0 Англия (жен) - Португалия (жен) 0:0
Англия (жен) - Австралия (жен) 0:2 Англия (жен) - Бразилия (жен) 1:1 Англия (жен) - Бельгия (жен) 6:1 Англия (жен) - Италия (жен) 2:1 Англия (жен) - Южная Корея (жен) 4:0 Англия (жен) - Норвегия (жен) 1:1 Англия (жен) - Япония (жен) 4:0 Англия (жен) - Чехия (жен) 0:0 Англия (жен) - США (жен) 2:1 Англия (жен) - Люксембург (жен) 10:0 Австрия (жен) - Англия (жен) 0:2 Англия (жен) - Германия (жен) 2:1 Англия (жен) - Швеция (жен) 4:0 Англия (жен) - Испания (жен) 2:1 Северная Ирландия (жен) - Англия (жен) 0:5 Англия (жен) - Норвегия (жен) 8:0
Нигерия (жен)
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ирландия (жен) - Нигерия (жен) 0:0 Австралия (жен) - Нигерия (жен) 2:3 Нигерия (жен) - Канада (жен) 0:0 Новая Зеландия (жен) - Нигерия (жен) 0:3
Коста-Рика (жен) - Нигерия (жен) 0:1 Мексика (жен) - Нигерия (жен) 1:0 Япония (жен) - Нигерия (жен) 2:0 США (жен) - Нигерия (жен) 2:1 США (жен) - Нигерия (жен) 4:0 Канада (жен) - Нигерия (жен) 2:2 Канада (жен) - Нигерия (жен) 2:0 США (жен) - Нигерия (жен) 2:0 Португалия (жен) - Нигерия (жен) 3:3 Ямайка (жен) - Нигерия (жен) 1:0 Нигерия (жен) - Equatorial Guinea W 9:0 Германия (жен) - Нигерия (жен) 3:0 Нигерия (жен) - Франция (жен) 0:1 Нигерия (жен) - Южная Корея (жен) 2:0 Норвегия (жен) - Нигерия (жен) 3:0 Франция (жен) - Нигерия (жен) 8:0

Результаты матчей

Англия (жен)
Нигерия (жен)

Точный счет

1:0
2 раза 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:6
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
1:6
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
6
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Англия (жен)
Нигерия (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5
1/8 финала
1 Швейцария (жен)
5 Испания (жен)
3 Япония (жен)
1 Норвегия (жен)
2 Нидерланды (жен)
0 ЮАР (жен)
5 Швеция (жен)
4 США (жен)
Англия (жен)
Нигерия (жен)
Австралия (жен)
Дания (жен)
Колумбия (жен)
Ямайка (жен)
Франция (жен)
Марокко (жен)
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Япония (жен) Hinata Miyazawa 5 (1)
Нидерланды (жен) Роорд Джилл 4
Германия (жен) Попп Александра 4
Англия (жен) Джеймс Лорен 3 (3)
Испания (жен) Бонмати Айтана 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Филиппины (жен) Sofia Harrison 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
Нидерланды (жен) Ван Де Донк Даниэль 2
США (жен) Лавелле Роуз 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brisbane Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Англия (жен)
    Ничья
    Нигерия (жен)
    1.52
    5.40
    8.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Англия (жен) 0:0 Нигерия (жен) онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Англия (жен)
    Нигерия (жен)
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     