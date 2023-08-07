Lauren James нанес удар, но тот был заблокирован.

24' Руссо Алессия бьет издали, но Chiamaka Nnadozie ловит мяч в руки

24' Oluwatosin Blessing Demehin ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

22' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Нигерия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Англия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Хорошо играет на выходе Chiamaka Nnadozie - мяч в ее руках

19' Игрок из команды Англия (жен) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

19' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Англия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Англия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Нигерия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Хорошая попытка от Ashleigh Plumptre , был неплохой удар, но вратарь спас

17' Uchenna Kanu нанес удар, но тот был заблокирован.

17' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Ashleigh Plumptre и попал в перекладину!

17' Uchenna Kanu из команды Нигерия (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Англия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Нигерия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Англия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Аинде Халимату не смог попасть в створ ударом издали

13' Uchenna Kanu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Стэнвей Джорджия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Аджибаде Рашеедат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Стэнвей Джорджия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Нигерия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Uchenna Kanu выиграл воздушное противоборство у Дэйли Рейчел

7' Нигерия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Охале Осиначи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Нигерия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Michelle Alozie выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Chiamaka Nnadozie из команды Нигерия (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

5' Гринвуд Алекс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Игрок из команды Англия (жен) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

4' Нигерия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Англия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Нигерия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Christy Ucheibe выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Michelle Alozie выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Брайт Милли выиграл воздушное противоборство у Uchenna Kanu.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре