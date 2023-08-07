Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Мы ожидаем дополнительного времени

Начался первый тайм дополнительного времени

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Второй тайм дополнительного времени начался

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Второй тайм

97' Сегодняшная посещаемость составляет 49461 болельщиков

96' Нигерия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

96' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

95' Англия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

95' Нигерия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

95' Нигерия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

92' Нигерия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Нигерия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Англия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Англия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Нигерия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Michelle Alozie выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Нигерия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Матч возобновлен

87' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Lauren James оказался удален с поля

87' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Lauren James из команды Англия (жен) - была желтая, а стала красная.

86' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Нигерия (жен)

85' The card for Lauren James from Англия (жен) was disallowed via VAR intervention.

81' Тактическая замена. Uchenna Kanu уходит с поля и его заменяет Ордега Франциска

79' Ошоала Асисат не смог попасть в створ ударом издали

79' Uchenna Kanu из команды Нигерия (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Хорошо играет на выходе Chiamaka Nnadozie - мяч в ее руках

77' Англия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Руссо Алессия нанес удар головой, но Chiamaka Nnadozie спокойно отбил мяч.

76' Дэйли Рейчел нанес удар головой, но Chiamaka Nnadozie спокойно отбил мяч.

75' Michelle Alozie выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Матч возобновлен

73' Эрпс Мэри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Шанс получает Uchenna Kanu из команды Нигерия (жен) , но удар головой идет мимо

71' Уолш Кейра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Нигерия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Michelle Alozie выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Англия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Стэнвей Джорджия навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Англия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Уолш Кейра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Аинде Халимату выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Игрок из команды Нигерия (жен) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

62' Нигерия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Болельщики на стадионе развлекают себя, делая «волну».

62' Англия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Нигерия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Пространство открывается для Дэйли Рейчел , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

60' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Нигерия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Lauren James выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Michelle Alozie выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Нигерия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Хорошо играет на выходе Chiamaka Nnadozie - мяч в ее руках

51' Картер Джессика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Англия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Англия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

47' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Uchenna Kanu и попал в каркас ворот!

47' Uchenna Kanu выиграл воздушное противоборство у Дэйли Рейчел

47' Toni Payne создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Нигерия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Судья сигнализирует, что Uchenna Kanu из команды Нигерия (жен) поставил подножку. Пострадал Lauren James