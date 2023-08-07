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Чемпионат мира (женщины)

Стадион: . Зрители: 49461 Главный судья: Melissa Borjas
Англия (жен)
0:0
Итог после пенальти
4
2
Нигерия (жен)

Ход матча

32'
 
Аджибаде Рашеедат
58'
 
Ошоала Асисат
Ifeoma Onumonu
81'
 
Ордега Франциска
Кану Ученна
85'
Джеймс Лорен
 
87'
Джеймс Лорен
 
88'
Келли Хлоя
Руссо Алессия
 
91'
 
Echegini Echegini
Аинде Халимату
106'
Инглэнд Бетани
Хемп Лорен
 
114'
 
Опаранозие Дезире
Toni Payne
120'
Katie Zelem
Уолш Кейра
 
121'
Стэнвей Джорджия
0:0
121'
0:0
Опаранозие Дезире
121'
Инглэнд Бетани
1:0
121'
1:0
Michelle Alozie
121'
Дэйли Рейчел
2:0
121'
2:1
Аджибаде Рашеедат
121'
Гринвуд Алекс
3:1
121'
3:2
Christy Ucheibe
121'
Келли Хлоя
4:2
Пен
4:2

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 11
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 569 Количество передач 414
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Эрпс
Мэри
16
Картер
Джессика
6
Брайт
Милли
5
Гринвуд
Алекс
2
Бронз
Люси
9
Дэйли
Рейчел
8
Стэнвей
Джорджия
4
Уолш
Кейра
7
Джеймс
Лорен
23
Руссо
Алессия
11
Хемп
Лорен
16
Ннадози
Чиамака
22
Michelle
Alozie
3
Охале
Осиначи
14
Oluwatosin
Blessing
Demehin
2
Ashleigh
Plumptre
10
Christy
Ucheibe
18
Аинде
Халимату
12
Кану
Ученна
7
Toni
Payne
15
Аджибаде
Рашеедат
6
Ifeoma
Onumonu
Англия (жен)
Нигерия (жен)

Бомбардиры внутри турнира

Англия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеймс Лорен 3 0.75
Дэйли Рейчел 1 0.25
Хемп Лорен 1 0.25
Келли Хлоя 1 0.25
Руссо Алессия 1 0.25
Стэнвей Джорджия 1 (1) 0.25
Гринвуд Алекс 0 0
Лаура Кумбс 0 0
Картер Джессика 0 0
Нигерия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ошоала Асисат 1 0.25
Охале Осиначи 1 0.25
Кану Ученна 1 0.25
Аджибаде Рашеедат 0 0

Карточки

Англия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймс Лорен 0 1
Бронз Люси 1 0
Стэнвей Джорджия 1 0
Хемп Лорен 1 0
Нигерия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Deborah Abiodun 0 1
Ошоала Асисат 1 0
Michelle Alozie 1 0
Oluwatosin Blessing Demehin 1 0

Результаты матчей

Англия (жен)
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Нигерия (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0
Англия (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Нигерия (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
0
Англия (жен)
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Нигерия (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

6
0

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
3
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
67%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Англия (жен)
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Китай (жен) - Англия (жен) 1:6 Англия (жен) - Дания (жен) 1:0 Англия (жен) - Гаити (жен) 1:0 Англия (жен) - Португалия (жен) 0:0
Англия (жен) - Австралия (жен) 0:2 Англия (жен) - Бразилия (жен) 1:1 Англия (жен) - Бельгия (жен) 6:1 Англия (жен) - Италия (жен) 2:1 Англия (жен) - Южная Корея (жен) 4:0 Англия (жен) - Норвегия (жен) 1:1 Англия (жен) - Япония (жен) 4:0 Англия (жен) - Чехия (жен) 0:0 Англия (жен) - США (жен) 2:1 Англия (жен) - Люксембург (жен) 10:0 Австрия (жен) - Англия (жен) 0:2 Англия (жен) - Германия (жен) 2:1 Англия (жен) - Швеция (жен) 4:0 Англия (жен) - Испания (жен) 2:1 Северная Ирландия (жен) - Англия (жен) 0:5 Англия (жен) - Норвегия (жен) 8:0
Нигерия (жен)
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ирландия (жен) - Нигерия (жен) 0:0 Австралия (жен) - Нигерия (жен) 2:3 Нигерия (жен) - Канада (жен) 0:0 Новая Зеландия (жен) - Нигерия (жен) 0:3
Коста-Рика (жен) - Нигерия (жен) 0:1 Мексика (жен) - Нигерия (жен) 1:0 Япония (жен) - Нигерия (жен) 2:0 США (жен) - Нигерия (жен) 2:1 США (жен) - Нигерия (жен) 4:0 Канада (жен) - Нигерия (жен) 2:2 Канада (жен) - Нигерия (жен) 2:0 США (жен) - Нигерия (жен) 2:0 Португалия (жен) - Нигерия (жен) 3:3 Ямайка (жен) - Нигерия (жен) 1:0 Нигерия (жен) - Equatorial Guinea W 9:0 Германия (жен) - Нигерия (жен) 3:0 Нигерия (жен) - Франция (жен) 0:1 Нигерия (жен) - Южная Корея (жен) 2:0 Норвегия (жен) - Нигерия (жен) 3:0 Франция (жен) - Нигерия (жен) 8:0

Результаты матчей

Англия (жен)
Нигерия (жен)

Точный счет

1:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:6
1 раз 100%
0:0
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
0:0
3 раза 75%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
6
1 раз 25%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Англия (жен)
Нигерия (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5
1/8 финала
1 Швейцария (жен)
5 Испания (жен)
3 Япония (жен)
1 Норвегия (жен)
2 Нидерланды (жен)
0 ЮАР (жен)
5 Швеция (жен)
4 США (жен)
4 Англия (жен)
2 Нигерия (жен)
Австралия (жен)
Дания (жен)
Колумбия (жен)
Ямайка (жен)
Франция (жен)
Марокко (жен)
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Япония (жен) Hinata Miyazawa 5 (1)
Нидерланды (жен) Роорд Джилл 4
Германия (жен) Попп Александра 4
Англия (жен) Джеймс Лорен 3 (3)
Испания (жен) Бонмати Айтана 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Филиппины (жен) Sofia Harrison 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
Нидерланды (жен) Ван Де Донк Даниэль 2
США (жен) Лавелле Роуз 2
Весь список
  • 122'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 122'
    Судья сигнализирует, что Ордега Франциска из команды Нигерия (жен) поставил подножку. Пострадал Katie Zelem
  • 122'
    Гринвуд Алекс успешно блокирует удар.
  • 122'
    Echegini Echegini из команды Нигерия (жен) нанесла удар головой, но мяч заблокирован.
  • 121'
    Аджибаде Рашеедат из команды Нигерия (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 121'
    Г О О О О О Л - Christy Ucheibe забивает с одиннадцатиметровой точки! Удар был нанесен правой ногой. Mary Earps решил не двигаться вообще.
  • 121'
    Г О О О О О Л - Гринвуд Алекс забил пенальти, нанеся удар левой ногой! Chiamaka Nnadozie неудачно прыгнул в другую сторону!
  • 121'
    Г О О О О О Л - Аджибаде Рашеедат забивает пенальти, он пробил правой ногой! Mary Earps был близок к тому, чтобы отразить мяч!
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 121'
      Аджибаде Рашеедат создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 121'
      Г О О О О О Л - Дэйли Рейчел забивает пенальти, он пробил правой ногой! Chiamaka Nnadozie был близок к тому, чтобы отразить мяч!
    • 121'
      Нигерия (жен) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 121'
      ОНА ПРОМАХНУЛАСЬ! - Michelle Alozie из команды Нигерия (жен) получает пенальти, но удар идет мимо ворот.
    • 121'
      Г О О О О О Л - Инглэнд Бетани забивает пенальти правой ногой! Он нанес удар по центру, но Chiamaka Nnadozie прыгнул вправо!
    • 121'
      ОНА ПРОМАХНУЛАСЬ! - Опаранозие Дезире из команды Нигерия (жен) получает пенальти, но удар идет мимо ворот.
    • 121'
      ОНА ПРОМАХНУЛАСЬ! - Стэнвей Джорджия из команды Англия (жен) получает пенальти, но удар идет мимо ворот.
    • 121'
      Матч закончился после серии пенальти
    • 121'
      Начинается серия пенальти
    • 121'
      Г О О О О О Л - Келли Хлоя забивает пенальти, он пробил правой ногой! Chiamaka Nnadozie был близок к тому, чтобы отразить мяч!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brisbane Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
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