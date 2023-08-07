Стадион: Стадион Брисбейна. Зрители: 49461 Главный судья: Melissa Borjas
0:0
Итог после пенальти
4
2
0'
32' Undefined phrase: football_event_Аджибаде Рашеедат
85' Undefined phrase: football_event_Джеймс Лорен
87' Красная карточкаДжеймс Лорен
4 2
0:0
1:0
1:0
2:0
3:1
3:2
4:2
Ход матча
85'
87'
106'
120'
121'
0:0
121'
121'
1:0
121'
1:0
121'
2:0
121'
121'
3:1
121'
3:2
121'
4:2
Пен
4:2
Статистика матча
-
4 Голы 2
-
5 Удары по воротам 11
-
4 Удары в створ 2
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
569 Количество передач 414
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Хемп
Лорен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Хемп ЛоренНападающий
- Запасные игроки
-
21 Робак ЭллиВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
10 Тун ЭллаПолузащитник
-
12 Jordan NobbsПолузащитник
-
18 Келли ХлояНападающий
- Нападающий
-
-
15 Esme Morgan
-
17 Лаура Кумбс
-
20 Katie Zelem
-
-
Главный тренер: Вигман Сарина
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Кану УченнаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
11 Gift Monday
-
-
-
-
Главный тренер: Randy Waldrum
Бомбардиры внутри турнира
Англия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеймс Лорен
|3
|0.75
|Дэйли Рейчел
|1
|0.25
|Хемп Лорен
|1
|0.25
|Келли Хлоя
|1
|0.25
|Руссо Алессия
|1
|0.25
|Стэнвей Джорджия
|1 (1)
|0.25
|Гринвуд Алекс
|0
|0
|Лаура Кумбс
|0
|0
|Картер Джессика
|0
|0
Нигерия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ошоала Асисат
|1
|0.25
|Охале Осиначи
|1
|0.25
|Кану Ученна
|1
|0.25
|Аджибаде Рашеедат
|0
|0
Карточки
Англия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джеймс Лорен
|0
|1
|Бронз Люси
|1
|0
|Стэнвей Джорджия
|1
|0
|Хемп Лорен
|1
|0
Нигерия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Deborah Abiodun
|0
|1
|Ошоала Асисат
|1
|0
|Michelle Alozie
|1
|0
|Oluwatosin Blessing Demehin
|1
|0
Результаты матчей
Англия (жен)
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Нигерия (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
0
Англия (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Нигерия (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
6
0
Англия (жен)
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Нигерия (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
6
0
Голы по времени матча
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
3
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
67%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Англия (жен)
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Китай (жен) - Англия (жен) 1:6 Англия (жен) - Дания (жен) 1:0 Англия (жен) - Гаити (жен) 1:0 Англия (жен) - Португалия (жен) 0:0
Англия (жен) - Австралия (жен) 0:2 Англия (жен) - Бразилия (жен) 1:1 Англия (жен) - Бельгия (жен) 6:1 Англия (жен) - Италия (жен) 2:1 Англия (жен) - Южная Корея (жен) 4:0 Англия (жен) - Норвегия (жен) 1:1 Англия (жен) - Япония (жен) 4:0 Англия (жен) - Чехия (жен) 0:0 Англия (жен) - США (жен) 2:1 Англия (жен) - Люксембург (жен) 10:0 Австрия (жен) - Англия (жен) 0:2 Англия (жен) - Германия (жен) 2:1 Англия (жен) - Швеция (жен) 4:0 Англия (жен) - Испания (жен) 2:1 Северная Ирландия (жен) - Англия (жен) 0:5 Англия (жен) - Норвегия (жен) 8:0
Нигерия (жен)
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ирландия (жен) - Нигерия (жен) 0:0 Австралия (жен) - Нигерия (жен) 2:3 Нигерия (жен) - Канада (жен) 0:0 Новая Зеландия (жен) - Нигерия (жен) 0:3
Коста-Рика (жен) - Нигерия (жен) 0:1 Мексика (жен) - Нигерия (жен) 1:0 Япония (жен) - Нигерия (жен) 2:0 США (жен) - Нигерия (жен) 2:1 США (жен) - Нигерия (жен) 4:0 Канада (жен) - Нигерия (жен) 2:2 Канада (жен) - Нигерия (жен) 2:0 США (жен) - Нигерия (жен) 2:0 Португалия (жен) - Нигерия (жен) 3:3 Ямайка (жен) - Нигерия (жен) 1:0 Нигерия (жен) - Equatorial Guinea W 9:0 Германия (жен) - Нигерия (жен) 3:0 Нигерия (жен) - Франция (жен) 0:1 Нигерия (жен) - Южная Корея (жен) 2:0 Норвегия (жен) - Нигерия (жен) 3:0 Франция (жен) - Нигерия (жен) 8:0
Результаты матчей
Англия (жен)
Нигерия (жен)
Точный счет
1:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:6
1 раз 100%
0:0
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
6
1 раз 100%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
0:0
3 раза 75%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
6
1 раз 25%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Англия (жен)
Нигерия (жен)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
13
13
13
13
13
13
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Япония (жен)
|Hinata Miyazawa
|5 (1)
|Нидерланды (жен)
|Роорд Джилл
|4
|Германия (жен)
|Попп Александра
|4
|Англия (жен)
|Джеймс Лорен
|3 (3)
|Испания (жен)
|Бонмати Айтана
|3 (2)
|Ямайка (жен)
|Шоу Хадия
|1 1
|Филиппины (жен)
|Sofia Harrison
|1 1
|Замбия (жен)
|Catherine Musonda
|1 1
|Нидерланды (жен)
|Ван Де Донк Даниэль
|2
|США (жен)
|Лавелле Роуз
|2