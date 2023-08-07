Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

39' Мадсен Рикке бьет издали, но Mackenzie Arnold ловит мяч в руки

39' Хорошо играет на выходе Арнолд Макензи - мяч в ее руках

38' Пространство открывается для Фурд Кейтлин , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

37' Болельщики на стадионе развлекают себя, делая «волну».

37' Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Дания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

32' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

32' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Дания (жен)

32' Clare Hunt выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Расо Хейли ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

31' Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Команда Австралия (жен) забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

29' Mary Fowler сделал результативную передачу.

29' Г О О О О Л - Фурд Кейтлин забивает с левой ноги!

29' Mary Fowler создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Хорошо играет на выходе Lene Christensen - мяч в ее руках

27' Дания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Меллер Катрине выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Mary Fowler ослабляет давление, выбив мяч.

22' Janni Thomsen навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Матч возобновится спорным мячом

20' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

20' Дания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Матч возобновится спорным мячом

17' Кэтли Стэф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Хорошая попытка от Хардер Пернилле , был неплохой удар, но вратарь спас

17' Хольмгор Карен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Хольмгор Карен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Mary Fowler выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Расо Хейли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Хорошо играет на выходе Арнолд Макензи - мяч в ее руках

13' Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Севеке Рикке выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Kyra Cooney-Cross выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Австралия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Пространство открывается для Хардер Пернилле , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

10' Хольмгор Карен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Австралия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Мадсен Рикке пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

9' Janni Thomsen из команды Дания (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Дания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Австралия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Игрок из команды Австралия (жен) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

5' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Дания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Австралия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Австралия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сегодня высокая влажность.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Вейе Катрине бьет издали, но Mackenzie Arnold ловит мяч в руки