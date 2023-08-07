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  3. Чемпионат мира (женщины) 2023

Чемпионат мира (женщины)

Стадион: . Зрители: 75784 Главный судья: Rebecca Welch
Австралия (жен)
2:0
Конец матча
Дания (жен)
0'
1:0
29' Гол
Фурд Кейтлин
67' Желтая карточка
Томсен Янни
2:0
70' Гол
Расо Хейли
90'+6

Ход матча

29'
Фурд Кейтлин
(Фаулер Мэри)
1:0
63'
 
Брюн Сигне
Севеке Рикке
63'
 
Гейл Милле
Мадсен Рикке
67'
 
Томсен Янни
70'
Расо Хейли
(Ван Эгмонд Эмили)
2:0
73'
 
Josefine Hasbo
Меллер Катрине
80'
Sam Kerr1
Расо Хейли
 
80'
Cortnee Vine
Ван Эгмонд Эмили
 
82'
 
Троэльсгор Санне
Хольмгор Карен
82'
 
Снерле Эмма
Amalie Vangsgaard
90'
Полкингхорн Клэр
Фаулер Мэри
 
90'
Батт Тамека
Фурд Кейтлин
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 384 Количество передач 498
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
18
Арнолд
Макензи
21
Карпентер
Элли
15
Clare
Hunt
14
Кеннеди
Аланна
7
Кэтли
Стэф
16
Расо
Хейли
19
Горри
Катрина
23
Kyra
Cooney-Cross
9
Фурд
Кейтлин
10
Ван
Эгмонд
Эмили
11
Фаулер
Мэри
1
Кристенсен
Лене
4
Севеке
Рикке
3
Педерсен
Стине
5
Бойе-Сёренсен
Симоне
11
Вейе
Катрине
19
Томсен
Янни
6
Хольмгор
Карен
12
Меллер
Катрине
17
Мадсен
Рикке
10
Хардер
Пернилле
9
Amalie
Vangsgaard
Австралия (жен)
Дания (жен)

История личных встреч

Австралия (жен)
Дания (жен)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
1:3
ТМС
3:2
КА(
1:1

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
45

Бомбардиры внутри турнира

Австралия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Расо Хейли 3 0.75
Кэтли Стэф 2 (2) 0.5
Фурд Кейтлин 1 0.25
Ван Эгмонд Эмили 1 0.25
Фаулер Мэри 1 0.25
Кеннеди Аланна 1 0.25
Kyra Cooney-Cross 0 0
Дания (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хардер Пернилле 1 (1) 0.25
Троэльсгор Санне 1 0.25
Amalie Vangsgaard 1 0.25
Гейл Милле 0 0

Карточки

Австралия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Эгмонд Эмили 1 0
Фурд Кейтлин 1 0
Арнолд Макензи 1 0
Тони Густавссон 1 0
Дания (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Севеке Рикке 1 0
Хольмгор Карен 1 0
Томсен Янни 1 0

Результаты матчей

Австралия (жен)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Дания (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Австралия (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Дания (жен)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
1
Австралия (жен)
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Дания (жен)
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
1

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
67%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Австралия (жен)
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Канада (жен) - Австралия (жен) 0:4 Австралия (жен) - Нигерия (жен) 2:3 Австралия (жен) - Ирландия (жен) 1:0 Австралия (жен) - Франция (жен) 1:0
Англия (жен) - Австралия (жен) 0:2 Шотландия (жен) - Австралия (жен) 1:0 Австралия (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Австралия (жен) - Испания (жен) 3:2 Австралия (жен) - Чехия (жен) 4:0 Австралия (жен) - Таиланд (жен) 2:0 Австралия (жен) - Швеция (жен) 4:0 Дания (жен) - Австралия (жен) 1:3 Австралия (жен) - ЮАР (жен) 4:1 Австралия (жен) - Канада (жен) 1:2 Австралия (жен) - Канада (жен) 0:1 Португалия (жен) - Австралия (жен) 1:1 Австралия (жен) - Новая Зеландия (жен) 3:1 Австралия (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:1 Австралия (жен) - США (жен) 1:1 Австралия (жен) - США (жен) 0:3
Дания (жен)
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Гаити (жен) - Дания (жен) 0:2 Англия (жен) - Дания (жен) 1:0 Дания (жен) - Китай (жен) 1:0 Дания (жен) - Испания (жен) 0:2
Дания (жен) - Япония (жен) 1:0 Швеция (жен) - Дания (жен) 0:1 Дания (жен) - Uruguay2 3:2 Дания (жен) - Норвегия (жен) 2:0 Франция (жен) - Дания (жен) 1:0 Нидерланды (жен) - Дания (жен) 2:0 Швейцария (жен) - Дания (жен) 1:2 Дания (жен) - Австралия (жен) 1:3 Дания (жен) - Черногория (жен) 5:1 Дания (жен) - Испания (жен) 0:1 Дания (жен) - Финляндия (жен) 1:0 Германия (жен) - Дания (жен) 4:0 Дания (жен) - Норвегия (жен) 1:2 Дания (жен) - Бразилия (жен) 2:1 Австрия (жен) - Дания (жен) 1:2 Дания (жен) - Азербайджан (жен) 2:0

Результаты матчей

Австралия (жен)
Дания (жен)

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 100%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Австралия (жен)
Дания (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5
1
3
3.5
1/8 финала
1 Швейцария (жен)
5 Испания (жен)
3 Япония (жен)
1 Норвегия (жен)
2 Нидерланды (жен)
0 ЮАР (жен)
5 Швеция (жен)
4 США (жен)
4 Англия (жен)
2 Нигерия (жен)
2 Австралия (жен)
0 Дания (жен)
Колумбия (жен)
Ямайка (жен)
Франция (жен)
Марокко (жен)
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Япония (жен) Hinata Miyazawa 5 (1)
Нидерланды (жен) Роорд Джилл 4
Германия (жен) Попп Александра 4
Англия (жен) Джеймс Лорен 3 (3)
Испания (жен) Бонмати Айтана 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Филиппины (жен) Sofia Harrison 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
Нидерланды (жен) Ван Де Донк Даниэль 2
США (жен) Лавелле Роуз 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Кеннеди Аланна выиграл воздушное противоборство у Брюн Сигне.
    • 92'
      Удар от ворот произведет Дания (жен)
    • 92'
      Пространство открывается для Карпентер Элли, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
    • 91'
      Австралия (жен) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 91'
      Cortnee Vine выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Josefine Hasbo выиграл воздушное противоборство у Горри Катрина.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Тактическая замена. Mary Fowler уходит с поля и его заменяет Полкингхорн Клэр
    • 91'
      Вейе Катрине из команды Дания (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Australia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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