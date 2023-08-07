Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Josefine Hasbo из команды Дания (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

90' Горри Катрина не смог попасть в створ ударом издали

89' Снерле Эмма выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Хорошо играет на выходе Арнолд Макензи - мяч в ее руках

89' Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Бойе-Сёренсен Симоне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Фурд Кейтлин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Пространство открывается для Samantha Kerr , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

87' Австралия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Троэльсгор Санне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Горри Катрина выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Дания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Австралия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Josefine Hasbo из команды Дания (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Игрок из команды Дания (жен) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

81' Janni Thomsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Janni Thomsen из команды Дания (жен) наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

79' Расо Хейли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Гейл Милле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Сегодняшная посещаемость составляет 75784 болельщиков

76' Дания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Фурд Кейтлин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Amalie Vangsgaard выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Бойе-Сёренсен Симоне ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

73' Josefine Hasbo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Хольмгор Карен выиграл воздушное противоборство у Mary Fowler.

73' Тактическая замена. Меллер Катрине уходит с поля и его заменяет Josefine Hasbo

72' Меллер Катрине не смог попасть в створ ударом издали

70' Г О О О О Л - Расо Хейли забивает с правой ноги!

70' Ван Эгмонд Эмили создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Mary Fowler создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Mary Fowler сделал ключевой пас для гола!

70' Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Кэтли Стэф навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Судье надоело, что Janni Thomsen тянет время и он наказал его горчичником

65' Хорошая попытка от Ван Эгмонд Эмили , был неплохой удар, но вратарь спас

65' Фурд Кейтлин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Clare Hunt выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Гейл Милле пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

64' Хольмгор Карен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Игрок из команды Дания (жен) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

62' Игрок из команды Дания (жен) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

62' Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Матч возобновлен

61' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

61' Дания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Горри Катрина выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Lene Christensen из команды Дания (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

59' Горри Катрина навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Kyra Cooney-Cross навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Хардер Пернилле бьет издали, но Mackenzie Arnold ловит мяч в руки

56' Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Горри Катрина выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Дания (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Хорошо играет на выходе Арнолд Макензи - мяч в ее руках

54' Дания (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Хорошо играет на выходе Lene Christensen - мяч в ее руках

51' Хольмгор Карен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Хорошо играет на выходе Арнолд Макензи - мяч в ее руках

51' Игрок из команды Дания (жен) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

50' Мадсен Рикке выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Карпентер Элли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Австралия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Матч возобновлен

46' Севеке Рикке на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Севеке Рикке выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника