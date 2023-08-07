Стадион: Австралия Стэдиум. Зрители: 75784 Главный судья: Rebecca Welch
2:0
Конец матча
Ход матча
29'
1:0
67'
70'
2:0
80'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
384 Количество передач 498
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Clare
Hunt
16
Расо
Хейли
11
Фаулер
Мэри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Clare HuntЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Расо ХейлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Фаулер МэриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Майка ТиганВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Батт ТамекаПолузащитник
-
-
-
-
-
17 Kyah Simon
-
20 Sam Kerr1
-
-
Главный тренер: Тони Густавссон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Вейе КатринеЗащитник
-
19 Томсен ЯнниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мадсен РиккеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Гевиц ЛунаЗащитник
-
23 Свава СофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Триге СараПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Брюн СигнеПолузащитник
- Нападающий
-
21 Гейл МиллеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ларс Сондергард
История личных встреч
Австралия (жен)
Дания (жен)
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Среднее время на гол
90
36
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.67
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
45
Бомбардиры внутри турнира
Австралия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Расо Хейли
|3
|0.75
|Кэтли Стэф
|2 (2)
|0.5
|Фурд Кейтлин
|1
|0.25
|Ван Эгмонд Эмили
|1
|0.25
|Фаулер Мэри
|1
|0.25
|Кеннеди Аланна
|1
|0.25
|Kyra Cooney-Cross
|0
|0
Дания (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хардер Пернилле
|1 (1)
|0.25
|Троэльсгор Санне
|1
|0.25
|Amalie Vangsgaard
|1
|0.25
|Гейл Милле
|0
|0
Карточки
Австралия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Эгмонд Эмили
|1
|0
|Фурд Кейтлин
|1
|0
|Арнолд Макензи
|1
|0
|Тони Густавссон
|1
|0
Дания (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Севеке Рикке
|1
|0
|Хольмгор Карен
|1
|0
|Томсен Янни
|1
|0
Результаты матчей
Австралия (жен)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Дания (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Австралия (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Дания (жен)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
1
Австралия (жен)
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Дания (жен)
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
6
1
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
67%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Австралия (жен)
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Канада (жен) - Австралия (жен) 0:4 Австралия (жен) - Нигерия (жен) 2:3 Австралия (жен) - Ирландия (жен) 1:0 Австралия (жен) - Франция (жен) 1:0
Англия (жен) - Австралия (жен) 0:2 Шотландия (жен) - Австралия (жен) 1:0 Австралия (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Австралия (жен) - Испания (жен) 3:2 Австралия (жен) - Чехия (жен) 4:0 Австралия (жен) - Таиланд (жен) 2:0 Австралия (жен) - Швеция (жен) 4:0 Дания (жен) - Австралия (жен) 1:3 Австралия (жен) - ЮАР (жен) 4:1 Австралия (жен) - Канада (жен) 1:2 Австралия (жен) - Канада (жен) 0:1 Португалия (жен) - Австралия (жен) 1:1 Австралия (жен) - Новая Зеландия (жен) 3:1 Австралия (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:1 Австралия (жен) - США (жен) 1:1 Австралия (жен) - США (жен) 0:3
Дания (жен)
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Гаити (жен) - Дания (жен) 0:2 Англия (жен) - Дания (жен) 1:0 Дания (жен) - Китай (жен) 1:0 Дания (жен) - Испания (жен) 0:2
Дания (жен) - Япония (жен) 1:0 Швеция (жен) - Дания (жен) 0:1 Дания (жен) - Uruguay2 3:2 Дания (жен) - Норвегия (жен) 2:0 Франция (жен) - Дания (жен) 1:0 Нидерланды (жен) - Дания (жен) 2:0 Швейцария (жен) - Дания (жен) 1:2 Дания (жен) - Австралия (жен) 1:3 Дания (жен) - Черногория (жен) 5:1 Дания (жен) - Испания (жен) 0:1 Дания (жен) - Финляндия (жен) 1:0 Германия (жен) - Дания (жен) 4:0 Дания (жен) - Норвегия (жен) 1:2 Дания (жен) - Бразилия (жен) 2:1 Австрия (жен) - Дания (жен) 1:2 Дания (жен) - Азербайджан (жен) 2:0
Результаты матчей
Австралия (жен)
Дания (жен)
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 100%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Австралия (жен)
Дания (жен)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
13
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Япония (жен)
|Hinata Miyazawa
|5 (1)
|Нидерланды (жен)
|Роорд Джилл
|4
|Германия (жен)
|Попп Александра
|4
|Англия (жен)
|Джеймс Лорен
|3 (3)
|Испания (жен)
|Бонмати Айтана
|3 (2)
|Ямайка (жен)
|Шоу Хадия
|1 1
|Филиппины (жен)
|Sofia Harrison
|1 1
|Замбия (жен)
|Catherine Musonda
|1 1
|Нидерланды (жен)
|Ван Де Донк Даниэль
|2
|США (жен)
|Лавелле Роуз
|2