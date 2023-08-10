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Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
ФК Валмиера
1:0
Второй тайм: 46'
Партизани
0'
1:0
27' Гол
Gustavo Silva Souza
32' Желтая карточка
Сота Эльджон
44' Желтая карточка
Кара Теди
45' Желтая карточка
Атанаскоски Давид

Ход матча

27'
Gustavo Silva Souza
(Meissa Diop)
1:0
32'
 
Сота Эльджон
44'
 
Кара Теди
45'
 
Грезда Эрос
Мба Кристиан
45'
 
Атанаскоски Давид

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 112
ФК Валмиера 27.7% (31)
X 46.4% (52)
Партизани 25.9% (29)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ФК Валмиера
Ничья
Партизани
3.20
3.50
6.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ольсес
Карлос
23
Тонышев
Максим
4
Вейп
Роберт
3
Niks
Sliede
17
Фалль
Яре
10
Яунземс
Алвис
20
Adel
Ghanem
99
Fraj
Kayramani
7
Gustavo
Silva
Souza
24
Alioune
Ndoye
22
Meissa
Diop
60
Кирко
Пано
6
Зеколли
Лирт
17
Mateo
Kocijan
28
Сота
Эльджон
3
Атанаскоски
Давид
21
Муратай
Валентино
7
Мехмети
Аднард
99
Ррапай
Аринальдо
27
Таипи
Гьелбрим
90
Мба
Кристиан
22
Кара
Теди
ФК Валмиера
4-3-3
Партизани
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

ФК Валмиера
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alioune Ndoye 2 0.67
Тонышев Максим 2 0.67
Camilo Mena 2 0.67
Яунземс Алвис 1 0.33
Fraj Kayramani 1 0.33
Вейп Роберт 1 0.33
Gustavo Silva Souza 1 0.33
Meissa Diop 0 0
Бирка Эмиль 0 0
Желизко Иван 0 0
Leo Gaucho 0 0
Партизани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Теди 2 0.67
Грезда Эрос 1 0.33
Ррапай Аринальдо 1 0.33
Мба Кристиан 1 0.33
Биляли Сабит 0 0

Карточки

ФК Валмиера
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kirsters Cudars 1 0
Ingars Pulis 1 0
Gustavo Silva Souza 1 0
Партизани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атанаскоски Давид 2 0
Таипи Гьелбрим 1 0
Муратай Валентино 1 0
Ррапай Аринальдо 1 0
Кара Теди 1 0
Mateo Kocijan 1 0
Сота Эльджон 1 0
Мехмети Аднард 1 0
Мба Кристиан 1 0

Результаты матчей

ФК Валмиера
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Партизани
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
ФК Валмиера
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Партизани
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
4
ФК Валмиера
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Партизани
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
4

Голы по времени матча

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Валмиера
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ФК Валмиера - Метта 2:1 ФК Валмиера - Тре Пенне 7:0 Тре Пенне - ФК Валмиера 0:3 ФК Валмиера - Даугавпилс 0:1
ФК Валмиера - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - ФК Валмиера 2:1 ФК Валмиера - Тукумс 2000 6:0 Ауда - ФК Валмиера 0:0 ФК Валмиера - Лиепая 1:1 РФШ Рига - ФК Валмиера 3:0 ФК Валмиера - Рига 1:0 ФШ Елгава - ФК Валмиера 2:0 ФК Валмиера - Метта 1:1 Лиепая - ФК Валмиера 1:2 ФК Валмиера - Даугавпилс 1:0 Тукумс 2000 - ФК Валмиера 0:0 ФК Валмиера - Ауда 1:1 ФК Валмиера - Супер Нова 3:1 РФШ Рига - ФК Валмиера 2:1 Рига - ФК Валмиера 3:0
Партизани
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Партизани - Атлетик Эскальдес 4:1 Атлетик Эскальдес - Партизани 0:1 БАТЭ - Партизани 2:0 Партизани - БАТЭ 1:1
Партизани - Струга Трим-Лум 1:0 Партизани - Теута 2:0 Кастриоти - Партизани 1:4 Партизани - Влазния Шкодер 2:1 Тирана - Партизани 1:1 Партизани - Кукес 3:1 Эрзени - Партизани 1:2 Партизани - Бюлис 2:1 Лачи - Партизани 3:2 Эгнатия - Партизани 1:1 Теута - Партизани 0:2 Партизани - Кастриоти 4:1 Влазния Шкодер - Партизани 1:1 Партизани - Тирана 2:0 Кукес - Партизани 1:0 Партизани - Эрзени 3:0

Результаты матчей

ФК Валмиера
Партизани

Точный счет

7:0
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

7
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
7
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

ФК Валмиера
Партизани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
1
1
4.5
1
1
5.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 5 (1)
Гент Орбан Гифт 4
Шкупи Сепас Реналдо 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Дерри Сити Конноли Марк 3
АПОЭЛ Креспо Хосе 3
Весь список
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Прогнозы 112
ФК Валмиера 27.7% (31)
X 46.4% (52)
Партизани 25.9% (29)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ФК Валмиера
Ничья
Партизани
3.20
3.50
6.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч ФК Валмиера 1:0 Партизани онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч ФК Валмиера 1:0 Партизани

Исход игры
ФК Валмиера
28.6% (32)
Ничья
46.4% (52)
Партизани
25% (28)
Тотал 2.5
Больше
35.45% (39)
Меньше
64.55% (71)
Обе команды забьют
Да
74.55% (82)
Нет
25.45% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.3% (44)
1:2 Партизани
15.2% (17)
2:1 ФК Валмиера
14.3% (16)
1:0 ФК Валмиера
10.7% (12)
0:1 Партизани
7.1% (8)
0:0 Ничья
3.6% (4)
2:2 Ничья
2.7% (3)
2:0 ФК Валмиера
1.8% (2)
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