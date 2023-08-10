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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
ФК Валмиера
1:2
Конец матча
Партизани
0'
1:0
27' Гол
Gustavo Silva Souza
32' Желтая карточка
Сота Эльджон
44' Желтая карточка
Кара Теди
45' Желтая карточка
Атанаскоски Давид
1:1
58' Гол
Кара Теди
63' Желтая карточка
Adel Ghanem
71' Желтая карточка
Мехмети Аднард
1:2
76' Гол
Ррапай Аринальдо
78' Желтая карточка
Грезда Эрос
90' Желтая карточка
Зеколли Лирт
90'+8

Ход матча

27'
Gustavo Silva Souza
(Meissa Diop)
1:0
32'
 
Сота Эльджон
44'
 
Кара Теди
45'
 
Грезда Эрос
Мба Кристиан
45'
 
Атанаскоски Давид
46'
 
Гуйе Магетте
Муратай Валентино
58'
1:1
Кара Теди
(Ррапай Аринальдо)
63'
Adel Ghanem
 
64'
Leo Gaucho
Meissa Diop
 
71'
 
Мехмети Аднард
75'
 
Прека Марселино
Кара Теди
76'
1:2
Ррапай Аринальдо
78'
 
Грезда Эрос
87'
 
Кеко Альберс
Мехмети Аднард
87'
 
Да Силва Виктор
Ррапай Аринальдо
87'
Ingars Pulis
Gustavo Silva Souza
 
90'
 
Зеколли Лирт

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 112
ФК Валмиера 28.6% (32)
X 46.4% (52)
Партизани 25% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ольсес
Карлос
23
Тонышев
Максим
4
Вейп
Роберт
3
Niks
Sliede
17
Фалль
Яре
10
Яунземс
Алвис
20
Adel
Ghanem
99
Fraj
Kayramani
7
Gustavo
Silva
Souza
24
Alioune
Ndoye
22
Meissa
Diop
60
Кирко
Пано
6
Зеколли
Лирт
17
Mateo
Kocijan
28
Сота
Эльджон
3
Атанаскоски
Давид
21
Муратай
Валентино
7
Мехмети
Аднард
99
Ррапай
Аринальдо
27
Таипи
Гьелбрим
90
Мба
Кристиан
22
Кара
Теди
ФК Валмиера
4-3-3
Партизани
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

ФК Валмиера
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alioune Ndoye 2 0.67
Тонышев Максим 2 0.67
Camilo Mena 2 0.67
Яунземс Алвис 1 0.33
Fraj Kayramani 1 0.33
Вейп Роберт 1 0.33
Gustavo Silva Souza 1 0.33
Meissa Diop 0 0
Бирка Эмиль 0 0
Желизко Иван 0 0
Leo Gaucho 0 0
Партизани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Теди 3 1
Ррапай Аринальдо 2 0.67
Грезда Эрос 1 0.33
Мба Кристиан 1 0.33
Биляли Сабит 0 0

Карточки

ФК Валмиера
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kirsters Cudars 1 0
Ingars Pulis 1 0
Gustavo Silva Souza 1 0
Adel Ghanem 1 0
Партизани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атанаскоски Давид 2 0
Мехмети Аднард 2 0
Таипи Гьелбрим 1 0
Грезда Эрос 1 0
Муратай Валентино 1 0
Ррапай Аринальдо 1 0
Кара Теди 1 0
Mateo Kocijan 1 0
Сота Эльджон 1 0
Мба Кристиан 1 0
Зеколли Лирт 1 0

Результаты матчей

ФК Валмиера
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Партизани
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
0
ФК Валмиера
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Партизани
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
4
ФК Валмиера
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Партизани
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

4
4

Голы по времени матча

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
1
10%
2
29%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Валмиера
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ФК Валмиера - Метта 2:1 ФК Валмиера - Тре Пенне 7:0 Тре Пенне - ФК Валмиера 0:3 ФК Валмиера - Даугавпилс 0:1
ФК Валмиера - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - ФК Валмиера 2:1 ФК Валмиера - Тукумс 2000 6:0 Ауда - ФК Валмиера 0:0 ФК Валмиера - Лиепая 1:1 РФШ Рига - ФК Валмиера 3:0 ФК Валмиера - Рига 1:0 ФШ Елгава - ФК Валмиера 2:0 ФК Валмиера - Метта 1:1 Лиепая - ФК Валмиера 1:2 ФК Валмиера - Даугавпилс 1:0 Тукумс 2000 - ФК Валмиера 0:0 ФК Валмиера - Ауда 1:1 ФК Валмиера - Супер Нова 3:1 РФШ Рига - ФК Валмиера 2:1 Рига - ФК Валмиера 3:0
Партизани
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Партизани - Атлетик Эскальдес 4:1 Атлетик Эскальдес - Партизани 0:1 БАТЭ - Партизани 2:0 Партизани - БАТЭ 1:1
Партизани - Струга Трим-Лум 1:0 Партизани - Теута 2:0 Кастриоти - Партизани 1:4 Партизани - Влазния Шкодер 2:1 Тирана - Партизани 1:1 Партизани - Кукес 3:1 Эрзени - Партизани 1:2 Партизани - Бюлис 2:1 Лачи - Партизани 3:2 Эгнатия - Партизани 1:1 Теута - Партизани 0:2 Партизани - Кастриоти 4:1 Влазния Шкодер - Партизани 1:1 Партизани - Тирана 2:0 Кукес - Партизани 1:0 Партизани - Эрзени 3:0

Результаты матчей

ФК Валмиера
Партизани

Точный счет

1:2
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
7
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
7
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

ФК Валмиера
Партизани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
1
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
1
2
4.5
1
2
5.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 5 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 4 (2)
Гент Орбан Гифт 4
Весь список

Топ нарушителей
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Дерри Сити Конноли Марк 3
Весь список
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    Прогнозы 112
    ФК Валмиера 28.6% (32)
    X 46.4% (52)
    Партизани 25% (28)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ФК Валмиера 1:2 Партизани

    Исход игры
    ФК Валмиера
    28.6% (32)
    Ничья
    46.4% (52)
    Партизани
    25% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.45% (39)
    Меньше
    64.55% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    74.55% (82)
    Нет
    25.45% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.3% (44)
    1:2 Партизани
    15.2% (17)
    2:1 ФК Валмиера
    14.3% (16)
    1:0 ФК Валмиера
    10.7% (12)
    0:1 Партизани
    7.1% (8)
    0:0 Ничья
    3.6% (4)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    2:0 ФК Валмиера
    1.8% (2)
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