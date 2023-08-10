Тур: 3. Стадион: Сконто.
1:2
Конец матча
0'
1:0
27' ГолGustavo Silva Souza
32' Желтая карточкаСота Эльджон
44' Желтая карточкаКара Теди
45' Желтая карточкаАтанаскоски Давид
1:1
58' ГолКара Теди
63' Желтая карточкаAdel Ghanem
71' Желтая карточкаМехмети Аднард
1:2
76' ГолРрапай Аринальдо
78' Желтая карточкаГрезда Эрос
90' Желтая карточкаЗеколли Лирт
90'+8
Ход матча
27'
32'
44'
58'
1:1
63'
71'
76'
1:2
78'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 5
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
17
Фалль
Яре
20
Adel
Ghanem
22
Meissa
Diop
60
Кирко
Пано
28
Сота
Эльджон
90
Мба
Кристиан
22
Кара
Теди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Фалль ЯреЗащитник
- Полузащитник
-
20 Adel GhanemПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Meissa DiopНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Бирка Эмиль
-
28 Ingars Pulis
-
75 Leo Gaucho
-
-
26 Klavs Lauva
-
-
Главный тренер: Jurgis Kalns
- Основной состав
-
60 Кирко ПаноВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Сота ЭльджонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Мба КристианНападающий
-
22 Кара ТедиНападающий
- Запасные игроки
-
12 Ходжа АлбанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Хадрой ЭндиЗащитник
-
14 Гуйе МагеттеПолузащитник
-
88 Биляли СабитПолузащитник
-
11 Грезда ЭросНападающий
-
10 Кеко АльберсНападающий
- Нападающий
-
20 Gjergji Kote
-
Главный тренер: Зекич Зоран
Бомбардиры внутри турнира
ФК Валмиера
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alioune Ndoye
|2
|0.67
|Тонышев Максим
|2
|0.67
|Camilo Mena
|2
|0.67
|Яунземс Алвис
|1
|0.33
|Fraj Kayramani
|1
|0.33
|Вейп Роберт
|1
|0.33
|Gustavo Silva Souza
|1
|0.33
|Meissa Diop
|0
|0
|Бирка Эмиль
|0
|0
|Желизко Иван
|0
|0
|Leo Gaucho
|0
|0
Партизани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Теди
|3
|1
|Ррапай Аринальдо
|2
|0.67
|Грезда Эрос
|1
|0.33
|Мба Кристиан
|1
|0.33
|Биляли Сабит
|0
|0
Карточки
ФК Валмиера
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kirsters Cudars
|1
|0
|Ingars Pulis
|1
|0
|Gustavo Silva Souza
|1
|0
|Adel Ghanem
|1
|0
Партизани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атанаскоски Давид
|2
|0
|Мехмети Аднард
|2
|0
|Таипи Гьелбрим
|1
|0
|Грезда Эрос
|1
|0
|Муратай Валентино
|1
|0
|Ррапай Аринальдо
|1
|0
|Кара Теди
|1
|0
|Mateo Kocijan
|1
|0
|Сота Эльджон
|1
|0
|Мба Кристиан
|1
|0
|Зеколли Лирт
|1
|0
Результаты матчей
ФК Валмиера
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Партизани
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
0
ФК Валмиера
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Партизани
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
4
ФК Валмиера
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Партизани
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
4
4
Голы по времени матча
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
1
10%
2
29%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Валмиера
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ФК Валмиера - Метта 2:1 ФК Валмиера - Тре Пенне 7:0 Тре Пенне - ФК Валмиера 0:3 ФК Валмиера - Даугавпилс 0:1
ФК Валмиера - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - ФК Валмиера 2:1 ФК Валмиера - Тукумс 2000 6:0 Ауда - ФК Валмиера 0:0 ФК Валмиера - Лиепая 1:1 РФШ Рига - ФК Валмиера 3:0 ФК Валмиера - Рига 1:0 ФШ Елгава - ФК Валмиера 2:0 ФК Валмиера - Метта 1:1 Лиепая - ФК Валмиера 1:2 ФК Валмиера - Даугавпилс 1:0 Тукумс 2000 - ФК Валмиера 0:0 ФК Валмиера - Ауда 1:1 ФК Валмиера - Супер Нова 3:1 РФШ Рига - ФК Валмиера 2:1 Рига - ФК Валмиера 3:0
Партизани
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Партизани - Атлетик Эскальдес 4:1 Атлетик Эскальдес - Партизани 0:1 БАТЭ - Партизани 2:0 Партизани - БАТЭ 1:1
Партизани - Струга Трим-Лум 1:0 Партизани - Теута 2:0 Кастриоти - Партизани 1:4 Партизани - Влазния Шкодер 2:1 Тирана - Партизани 1:1 Партизани - Кукес 3:1 Эрзени - Партизани 1:2 Партизани - Бюлис 2:1 Лачи - Партизани 3:2 Эгнатия - Партизани 1:1 Теута - Партизани 0:2 Партизани - Кастриоти 4:1 Влазния Шкодер - Партизани 1:1 Партизани - Тирана 2:0 Кукес - Партизани 1:0 Партизани - Эрзени 3:0
Результаты матчей
ФК Валмиера
Партизани
Точный счет
1:2
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
7
1 раз 50%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
7
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
ФК Валмиера
Партизани
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
12
12
12
Будет доступно позже.
|Гент
|Кейперс Уго
|6 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|5 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|4 (2)
|Гент
|Орбан Гифт
|4
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|Крузейдерс
|Хитли Пол
|1 2
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ФК Валмиера 1:2 Партизани
Исход игры
ФК Валмиера
28.6% (32)
Ничья
46.4% (52)
Партизани
25% (28)
Тотал 2.5
Больше
35.45% (39)
Меньше
64.55% (71)
Обе команды забьют
Да
74.55% (82)
Нет
25.45% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.3% (44)
1:2 Партизани
15.2% (17)
2:1 ФК Валмиера
14.3% (16)
1:0 ФК Валмиера
10.7% (12)
0:1 Партизани
7.1% (8)
0:0 Ничья
3.6% (4)
2:2 Ничья
2.7% (3)
2:0 ФК Валмиера
1.8% (2)
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