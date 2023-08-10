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Лига Европы
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Славия Прага
2:0
Перерыв
Днепр-1
0'
1:0
5' Гол
Шранц Иван
2:0
37' Гол
Шранц Иван
41' Желтая карточка
Сваток Александр

Ход матча

5'
Шранц Иван
(Масопуст Лукаш)
1:0
11'
 
Леднёв Богдан
Третьяков Максим
37'
Шранц Иван
(Лингр Ондржей)
2:0
41'
 
Сваток Александр

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 116
Славия Прага 89.7% (104)
X 6% (7)
Днепр-1 4.3% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Славия Прага
Ничья
Днепр-1
1.31
9.80
9.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Коларж
Ондржей
8
Масопуст
Лукаш
5
Огбу
Иго
3
Голеш
Томаш
17
Провод
Лукас
10
Зафеирис
Христос
19
Дорли
Оскар
26
Шранц
Иван
32
Лингр
Ондржей
15
Юречка
Вацлав
14
Ван
Бюрен
Мик
12
Кинарейкин
Яков
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
5
Сарапий
Эдуард
30
Кравец
Василий
18
Бабенко
Руслан
23
Бланко
Доминго
9
Гуцуляк
Алексей
22
Валентин
Рубчинский
10
Третьяков
Максим
7
Филиппов
Александр
Славия Прага
4-2-3-1
Днепр-1
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Славия Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шранц Иван 2 2
Масопуст Лукаш 0 0
Лингр Ондржей 0 0
Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Славия Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сваток Александр 1 0

Результаты последних матчей

Славия Прага
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Славия Прага - Фастав Злин 2:1 Ческе-Будеёвице - Славия Прага 1:3 Славия Прага - Градец Кралове 2:0 Славия Прага - Динамо Дрезден 1:1
Славия Прага - КПР 3:0 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:1 Славия Прага - Маккаби Хайфа 2:1 Славия Прага - Ракув 2:1 Славия Прага - Словацко 4:0 Сигма Оломоуц - Славия Прага 2:3 Славия Прага - Виктория Пльзень 2:1 Спарта Прага - Славия Прага 3:2 Славия Прага - Богемианс-1905 6:0 Спарта Прага - Славия Прага 0:2 Славия Прага - Градец Кралове 1:1 Баник Острава - Славия Прага 0:2 Славия Прага - Богемианс-1905 3:0 Спарта Прага - Славия Прага 3:3 Млада Болеслав - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Богемианс-1905 3:2
Днепр-1
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Днепр-1 - Полесье 2:1 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Днепр-1 - Кривбасс КР 2:2
Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Днепр-1 - Металлист 1:0 Днепр-1 - Минай 4:0 Днепр-1 - Хуст 4:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Минай - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Александрия 1:1 Черноморец Од - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Металлист 5:0 Ингулец - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Рух Львов 3:2 Заря - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Львов 5:2

Топ бомбардиров
Славия Прага Шранц Иван 2
Шериф Бадоло Седрик 1 (1)
Хеккен Srdjan Hrstic 1 (1)
Астана Томашевич Зарко 1
Хеккен Рюгор Миккель 1
Весь список

Топ нарушителей
Астана Томашевич Зарко 1
Днепр-1 Сваток Александр 1
Астана Бейсебеков Абзал 1
Лудогорец Гонсалвеш Клод 1
Астана Лончар Стьепан 1
Весь список
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Прогнозы 116
Славия Прага 89.7% (104)
X 6% (7)
Днепр-1 4.3% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Славия Прага
Ничья
Днепр-1
1.31
9.80
9.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Славия Прага 2:0 Днепр-1 онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Славия Прага 2:0 Днепр-1

Исход игры
Славия Прага
89.7% (105)
Ничья
6% (7)
Днепр-1
4.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
60% (66)
Меньше
40% (44)
Обе команды забьют
Да
55.45% (61)
Нет
44.55% (49)
Популярный счёт
2:1 Славия Прага
38.5% (45)
2:0 Славия Прага
23.9% (28)
1:0 Славия Прага
11.1% (13)
3:1 Славия Прага
8.5% (10)
3:0 Славия Прага
4.3% (5)
1:2 Днепр-1
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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Славия Прага
Днепр-1
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