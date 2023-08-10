Тур: 3. Стадион: Фортуна Арена.
2:0
Перерыв
Ход матча
5'
1:0
37'
2:0
41'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
5 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
5
Огбу
Иго
17
Провод
Лукас
19
Дорли
Оскар
26
Шранц
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
-
17 Провод ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
19 Дорли ОскарПолузащитник
-
26 Шранц ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Мандоус АлешВратарь
-
31 Сиротник ЯнВратарь
- Защитник
-
18 Боржил ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
23 Шевчик ПетрПолузащитник
-
29 Томич МихалПолузащитник
- Нападающий
-
13 Хитил МоймирНападающий
-
35 Юрасек МатейНападающий
-
27 Влчек Томаш
-
49 Пудил Адам
-
Главный тренер: Трпишовски Индржих
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 Макс ВалефВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кучер Александр
Бомбардиры внутри турнира
Славия Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шранц Иван
|2
|2
|Масопуст Лукаш
|0
|0
|Лингр Ондржей
|0
|0
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Славия Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сваток Александр
|1
|0
Результаты последних матчей
Славия Прага
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Славия Прага - Фастав Злин 2:1 Ческе-Будеёвице - Славия Прага 1:3 Славия Прага - Градец Кралове 2:0 Славия Прага - Динамо Дрезден 1:1
Славия Прага - КПР 3:0 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:1 Славия Прага - Маккаби Хайфа 2:1 Славия Прага - Ракув 2:1 Славия Прага - Словацко 4:0 Сигма Оломоуц - Славия Прага 2:3 Славия Прага - Виктория Пльзень 2:1 Спарта Прага - Славия Прага 3:2 Славия Прага - Богемианс-1905 6:0 Спарта Прага - Славия Прага 0:2 Славия Прага - Градец Кралове 1:1 Баник Острава - Славия Прага 0:2 Славия Прага - Богемианс-1905 3:0 Спарта Прага - Славия Прага 3:3 Млада Болеслав - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Богемианс-1905 3:2
Днепр-1
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Днепр-1 - Полесье 2:1 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Днепр-1 - Кривбасс КР 2:2
Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Днепр-1 - Металлист 1:0 Днепр-1 - Минай 4:0 Днепр-1 - Хуст 4:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Минай - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Александрия 1:1 Черноморец Од - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Металлист 5:0 Ингулец - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Рух Львов 3:2 Заря - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Львов 5:2
|Славия Прага
|Шранц Иван
|2
|Шериф
|Бадоло Седрик
|1 (1)
|Хеккен
|Srdjan Hrstic
|1 (1)
|Астана
|Томашевич Зарко
|1
|Хеккен
|Рюгор Миккель
|1
|Астана
|Томашевич Зарко
|1
|Днепр-1
|Сваток Александр
|1
|Астана
|Бейсебеков Абзал
|1
|Лудогорец
|Гонсалвеш Клод
|1
|Астана
|Лончар Стьепан
|1
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Славия Прага 2:0 Днепр-1
Исход игры
Славия Прага
89.7% (105)
Ничья
6% (7)
Днепр-1
4.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
60% (66)
Меньше
40% (44)
Обе команды забьют
Да
55.45% (61)
Нет
44.55% (49)
Популярный счёт
2:1 Славия Прага
38.5% (45)
2:0 Славия Прага
23.9% (28)
1:0 Славия Прага
11.1% (13)
3:1 Славия Прага
8.5% (10)
3:0 Славия Прага
4.3% (5)
1:2 Днепр-1
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!