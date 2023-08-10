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  3. Лига Европы 2023-2024

Лига Европы
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Славия Прага
3:0
Конец матча
Днепр-1
0'
1:0
5' Гол
Шранц Иван
2:0
37' Гол
Шранц Иван
41' Желтая карточка
Сваток Александр
53' Желтая карточка
Бабенко Руслан
58' Красная карточка
Огбу Иго
70' Желтая карточка
Леднёв Богдан
74' Желтая карточка
Валентин Рубчинский
3:0
81' Гол
Валлем Конрад
87' Желтая карточка
Кравец Василий
90' Желтая карточка
Масопуст Лукаш
90'+7

Ход матча

5'
Шранц Иван
(Масопуст Лукаш)
1:0
11'
 
Леднёв Богдан
Третьяков Максим
37'
Шранц Иван
(Лингр Ондржей)
2:0
41'
 
Сваток Александр
46'
 
Пасич Евгений
Сваток Александр
53'
 
Бабенко Руслан
58'
Огбу Иго
 
61'
 
Пихалёнок Александр
Бабенко Руслан
70'
 
Леднёв Богдан
74'
 
Валентин Рубчинский
79'
Хитил Моймир
Ван Бюрен Мик
 
79'
Шевчик Петр
Лингр Ондржей
 
79'
Валлем Конрад
Юречка Вацлав
 
80'
 
Daniel Kiwinda
Филиппов Александр
80'
 
Ферейра Фабрисио
Валентин Рубчинский
81'
Валлем Конрад
3:0
87'
 
Кравец Василий
90'
Зафеирис Христос
 
90'
Масопуст Лукаш
 
90'
Юрасек Матей
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 1 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Славия Прага 89.7% (105)
X 6% (7)
Днепр-1 4.3% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Коларж
Ондржей
8
Масопуст
Лукаш
5
Огбу
Иго
3
Голеш
Томаш
17
Провод
Лукас
10
Зафеирис
Христос
19
Дорли
Оскар
26
Шранц
Иван
32
Лингр
Ондржей
15
Юречка
Вацлав
14
Ван
Бюрен
Мик
12
Кинарейкин
Яков
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
5
Сарапий
Эдуард
30
Кравец
Василий
18
Бабенко
Руслан
23
Бланко
Доминго
9
Гуцуляк
Алексей
22
Валентин
Рубчинский
10
Третьяков
Максим
7
Филиппов
Александр
Славия Прага
4-2-3-1
Днепр-1
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Славия Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шранц Иван 2 2
Валлем Конрад 1 1
Масопуст Лукаш 0 0
Лингр Ондржей 0 0
Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Славия Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Огбу Иго 0 1
Масопуст Лукаш 1 0
Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабенко Руслан 1 0
Сваток Александр 1 0
Кравец Василий 1 0
Леднёв Богдан 1 0
Валентин Рубчинский 1 0

Результаты матчей

Славия Прага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Днепр-1
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Славия Прага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Днепр-1
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Славия Прага
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Славия Прага - Фастав Злин 2:1 Ческе-Будеёвице - Славия Прага 1:3 Славия Прага - Градец Кралове 2:0 Славия Прага - Динамо Дрезден 1:1
Славия Прага - КПР 3:0 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:1 Славия Прага - Маккаби Хайфа 2:1 Славия Прага - Ракув 2:1 Славия Прага - Словацко 4:0 Сигма Оломоуц - Славия Прага 2:3 Славия Прага - Виктория Пльзень 2:1 Спарта Прага - Славия Прага 3:2 Славия Прага - Богемианс-1905 6:0 Спарта Прага - Славия Прага 0:2 Славия Прага - Градец Кралове 1:1 Баник Острава - Славия Прага 0:2 Славия Прага - Богемианс-1905 3:0 Спарта Прага - Славия Прага 3:3 Млада Болеслав - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Богемианс-1905 3:2
Днепр-1
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Днепр-1 - Полесье 2:1 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Днепр-1 - Кривбасс КР 2:2
Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Днепр-1 - Металлист 1:0 Днепр-1 - Минай 4:0 Днепр-1 - Хуст 4:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Минай - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Александрия 1:1 Черноморец Од - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Металлист 5:0 Ингулец - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Рух Львов 3:2 Заря - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Львов 5:2

Результаты матчей

Славия Прага
Днепр-1

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Славия Прага
Днепр-1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Зриньски Малекинусич Матия 2 (1)
Хеккен Srdjan Hrstic 2 (1)
Славия Прага Шранц Иван 2
Зриньски Киш Томислав 2
Шериф Янсане Момо 2
Весь список

Топ нарушителей
Брейдаблик Эйнарссон Виктор 1 1
Славия Прага Огбу Иго 1
Олимпиакос Иборра Висенте 1
Днепр-1 Бабенко Руслан 1
Астана Томашевич Зарко 1
Весь список
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    Прогнозы 117
    Славия Прага 89.7% (105)
    X 6% (7)
    Днепр-1 4.3% (5)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Славия Прага 3:0 Днепр-1

    Исход игры
    Славия Прага
    89.7% (105)
    Ничья
    6% (7)
    Днепр-1
    4.3% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (66)
    Меньше
    40% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    55.45% (61)
    Нет
    44.55% (49)
    Популярный счёт
    2:1 Славия Прага
    38.5% (45)
    2:0 Славия Прага
    23.9% (28)
    1:0 Славия Прага
    11.1% (13)
    3:1 Славия Прага
    8.5% (10)
    3:0 Славия Прага
    4.3% (5)
    1:2 Днепр-1
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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