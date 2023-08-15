Напомним, что чемпионат Греции стартует лишь в предстоящие выходные, в прошлом сезоне "Пао" стал вторым, уступив только клубу АЕК. Тот из-за переноса играет лишь первый матч против загребского "Динамо" в эти минуты.

Обамеянг после фланговой подачи пробивает в касание в створ ворот, однако Бриньоли был на месте.

Неплохо комбинирует "Марсель" на правом фланге, после чего Клосс грузит мяч в штрафную - Бриньоли на выходе надежен.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! ПЬЕР-ЭМЕРИК ОБАМЕЯНГ! Клосс получает мяч на правом фланге и в касание простреливает на ближнюю штангу, а Обамеянг, опередив Едвая, отправил снаряд в ближний угол!

Идеально сложился первый тайм для "Марселя", забили и в самом начале, и в самом конце, сложно представить, что хозяева упустят путевку в следующий раунд квалификации.

Ну и третий угловой игроки "Марселя" также довели до удара, в этот раз Верету не смог попасть в цель с правого края штрафной.

Еще один заброс в чужую штрафную доходит от Обамеянга, тот с левой пробивает в створ ворот, но Бриньоли ногой отводит угрозу!

Удар Ндиайе из пределов штрафной оказывается заблокирован, также как и попытка Клосса, а вот у Унаи получилось миновать ног соперников, но и в створ 8-й номер "Марселя" не попал.

Напомним, что в новом сезоне Лиги 1 "Марсель" стартовал с волевой победы над "Реймсом" - Унаи и Витинья ответили на ранний гол Ито.

Угловой с левого фланга исполняет Ренан Лоди, мяч летит в направлении Жиго, однако не удается экс-спартаковцу сыграть головой.

Джуричич приближается к штрафной и пытается исполнить заброс на Шпорара, однако мяч рикошетит от защитника и спокойно прилетает в руки Пау Лопесу.

Теперь уже игрокам греческого клуба удается помешать беспрепятственной подаче в штрафную, а Бриньоли позволяет команде избежать углового.

5 минут остается играть в первой половине встречи, будет большим чудом, если "Панатинаикос" доберется сегодня хотя бы до дополнительного времени.

31' После повторного углового мяч вылетает из штрафной на ногу Клоссу, тот пробивает в касание с 20 метров, снаряд проходит совсем рядом со штангой, при этом задев кого-то из защитников.

30' С подачей Верету оборона "Пао" справилась, но подбор остался за хозяевами, которые быстро вернули мяч в штрафную, а Жиго пробил головой под перекладину - Бриньоли спасает!

29' Обамеянг после прострела с правого фланга в касание пробивал по воротам, мяч скользнул по руке катившегося Магнуссона и прошел мимо ворот, арбитр назначает угловой.

28' Напомним, что "Марсель" стартует в еврокубках с текущей стадии, а вот "Панатинаикос" мы видели в предыдущем раунде отбора - украинский "Днепр-1" был обыгран 5:3 по сумме двух матчей.

27' Между тем, Бриньоли, как показывает соответствующий титр, уже успел получить желтую карточку за затяжку времени, рановато начал вратарь "Пао".

26' Клосс разогнал атаку "Марселя" по правому флангу со смещением в центр и отдал передачу на Унаи, удар которого из-за пределов штрафной был заблокирован.

25' Последние минуты проходят у нас без ворот, греческий клуб по-прежнему немало времени уделяет контролю мяча, но без завершения.

24' Ронжье пытался пробиться в штрафную почти по центру, однако Вербич мяч перехватил, а возможную контратаку французы тут же прервали.

22' Пока греческая команда мячом владеет даже больше, а именно 57 процентов игрового времени, но ударов по воротам Пау Лопеса нет совсем.