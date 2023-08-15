  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2023-2024

Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Марсель
2:0
Перерыв
Панатинаикос
0'
1:0
2' Гол
Обамеянг Пьер-Эмерик
7' Желтая карточка
Обамеянг Пьер-Эмерик
18' Желтая карточка
Едвай Тин
25' Желтая карточка
Бриньоли Альберто
2:0
45' Гол
Обамеянг Пьер-Эмерик

Ход матча

2'
Обамеянг Пьер-Эмерик
(Сарр Исмаила)
1:0
7'
Обамеянг Пьер-Эмерик
 
18'
 
Едвай Тин
25'
 
Бриньоли Альберто
45'
Обамеянг Пьер-Эмерик
(Клосс Жонатан)
2:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 120
Марсель 92.5% (111)
X 4.2% (5)
Панатинаикос 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
Панатинаикос
1.48
8.00
7.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Лопес
Пау
7
Клосс
Жонатан
4
Жиго
Самуэль
99
МБемба
Шансель
12
Лоди
Ренан
21
Ронжье
Валентин
27
Верету
Жордан
23
Сарр
Исмаила
29
Ндиайе
Ильман
8
Унаи
Аззедин
10
Обамеянг
Пьер-Эмерик
91
Бриньоли
Альберто
2
Вагианнидис
Георгиос
21
Едвай
Тин
23
Магнуссон
Хёрдур
3
Хуанкар
4
Перес
Рубен
52
Де
Вильена
Тонни
17
Мансини
Даниэль
31
Джуричич
Филип
77
Вербич
Беньямин
9
Шпорар
Андраж
Марсель
4-2-3-1
Панатинаикос
4-2-3-1

История личных встреч

Марсель
Панатинаикос

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.5
Сарр Исмаила 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шпорар Андраж 3 0.75
Джуричич Филип 1 0.25
Иоаннидис Фотис 1 (1) 0.25
Бернард Дуарте 1 0.25
Хуанкар 0 0
Едвай Тин 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кондогбия Жоффрей 1 1
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Балерди Леонардо 1 0
Ндиайе Ильман 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джуричич Филип 1 0
Перес Рубен 1 0
Паласиос Себастьян 1 0
Едвай Тин 1 0
Бернард Дуарте 1 0
Бриньоли Альберто 1 0
Чокай Энис 1 0

Результаты матчей

Марсель
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Панатинаикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Марсель
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Панатинаикос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
3
Марсель
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Панатинаикос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Марсель - Реймс 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Марсель - Байер Л 1:2 Валвейк - Марсель 0:1
Эйпен - Марсель 1:0 Марсель - Ним 2:0 Аяччо - Марсель 1:0 Марсель - Брест 1:2 Лилль - Марсель 2:1 Марсель - Анже 3:1 Ланс - Марсель 2:1 Марсель - Осер 2:1 Лион - Марсель 1:2 Марсель - Труа 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Марсель - Монпелье 1:1 Реймс - Марсель 1:2 Марсель - Страсбург 2:2 Ренн - Марсель 0:1 Марсель - Анси 2:2
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Панатинаикос - Марсель 1:0 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1
Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Панатинаикос - ЦСКА-1948 1:0 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Рогашка 3:1 Винер Виктория - Панатинаикос 0:4 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 0:0 Волос - Панатинаикос 0:2 ПАОК - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 АЕК - Панатинаикос 0:0

Результаты матчей

Марсель
Панатинаикос

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Марсель
Панатинаикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
ПСВ Де Йонг Люк 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Олимпия Любляна Доффо Агустин 3
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • 45'
    Идеально сложился первый тайм для "Марселя", забили и в самом начале, и в самом конце, сложно представить, что хозяева упустят путевку в следующий раунд квалификации.
  • 2 гола - дубль!
    45'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! ПЬЕР-ЭМЕРИК ОБАМЕЯНГ!
    Клосс получает мяч на правом фланге и в касание простреливает на ближнюю штангу, а Обамеянг, опередив Едвая, отправил снаряд в ближний угол!
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавляет Майкл Оливер к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Неплохо комбинирует "Марсель" на правом фланге, после чего Клосс грузит мяч в штрафную - Бриньоли на выходе надежен.
  • 42'
    Обамеянг после фланговой подачи пробивает в касание в створ ворот, однако Бриньоли был на месте.
  • 41'
    Напомним, что чемпионат Греции стартует лишь в предстоящие выходные, в прошлом сезоне "Пао" стал вторым, уступив только клубу АЕК. Тот из-за переноса играет лишь первый матч против загребского "Динамо" в эти минуты.
  • 40'
    5 минут остается играть в первой половине встречи, будет большим чудом, если "Панатинаикос" доберется сегодня хотя бы до дополнительного времени.
  • 39'
    Теперь уже игрокам греческого клуба удается помешать беспрепятственной подаче в штрафную, а Бриньоли позволяет команде избежать углового.
  • 38'
    Джуричич приближается к штрафной и пытается исполнить заброс на Шпорара, однако мяч рикошетит от защитника и спокойно прилетает в руки Пау Лопесу.
  • Угловой
    37'
    Угловой с левого фланга исполняет Ренан Лоди, мяч летит в направлении Жиго, однако не удается экс-спартаковцу сыграть головой.
  • 36'
    Напомним, что в новом сезоне Лиги 1 "Марсель" стартовал с волевой победы над "Реймсом" - Унаи и Витинья ответили на ранний гол Ито.
  • 34'
    Удар Ндиайе из пределов штрафной оказывается заблокирован, также как и попытка Клосса, а вот у Унаи получилось миновать ног соперников, но и в створ 8-й номер "Марселя" не попал.
  • Опасный момент
    33'
    Еще один заброс в чужую штрафную доходит от Обамеянга, тот с левой пробивает в створ ворот, но Бриньоли ногой отводит угрозу!
  • Угловой
    32'
    Ну и третий угловой игроки "Марселя" также довели до удара, в этот раз Верету не смог попасть в цель с правого края штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      31'
      После повторного углового мяч вылетает из штрафной на ногу Клоссу, тот пробивает в касание с 20 метров, снаряд проходит совсем рядом со штангой, при этом задев кого-то из защитников.
    • Опасный момент
      30'
      С подачей Верету оборона "Пао" справилась, но подбор остался за хозяевами, которые быстро вернули мяч в штрафную, а Жиго пробил головой под перекладину - Бриньоли спасает!
    • 29'
      Обамеянг после прострела с правого фланга в касание пробивал по воротам, мяч скользнул по руке катившегося Магнуссона и прошел мимо ворот, арбитр назначает угловой.
    • 28'
      Напомним, что "Марсель" стартует в еврокубках с текущей стадии, а вот "Панатинаикос" мы видели в предыдущем раунде отбора - украинский "Днепр-1" был обыгран 5:3 по сумме двух матчей.
    • Желтая карточка
      27'
      Между тем, Бриньоли, как показывает соответствующий титр, уже успел получить желтую карточку за затяжку времени, рановато начал вратарь "Пао".
    • 26'
      Клосс разогнал атаку "Марселя" по правому флангу со смещением в центр и отдал передачу на Унаи, удар которого из-за пределов штрафной был заблокирован.
    • 25'
      Последние минуты проходят у нас без ворот, греческий клуб по-прежнему немало времени уделяет контролю мяча, но без завершения.
    • Фол, нарушение
      24'
      Ронжье пытался пробиться в штрафную почти по центру, однако Вербич мяч перехватил, а возможную контратаку французы тут же прервали.
    • 22'
      Пока греческая команда мячом владеет даже больше, а именно 57 процентов игрового времени, но ударов по воротам Пау Лопеса нет совсем.
    • 21'
      Ндиайе выбирается на ударную позицию перед штрафной, не замечая соперников, и с левой пробивает метров с 23 - Бриньоли отбивает мяч в сторону.
    • Фол, нарушение
      19'
      Вербич в борьбе с Сарром на фланге не смог сохранить контроль над мячом, после чего тут же сфолил против соперника.
    • 18'
      Хозяева штрафной исполнили не лучшим образом, последовал мягкий заброс к углу вратарской, где на выходе первым был Бриньоли.
    • Желтая карточка
      17'
      Наш старый знакомый Едвай получает предупреждение за грубый фол против Ндиайе неподалеку от собственной штрафной. До ворот порядка 30 метров.
    • 15'
      Снова теряет мяч "Панатинаикос" на чужой половине поля, Обамеянг получает снаряд на левом краю штрафной и исполняет мягкий навес, который не находит адресата.
    • 14'
      Не прочь греческий коллектив поработать с мячом в этом матче, но любая потеря ведет к максимально быстрой атаке "Марселя", такими темпами можно пропустить много.
    • Травма, повреждение
      12'
      Помощь врачей требуется Шпорару, в предыдущей атаке "Панатинаикоса" словенец оказался на газоне после стыка с Жиго.
    • Опасный момент
      11'
      Ндиайе получает мяч на левом фланге, смещается к штрафной, обыгрывает двоих защитников, однако в завершении катит снаряд рядом со штангой!
    • 10'
      Джуричич после передачи из глубины врывается в штрафную с правого края и оказался на газоне после контактной борьбы с защитником, но свисток судьи промолчал.
    • 9'
      Перехватывают хозяева мяч на чужой половине поля, Бриньоли справляется с ударом Обамеянга метров с 25, а на добивании Унаи из штрафной пуляет выше цели.
    • 8'
      Отметим, что победитель этого противостояния сыграет в раунде плей-офф против португальской "Браги", которая уверенно разбирается с сербским клубом "Бачка-Топола" - 3:0 в первом матче и 4:1 в первой половине ответной игры.
    • Желтая карточка
      7'
      Хэдлайнер дебюта Обамеянг снова отмечается в протоколе, в этот раз он получает предупреждение за фол в центре поля против Джуричича.
    • 5'
      Включение Ренана Лоди по левому флангу завершается подачей в чужую штрафную - мяч улетает за ворота Бриньоли.
    • 4'
      Отметим как всегда сумасшедшую атмосферу на "Велодроме", где просто не бывает ни одной из команд, так что "Панатинаикос" ждёт тяжелый вечер.
    • 3'
      В первом матче в Греции "Марсель" уступил с минимальным счётом, однако начало ответной встречи получается максимально удачным, сравнивается результат по сумме двух игр.
    • Описание гола
      2'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ПЬЕР-ЭМЕРИК ОБАМЕЯНГ!
      Стремительный выход из обороны удается хозяевам поля, Сарр исполняет отличный проникающий пас на Обамеянга, габонец обыгрывает вратаря и поражает пустые ворота!
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    Бесплатные ставки (фрибеты)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Марсель 2:0 Панатинаикос онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Марсель 2:0 Панатинаикос

    Исход игры
    Марсель
    92.5% (111)
    Ничья
    4.2% (5)
    Панатинаикос
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.55% (49)
    Меньше
    55.45% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    46.36% (51)
    Нет
    53.64% (59)
    Популярный счёт
    2:1 Марсель
    34.2% (41)
    2:0 Марсель
    34.2% (41)
    1:0 Марсель
    13.3% (16)
    3:1 Марсель
    5% (6)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Марсель
    Панатинаикос
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     