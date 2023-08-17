Тур: 3. Стадион: Эйр Албания.
1:0
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаMateo Kocijan
1:0
21' ПенальтиКара Теди
40' Желтая карточкаАтанаскоски Давид
48' Желтая карточкаЯунземс Алвис
78' Желтая карточкаТонышев Максим
90' Желтая карточкаЗеколли Лирт
90'+7
Ход матча
21'
1:0
48'
78'
86'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
8 Удары в створ 6
-
6 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
60
Кирко
Пано
28
Сота
Эльджон
44
Хадрой
Энди
14
Гуйе
Магетте
22
Кара
Теди
17
Фалль
Яре
22
Meissa
Diop
- Основной состав
-
60 Кирко ПаноВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Сота ЭльджонЗащитник
-
44 Хадрой ЭндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гуйе МагеттеПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Кара ТедиНападающий
- Запасные игроки
-
12 Ходжа АлбанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Биляли СабитПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Грезда ЭросНападающий
-
10 Кеко АльберсНападающий
-
20 Gjergji Kote
-
-
Главный тренер: Зекич Зоран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Фалль ЯреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Meissa DiopНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
75 Leo Gaucho
-
-
28 Ingars Pulis
-
27 Бирка Эмиль
-
-
26 Klavs Lauva
-
Главный тренер: Jurgis Kalns
История личных встреч
Партизани
ФК Валмиера
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Партизани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Теди
|4 (1)
|1
|Ррапай Аринальдо
|2
|0.5
|Грезда Эрос
|1
|0.25
|Мба Кристиан
|1
|0.25
|Биляли Сабит
|0
|0
ФК Валмиера
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alioune Ndoye
|2
|0.5
|Тонышев Максим
|2
|0.5
|Camilo Mena
|2
|0.5
|Яунземс Алвис
|1
|0.25
|Fraj Kayramani
|1
|0.25
|Вейп Роберт
|1
|0.25
|Gustavo Silva Souza
|1
|0.25
|Meissa Diop
|0
|0
|Бирка Эмиль
|0
|0
|Желизко Иван
|0
|0
|Leo Gaucho
|0
|0
Карточки
Партизани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атанаскоски Давид
|3
|0
|Mateo Kocijan
|2
|0
|Мехмети Аднард
|2
|0
|Зеколли Лирт
|2
|0
|Таипи Гьелбрим
|1
|0
|Грезда Эрос
|1
|0
|Муратай Валентино
|1
|0
|Ррапай Аринальдо
|1
|0
|Кара Теди
|1
|0
|Сота Эльджон
|1
|0
|Мба Кристиан
|1
|0
ФК Валмиера
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яунземс Алвис
|1
|0
|Kirsters Cudars
|1
|0
|Тонышев Максим
|1
|0
|Ingars Pulis
|1
|0
|Gustavo Silva Souza
|1
|0
|Adel Ghanem
|1
|0
Результаты матчей
Партизани
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ФК Валмиера
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Партизани
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
ФК Валмиера
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
3
6
Партизани
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
ФК Валмиера
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
3
6
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
3
30%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
2
25%
1
10%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Партизани
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Рома - Партизани 2:1 ФК Валмиера - Партизани 1:2 Партизани - Атлетик Эскальдес 4:1 Атлетик Эскальдес - Партизани 0:1
БАТЭ - Партизани 2:0 Партизани - БАТЭ 1:1 Партизани - Струга Трим-Лум 1:0 Партизани - Теута 2:0 Кастриоти - Партизани 1:4 Партизани - Влазния Шкодер 2:1 Тирана - Партизани 1:1 Партизани - Кукес 3:1 Эрзени - Партизани 1:2 Партизани - Бюлис 2:1 Лачи - Партизани 3:2 Эгнатия - Партизани 1:1 Теута - Партизани 0:2 Партизани - Кастриоти 4:1 Влазния Шкодер - Партизани 1:1 Партизани - Тирана 2:0
ФК Валмиера
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ФК Валмиера - ФШ Елгава 2:2 ФК Валмиера - Партизани 1:2 ФК Валмиера - Метта 2:1 ФК Валмиера - Тре Пенне 7:0
Тре Пенне - ФК Валмиера 0:3 ФК Валмиера - Даугавпилс 0:1 ФК Валмиера - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - ФК Валмиера 2:1 ФК Валмиера - Тукумс 2000 6:0 Ауда - ФК Валмиера 0:0 ФК Валмиера - Лиепая 1:1 РФШ Рига - ФК Валмиера 3:0 ФК Валмиера - Рига 1:0 ФШ Елгава - ФК Валмиера 2:0 ФК Валмиера - Метта 1:1 Лиепая - ФК Валмиера 1:2 ФК Валмиера - Даугавпилс 1:0 Тукумс 2000 - ФК Валмиера 0:0 ФК Валмиера - Ауда 1:1 ФК Валмиера - Супер Нова 3:1
Результаты матчей
Партизани
ФК Валмиера
Точный счет
1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
7
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
7
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Партизани
ФК Валмиера
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
22
13
13
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|5 (3)
|Партизани
|Кара Теди
|4 (1)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
|Спартак Трнава
|Горосито Николас
|1 2
|Арока
|Галович Нино
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Партизани 1:0 ФК Валмиера
Исход игры
Партизани
90% (99)
Ничья
9.1% (10)
ФК Валмиера
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
37.61% (41)
Меньше
62.39% (68)
Обе команды забьют
Да
44.95% (49)
Нет
55.05% (60)
Популярный счёт
2:0 Партизани
33.6% (37)
2:1 Партизани
30.9% (34)
1:0 Партизани
20% (22)
1:1 Ничья
7.3% (8)
3:1 Партизани
2.7% (3)
4:1 Партизани
1.8% (2)
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