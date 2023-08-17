  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Партизани
1:0
Конец матча
ФК Валмиера
0'
9' Желтая карточка
Mateo Kocijan
1:0
21' Пенальти
Кара Теди
40' Желтая карточка
Атанаскоски Давид
48' Желтая карточка
Яунземс Алвис
78' Желтая карточка
Тонышев Максим
90' Желтая карточка
Зеколли Лирт
90'+7

Ход матча

9'
Mateo Kocijan
 
21'
Кара Теди
1:0
40'
Атанаскоски Давид
 
42'
Грезда Эрос
Сота Эльджон
 
48'
 
Яунземс Алвис
62'
Муратай Валентино
Гуйе Магетте
 
62'
Биляли Сабит
Таипи Гьелбрим
 
74'
 
Ingars Pulis
Fraj Kayramani
74'
 
Leo Gaucho
Meissa Diop
78'
 
Тонышев Максим
85'
Зеколли Лирт
Ррапай Аринальдо
 
85'
Archange Dieudonne Bintsouka Koxy
Кара Теди
 
86'
 
Бирка Эмиль
Фалль Яре
90'
 
Kirsters Cudars
Niks Sliede
90'
Зеколли Лирт
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 8 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 110
Партизани 90% (99)
X 9.1% (10)
ФК Валмиера 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
60
Кирко
Пано
23
Прека
Марселино
17
Mateo
Kocijan
28
Сота
Эльджон
44
Хадрой
Энди
3
Атанаскоски
Давид
27
Таипи
Гьелбрим
7
Мехмети
Аднард
14
Гуйе
Магетте
99
Ррапай
Аринальдо
22
Кара
Теди
1
Ольсес
Карлос
4
Вейп
Роберт
2
Балодис
Даниэль
3
Niks
Sliede
23
Тонышев
Максим
17
Фалль
Яре
10
Яунземс
Алвис
99
Fraj
Kayramani
7
Gustavo
Silva
Souza
22
Meissa
Diop
24
Alioune
Ndoye
Партизани
5-4-1
ФК Валмиера
5-3-2

История личных встреч

Партизани
ФК Валмиера

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Партизани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Теди 4 (1) 1
Ррапай Аринальдо 2 0.5
Грезда Эрос 1 0.25
Мба Кристиан 1 0.25
Биляли Сабит 0 0
ФК Валмиера
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alioune Ndoye 2 0.5
Тонышев Максим 2 0.5
Camilo Mena 2 0.5
Яунземс Алвис 1 0.25
Fraj Kayramani 1 0.25
Вейп Роберт 1 0.25
Gustavo Silva Souza 1 0.25
Meissa Diop 0 0
Бирка Эмиль 0 0
Желизко Иван 0 0
Leo Gaucho 0 0

Карточки

Партизани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атанаскоски Давид 3 0
Mateo Kocijan 2 0
Мехмети Аднард 2 0
Зеколли Лирт 2 0
Таипи Гьелбрим 1 0
Грезда Эрос 1 0
Муратай Валентино 1 0
Ррапай Аринальдо 1 0
Кара Теди 1 0
Сота Эльджон 1 0
Мба Кристиан 1 0
ФК Валмиера
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яунземс Алвис 1 0
Kirsters Cudars 1 0
Тонышев Максим 1 0
Ingars Pulis 1 0
Gustavo Silva Souza 1 0
Adel Ghanem 1 0

Результаты матчей

Партизани
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ФК Валмиера
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Партизани
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
ФК Валмиера
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

3
6
Партизани
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
ФК Валмиера
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

3
6

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
3
30%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
2
25%
1
10%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Партизани
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Рома - Партизани 2:1 ФК Валмиера - Партизани 1:2 Партизани - Атлетик Эскальдес 4:1 Атлетик Эскальдес - Партизани 0:1
БАТЭ - Партизани 2:0 Партизани - БАТЭ 1:1 Партизани - Струга Трим-Лум 1:0 Партизани - Теута 2:0 Кастриоти - Партизани 1:4 Партизани - Влазния Шкодер 2:1 Тирана - Партизани 1:1 Партизани - Кукес 3:1 Эрзени - Партизани 1:2 Партизани - Бюлис 2:1 Лачи - Партизани 3:2 Эгнатия - Партизани 1:1 Теута - Партизани 0:2 Партизани - Кастриоти 4:1 Влазния Шкодер - Партизани 1:1 Партизани - Тирана 2:0
ФК Валмиера
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ФК Валмиера - ФШ Елгава 2:2 ФК Валмиера - Партизани 1:2 ФК Валмиера - Метта 2:1 ФК Валмиера - Тре Пенне 7:0
Тре Пенне - ФК Валмиера 0:3 ФК Валмиера - Даугавпилс 0:1 ФК Валмиера - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - ФК Валмиера 2:1 ФК Валмиера - Тукумс 2000 6:0 Ауда - ФК Валмиера 0:0 ФК Валмиера - Лиепая 1:1 РФШ Рига - ФК Валмиера 3:0 ФК Валмиера - Рига 1:0 ФШ Елгава - ФК Валмиера 2:0 ФК Валмиера - Метта 1:1 Лиепая - ФК Валмиера 1:2 ФК Валмиера - Даугавпилс 1:0 Тукумс 2000 - ФК Валмиера 0:0 ФК Валмиера - Ауда 1:1 ФК Валмиера - Супер Нова 3:1

Результаты матчей

Партизани
ФК Валмиера

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
7
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
7
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Партизани
ФК Валмиера

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
2
2
1
3
3.5
1
3

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 5 (3)
Партизани Кара Теди 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Спартак Трнава Горосито Николас 1 2
Арока Галович Нино 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Air Albania Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Партизани 90% (99)
    X 9.1% (10)
    ФК Валмиера 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Партизани 1:0 ФК Валмиера онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Партизани 1:0 ФК Валмиера

    Исход игры
    Партизани
    90% (99)
    Ничья
    9.1% (10)
    ФК Валмиера
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.61% (41)
    Меньше
    62.39% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    44.95% (49)
    Нет
    55.05% (60)
    Популярный счёт
    2:0 Партизани
    33.6% (37)
    2:1 Партизани
    30.9% (34)
    1:0 Партизани
    20% (22)
    1:1 Ничья
    7.3% (8)
    3:1 Партизани
    2.7% (3)
    4:1 Партизани
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     