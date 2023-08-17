Тур: 3. Стадион: Кошицкая футбольная арена.
1:1
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаГуцуляк Алексей
1:0
45' ГолВалентин Рубчинский
1:1
52' ГолЮречка Вацлав
70' Желтая карточкаБабенко Руслан
90'+5
Ход матча
25'
45'
52'
1:1
70'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 6
-
3 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
17
Провод
Лукас
23
Шевчик
Петр
19
Дорли
Оскар
26
Шранц
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 Макс ВалефВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кучер Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Провод ЛукасЗащитник
-
23 Шевчик ПетрПолузащитник
-
19 Дорли ОскарПолузащитник
-
26 Шранц ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Мандоус АлешВратарь
-
31 Сиротник ЯнВратарь
-
18 Боржил ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
25 Громада ЯкубПолузащитник
-
29 Томич МихалПолузащитник
- Нападающий
-
13 Хитил МоймирНападающий
-
35 Юрасек МатейНападающий
-
27 Влчек Томаш
-
Главный тренер: Трпишовски Индржих
История личных встреч
Днепр-1
Славия Прага
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валентин Рубчинский
|1
|0.5
|Бабенко Руслан
|0
|0
Славия Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шранц Иван
|2
|1
|Юречка Вацлав
|1
|0.5
|Валлем Конрад
|1
|0.5
|Масопуст Лукаш
|0
|0
|Лингр Ондржей
|0
|0
|Провод Лукас
|0
|0
Карточки
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабенко Руслан
|2
|0
|Сваток Александр
|1
|0
|Кравец Василий
|1
|0
|Гуцуляк Алексей
|1
|0
|Леднёв Богдан
|1
|0
|Валентин Рубчинский
|1
|0
Славия Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Огбу Иго
|0
|1
|Масопуст Лукаш
|1
|0
Результаты матчей
Днепр-1
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Славия Прага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Днепр-1
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Славия Прага
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
3
Днепр-1
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Славия Прага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
4
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Днепр-1
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Минай - Днепр-1 1:1 Славия Прага - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Полесье 2:1 Панатинаикос - Днепр-1 2:2
Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Днепр-1 - Кривбасс КР 2:2 Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Днепр-1 - Металлист 1:0 Днепр-1 - Минай 4:0 Днепр-1 - Хуст 4:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Минай - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Александрия 1:1 Черноморец Од - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Металлист 5:0 Ингулец - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Рух Львов 3:2
Славия Прага
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Млада Болеслав - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Днепр-1 3:0 Славия Прага - Фастав Злин 2:1 Ческе-Будеёвице - Славия Прага 1:3
Славия Прага - Градец Кралове 2:0 Славия Прага - Динамо Дрезден 1:1 Славия Прага - КПР 3:0 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:1 Славия Прага - Маккаби Хайфа 2:1 Славия Прага - Ракув 2:1 Славия Прага - Словацко 4:0 Сигма Оломоуц - Славия Прага 2:3 Славия Прага - Виктория Пльзень 2:1 Спарта Прага - Славия Прага 3:2 Славия Прага - Богемианс-1905 6:0 Спарта Прага - Славия Прага 0:2 Славия Прага - Градец Кралове 1:1 Баник Острава - Славия Прага 0:2 Славия Прага - Богемианс-1905 3:0 Спарта Прага - Славия Прага 3:3
Результаты матчей
Днепр-1
Славия Прага
Точный счет
1:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Днепр-1
Славия Прага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|3 (1)
|Зриньски
|Малекинусич Матия
|2 (1)
|Хеккен
|Садик Ибраим
|2 (1)
|Славия Прага
|Шранц Иван
|2
|Зриньски
|Киш Томислав
|2
|Астана
|Йованчич Душан
|1 1
|Олимпиакос
|Марсело Родиней
|1 1
|Брейдаблик
|Эйнарссон Виктор
|1 1
|ХИК
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1 1
|Жальгирис
|Ойвуси Матиас
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Днепр-1 1:1 Славия Прага
Исход игры
Днепр-1
15.5% (18)
Ничья
23.3% (27)
Славия Прага
61.2% (71)
Тотал 2.5
Больше
53.64% (59)
Меньше
46.36% (51)
Обе команды забьют
Да
75.45% (83)
Нет
24.55% (27)
Популярный счёт
1:2 Славия Прага
32.8% (38)
1:1 Ничья
22.4% (26)
2:1 Днепр-1
12.9% (15)
0:2 Славия Прага
11.2% (13)
0:1 Славия Прага
9.5% (11)
1:3 Славия Прага
1.7% (2)
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