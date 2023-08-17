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  3. Лига Европы 2023-2024

Лига Европы
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Днепр-1
1:1
Конец матча
Славия Прага
0'
25' Желтая карточка
Гуцуляк Алексей
1:0
45' Гол
Валентин Рубчинский
1:1
52' Гол
Юречка Вацлав
70' Желтая карточка
Бабенко Руслан
90'+5

Ход матча

25'
Гуцуляк Алексей
 
45'
Валентин Рубчинский
(Бабенко Руслан)
1:0
52'
1:1
Юречка Вацлав
(Провод Лукас)
64'
Кивинда Даниэль
Горбунов Сергей Олегович
 
64'
Ферейра Фабрисио
Филиппов Александр
 
70'
Бабенко Руслан
 
70'
 
Доудера Давид
Масопуст Лукаш
70'
 
Влчек Томаш
Шранц Иван
73'
Сваток Александр
Кравец Василий
 
73'
Леднёв Богдан
Пихалёнок Александр
 
75'
 
Хитил Моймир
Ван Бюрен Мик
77'
Танчик Владимир
Валентин Рубчинский
 
85'
 
Юрасек Матей
Юречка Вацлав
85'
 
Громада Якуб
Дорли Оскар

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Днепр-1 15.5% (18)
X 23.3% (27)
Славия Прага 61.2% (71)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Кинарейкин
Яков
42
Пасич
Евгений
5
Сарапий
Эдуард
30
Кравец
Василий
26
Каплиенко
Александр
22
Валентин
Рубчинский
18
Бабенко
Руслан
9
Гуцуляк
Алексей
8
Пихалёнок
Александр
20
Горбунов
Сергей
Олегович
7
Филиппов
Александр
1
Коларж
Ондржей
8
Масопуст
Лукаш
4
Оусоу
Айхам
3
Голеш
Томаш
17
Провод
Лукас
23
Шевчик
Петр
19
Дорли
Оскар
26
Шранц
Иван
10
Зафеирис
Христос
15
Юречка
Вацлав
14
Ван
Бюрен
Мик
Днепр-1
4-2-3-1
Славия Прага
4-2-3-1

История личных встреч

Днепр-1
Славия Прага

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валентин Рубчинский 1 0.5
Бабенко Руслан 0 0
Славия Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шранц Иван 2 1
Юречка Вацлав 1 0.5
Валлем Конрад 1 0.5
Масопуст Лукаш 0 0
Лингр Ондржей 0 0
Провод Лукас 0 0

Карточки

Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабенко Руслан 2 0
Сваток Александр 1 0
Кравец Василий 1 0
Гуцуляк Алексей 1 0
Леднёв Богдан 1 0
Валентин Рубчинский 1 0
Славия Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Огбу Иго 0 1
Масопуст Лукаш 1 0

Результаты матчей

Днепр-1
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Славия Прага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Днепр-1
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Славия Прага
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3
Днепр-1
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Славия Прага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Днепр-1
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Минай - Днепр-1 1:1 Славия Прага - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Полесье 2:1 Панатинаикос - Днепр-1 2:2
Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Днепр-1 - Кривбасс КР 2:2 Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Днепр-1 - Металлист 1:0 Днепр-1 - Минай 4:0 Днепр-1 - Хуст 4:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Минай - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Александрия 1:1 Черноморец Од - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Металлист 5:0 Ингулец - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Рух Львов 3:2
Славия Прага
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Млада Болеслав - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Днепр-1 3:0 Славия Прага - Фастав Злин 2:1 Ческе-Будеёвице - Славия Прага 1:3
Славия Прага - Градец Кралове 2:0 Славия Прага - Динамо Дрезден 1:1 Славия Прага - КПР 3:0 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:1 Славия Прага - Маккаби Хайфа 2:1 Славия Прага - Ракув 2:1 Славия Прага - Словацко 4:0 Сигма Оломоуц - Славия Прага 2:3 Славия Прага - Виктория Пльзень 2:1 Спарта Прага - Славия Прага 3:2 Славия Прага - Богемианс-1905 6:0 Спарта Прага - Славия Прага 0:2 Славия Прага - Градец Кралове 1:1 Баник Острава - Славия Прага 0:2 Славия Прага - Богемианс-1905 3:0 Спарта Прага - Славия Прага 3:3

Результаты матчей

Днепр-1
Славия Прага

Точный счет

1:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Днепр-1
Славия Прага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Зриньски Малекинусич Матия 2 (1)
Хеккен Садик Ибраим 2 (1)
Славия Прага Шранц Иван 2
Зриньски Киш Томислав 2
Весь список

Топ нарушителей
Астана Йованчич Душан 1 1
Олимпиакос Марсело Родиней 1 1
Брейдаблик Эйнарссон Виктор 1 1
ХИК Коуассиви-Бениссан Кевин 1 1
Жальгирис Ойвуси Матиас 1 1
Весь список
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    Прогнозы 116
    Днепр-1 15.5% (18)
    X 23.3% (27)
    Славия Прага 61.2% (71)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Днепр-1 1:1 Славия Прага

    Исход игры
    Днепр-1
    15.5% (18)
    Ничья
    23.3% (27)
    Славия Прага
    61.2% (71)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.64% (59)
    Меньше
    46.36% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    75.45% (83)
    Нет
    24.55% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Славия Прага
    32.8% (38)
    1:1 Ничья
    22.4% (26)
    2:1 Днепр-1
    12.9% (15)
    0:2 Славия Прага
    11.2% (13)
    0:1 Славия Прага
    9.5% (11)
    1:3 Славия Прага
    1.7% (2)
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