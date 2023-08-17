Тур: 3. Стадион: Стад де Люксембург.
2:1
Конец матча
0'
15' Красная карточкаРадески Марьян
0:1
17' ГолИбраими Бесарт
23' Желтая карточкаСкендерович Алдин
34' Желтая карточкаСабани Буньямин
56' Желтая карточкаНувье Бриан
1:1
70' ГолГуставо Луис Бенмуя
82' Желтая карточкаSimao Martins
82' Желтая карточкаМалики Эдис
2:1
90' ГолАхалая Ладо
90' Желтая карточкаКьосевски Ведран
90' Вторая желтая карточкаНувье Бриан
90'+13
Ход матча
15'
17'
0:1
34'
56'
70'
82'
82'
90'
2:1
90'
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 4
-
11 Удары в створ 1
-
10 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 5
-
4 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 1
-
70 Владение мячом, % 30
40
Дюпир
Жордан
12
Nego
Ekofo
39
Жайме
Симоэш
27
Симон
Жером
35
Davis
Spruds
55
Sava
Radic
24
Малики
Эдис
10
Бойку
Бесмир
- Основной состав
-
40 Дюпир ЖорданВратарь
-
12 Nego EkofoЗащитник
- Защитник
-
39 Жайме СимоэшЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Симон ЖеромПолузащитник
-
35 Davis SprudsПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
32 Маркес ЯннЗащитник
-
16 Нувье БрианПолузащитник
-
20 Айонго ПолПолузащитник
-
28 Моррен ШарльПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Ахалая ЛадоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Фангейру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Sava RadicЗащитник
- Защитник
-
24 Малики ЭдисЗащитник
- Защитник
-
10 Бойку БесмирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Ярович СенадНападающий
-
-
31 Jusuf Kaba
-
-
19 Ard Kasami
-
22 Ardi Idrizi
-
Главный тренер: Дуро Шпетим
История личных встреч
Свифт Эсперанж
Струга Трим-Лум
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Свифт Эсперанж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штольц Доминик
|2
|0.5
|Simao Martins
|2
|0.5
|Густаво Луис Бенмуя
|1
|0.25
|Алиуи Рашид
|1
|0.25
|Ахалая Ладо
|1
|0.25
|Айонго Пол
|0
|0
|Davis Spruds
|0
|0
|Нувье Бриан
|0
|0
Струга Трим-Лум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ибраими Бесарт
|6 (2)
|1.5
|Радески Марьян
|3
|0.75
|Сабани Буньямин
|0
|0
|Мазрекай Ментор
|0
|0
|Vangjel Zguro
|0
|0
Карточки
Свифт Эсперанж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нувье Бриан
|1
|1
|Кутюрье Клеман
|2
|0
|Simao Martins
|2
|0
|Дюпир Жордан
|1
|0
|Дельгадо Рикардо
|1
|0
|Жайме Симоэш
|1
|0
|Айонго Пол
|1
|0
|Скендерович Алдин
|1
|0
|Чекановиц Юн
|1
|0
|Davis Spruds
|1
|0
Струга Трим-Лум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабани Буньямин
|2
|0
|Таири Флямур
|2
|0
|Бойку Бесмир
|2
|0
|Радески Марьян
|0
|1
|Ибраими Бесарт
|1
|0
|Кьосевски Ведран
|1
|0
|Незири Меджит
|1
|0
|Криваньева Бесарт
|1
|0
|Sava Radic
|1
|0
|Малики Эдис
|1
|0
Результаты матчей
Свифт Эсперанж
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Струга Трим-Лум
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
0
1
Свифт Эсперанж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Струга Трим-Лум
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
4
Свифт Эсперанж
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Струга Трим-Лум
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
1
5
Голы по времени матча
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
2
40%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
29%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
2
22%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Свифт Эсперанж
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Унион Титус - Свифт Эсперанж 2:0 Струга Трим-Лум - Свифт Эсперанж 3:1 Страссен - Свифт Эсперанж 1:5 Свифт Эсперанж - ТНС 3:2
ТНС - Свифт Эсперанж 1:1 Жюнесс Эш - Свифт Эсперанж 0:1 Свифт Эсперанж - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Свифт Эсперанж 1:1 Прогрес - Свифт Эсперанж 2:2 Жюнесс Эш - Свифт Эсперанж 1:1 Вильц - Свифт Эсперанж 0:6 Свифт Эсперанж - Виктория Роспорт 5:1 Кэрьенг - Свифт Эсперанж 0:6 Свифт Эсперанж - Дюделанж 4:3 Свифт Эсперанж - Мондерканге 2:1 Мондор-ле-Бэн - Свифт Эсперанж 0:4 Свифт Эсперанж - Дифферданж 4:0 Фола - Свифт Эсперанж 0:1 Свифт Эсперанж - Этцелла 2:2 Унион Титус - Свифт Эсперанж 2:1
Струга Трим-Лум
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Струга Трим-Лум - Свифт Эсперанж 3:1 Струга Трим-Лум - КФ Гостивари 2:0 Будучность Подгорица - Струга Трим-Лум 3:4 Струга Трим-Лум - Будучность Подгорица 1:0
Струга Трим-Лум - Жальгирис 1:2 Жальгирис - Струга Трим-Лум 0:0 Тирана - Струга Трим-Лум 2:1 Партизани - Струга Трим-Лум 1:0 Струга Трим-Лум - ФК Балкани 2:2 Македония Джёрче Петров - Струга Трим-Лум 1:1 Струга Трим-Лум - Шкупи 2:1 Шкендия - Струга Трим-Лум 1:2 Струга Трим-Лум - Силекс 3:0 Брегалница - Струга Трим-Лум 0:3 Струга Трим-Лум - Тиквеш 2:0 Струга Трим-Лум - Победа Прилеп 6:2 Скопье - Струга Трим-Лум 1:1 Струга Трим-Лум - Академия Пандев 3:1 Караорман - Струга Трим-Лум 1:8 Работнички - Струга Трим-Лум 0:1
Результаты матчей
Свифт Эсперанж
Струга Трим-Лум
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Свифт Эсперанж
Струга Трим-Лум
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
22
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|5 (3)
|Партизани
|Кара Теди
|4 (1)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
|Спартак Трнава
|Горосито Николас
|1 2
|Арока
|Галович Нино
|1 2
Прогнозы на матч Свифт Эсперанж 2:1 Струга Трим-Лум
Исход игры
Свифт Эсперанж
40.9% (45)
Ничья
38.2% (42)
Струга Трим-Лум
20.9% (23)
Тотал 2.5
Больше
45.37% (49)
Меньше
54.63% (59)
Обе команды забьют
Да
77.78% (84)
Нет
22.22% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.8% (35)
2:1 Свифт Эсперанж
23.6% (26)
1:2 Струга Трим-Лум
13.6% (15)
1:0 Свифт Эсперанж
9.1% (10)
2:0 Свифт Эсперанж
6.4% (7)
0:1 Струга Трим-Лум
5.5% (6)
2:2 Ничья
4.5% (5)
3:1 Свифт Эсперанж
1.8% (2)
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