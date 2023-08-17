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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Свифт Эсперанж
2:1
Конец матча
Струга Трим-Лум
0'
15' Красная карточка
Радески Марьян
0:1
17' Гол
Ибраими Бесарт
23' Желтая карточка
Скендерович Алдин
34' Желтая карточка
Сабани Буньямин
56' Желтая карточка
Нувье Бриан
1:1
70' Гол
Густаво Луис Бенмуя
82' Желтая карточка
Simao Martins
82' Желтая карточка
Малики Эдис
2:1
90' Гол
Ахалая Ладо
90' Желтая карточка
Кьосевски Ведран
90' Вторая желтая карточка
Нувье Бриан
90'+13

Ход матча

15'
 
Радески Марьян
17'
0:1
Ибраими Бесарт
(Vangjel Zguro)
23'
Скендерович Алдин
 
30'
Нувье Бриан
Davis Spruds
 
34'
 
Сабани Буньямин
46'
Айонго Пол
Симон Жером
 
56'
Нувье Бриан
 
60'
Густаво Луис Бенмуя
Кутюрье Клеман
 
60'
Ахалая Ладо
Синани Дейвид
 
70'
Густаво Луис Бенмуя
(Нувье Бриан)
1:1
79'
 
Таири Флямур
Мазрекай Ментор
82'
Simao Martins
 
82'
 
Малики Эдис
90'
 
Ard Kasami
Ибраими Бесарт
90'
 
Ярович Сенад
Малики Эдис
90'
Ахалая Ладо
(Штольц Доминик)
2:1
90'
 
Яхья Абдулхади
Сабани Буньямин
90'
 
Кьосевски Ведран
90'
Нувье Бриан
 

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 4
  • 11 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 5
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 1
  • 70 Владение мячом, % 30
Прогнозы 110
Свифт Эсперанж 40.9% (45)
X 38.2% (42)
Струга Трим-Лум 20.9% (23)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Дюпир
Жордан
12
Nego
Ekofo
4
Скендерович
Алдин
39
Жайме
Симоэш
17
Simao
Martins
10
Штольц
Доминик
5
Кутюрье
Клеман
27
Симон
Жером
35
Davis
Spruds
21
Синани
Дейвид
7
Алиуи
Рашид
95
Кьосевски
Ведран
6
Незири
Меджит
55
Sava
Radic
16
Криваньева
Бесарт
24
Малики
Эдис
33
Vangjel
Zguro
10
Бойку
Бесмир
11
Сабани
Буньямин
5
Мазрекай
Ментор
9
Ибраими
Бесарт
14
Радески
Марьян
Свифт Эсперанж
4-4-2
Струга Трим-Лум
3-4-1-2

История личных встреч

Свифт Эсперанж
Струга Трим-Лум

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Свифт Эсперанж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штольц Доминик 2 0.5
Simao Martins 2 0.5
Густаво Луис Бенмуя 1 0.25
Алиуи Рашид 1 0.25
Ахалая Ладо 1 0.25
Айонго Пол 0 0
Davis Spruds 0 0
Нувье Бриан 0 0
Струга Трим-Лум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибраими Бесарт 6 (2) 1.5
Радески Марьян 3 0.75
Сабани Буньямин 0 0
Мазрекай Ментор 0 0
Vangjel Zguro 0 0

Карточки

Свифт Эсперанж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нувье Бриан 1 1
Кутюрье Клеман 2 0
Simao Martins 2 0
Дюпир Жордан 1 0
Дельгадо Рикардо 1 0
Жайме Симоэш 1 0
Айонго Пол 1 0
Скендерович Алдин 1 0
Чекановиц Юн 1 0
Davis Spruds 1 0
Струга Трим-Лум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабани Буньямин 2 0
Таири Флямур 2 0
Бойку Бесмир 2 0
Радески Марьян 0 1
Ибраими Бесарт 1 0
Кьосевски Ведран 1 0
Незири Меджит 1 0
Криваньева Бесарт 1 0
Sava Radic 1 0
Малики Эдис 1 0

Результаты матчей

Свифт Эсперанж
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Струга Трим-Лум
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

0
1
Свифт Эсперанж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Струга Трим-Лум
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
4
Свифт Эсперанж
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Струга Трим-Лум
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

1
5

Голы по времени матча

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
2
40%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
29%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
2
22%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Свифт Эсперанж
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Унион Титус - Свифт Эсперанж 2:0 Струга Трим-Лум - Свифт Эсперанж 3:1 Страссен - Свифт Эсперанж 1:5 Свифт Эсперанж - ТНС 3:2
ТНС - Свифт Эсперанж 1:1 Жюнесс Эш - Свифт Эсперанж 0:1 Свифт Эсперанж - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Свифт Эсперанж 1:1 Прогрес - Свифт Эсперанж 2:2 Жюнесс Эш - Свифт Эсперанж 1:1 Вильц - Свифт Эсперанж 0:6 Свифт Эсперанж - Виктория Роспорт 5:1 Кэрьенг - Свифт Эсперанж 0:6 Свифт Эсперанж - Дюделанж 4:3 Свифт Эсперанж - Мондерканге 2:1 Мондор-ле-Бэн - Свифт Эсперанж 0:4 Свифт Эсперанж - Дифферданж 4:0 Фола - Свифт Эсперанж 0:1 Свифт Эсперанж - Этцелла 2:2 Унион Титус - Свифт Эсперанж 2:1
Струга Трим-Лум
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Струга Трим-Лум - Свифт Эсперанж 3:1 Струга Трим-Лум - КФ Гостивари 2:0 Будучность Подгорица - Струга Трим-Лум 3:4 Струга Трим-Лум - Будучность Подгорица 1:0
Струга Трим-Лум - Жальгирис 1:2 Жальгирис - Струга Трим-Лум 0:0 Тирана - Струга Трим-Лум 2:1 Партизани - Струга Трим-Лум 1:0 Струга Трим-Лум - ФК Балкани 2:2 Македония Джёрче Петров - Струга Трим-Лум 1:1 Струга Трим-Лум - Шкупи 2:1 Шкендия - Струга Трим-Лум 1:2 Струга Трим-Лум - Силекс 3:0 Брегалница - Струга Трим-Лум 0:3 Струга Трим-Лум - Тиквеш 2:0 Струга Трим-Лум - Победа Прилеп 6:2 Скопье - Струга Трим-Лум 1:1 Струга Трим-Лум - Академия Пандев 3:1 Караорман - Струга Трим-Лум 1:8 Работнички - Струга Трим-Лум 0:1

Результаты матчей

Свифт Эсперанж
Струга Трим-Лум

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Свифт Эсперанж
Струга Трим-Лум

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
2
2

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 5 (3)
Партизани Кара Теди 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Спартак Трнава Горосито Николас 1 2
Арока Галович Нино 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Нувье Бриан получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Симон Жером уходит с поля. Айонго Пол выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Luxembourg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Свифт Эсперанж 40.9% (45)
    X 38.2% (42)
    Струга Трим-Лум 20.9% (23)
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Свифт Эсперанж 2:1 Струга Трим-Лум онлайн

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    Прогнозы на матч Свифт Эсперанж 2:1 Струга Трим-Лум

    Исход игры
    Свифт Эсперанж
    40.9% (45)
    Ничья
    38.2% (42)
    Струга Трим-Лум
    20.9% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.37% (49)
    Меньше
    54.63% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    77.78% (84)
    Нет
    22.22% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.8% (35)
    2:1 Свифт Эсперанж
    23.6% (26)
    1:2 Струга Трим-Лум
    13.6% (15)
    1:0 Свифт Эсперанж
    9.1% (10)
    2:0 Свифт Эсперанж
    6.4% (7)
    0:1 Струга Трим-Лум
    5.5% (6)
    2:2 Ничья
    4.5% (5)
    3:1 Свифт Эсперанж
    1.8% (2)
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