  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Клубы
Стадион: .
Ньюкасл
1:0
Второй тайм
Фиорентина

Ход матча

39'
Альмирон Мигель
(Исак Александр)
1:0
46'
 
Кайоде Майкл
Додо Родолфо
Прогнозы 123
Ньюкасл 73.2% (90)
X 17.9% (22)
Фиорентина 8.9% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл
Ничья
Фиорентина
1.64
4.60
8.93
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Ньюкасл
Фиорентина

История личных встреч

Ньюкасл
Фиорентина

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Брайтон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Челси 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Рейнджерс - Ньюкасл 1:2
Гейтсхед - Ньюкасл 2:3 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лестер 0:0 Ньюкасл - Брайтон 4:1 Лидс - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Ньюкасл - Саутгемптон 3:1 Эвертон - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0
Фиорентина
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гроссето - Фиорентина 0:4 Црвена Звезда - Фиорентина 5:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Фиорентина - Парма 1:1
Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Сассуоло - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Рома 2:1 Фиорентина - Интер Милан 1:2 Торино - Фиорентина 1:1 Базель - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Удинезе 2:0 Фиорентина - Базель 1:2 Наполи - Фиорентина 1:0 Салернитана - Фиорентина 3:3 Фиорентина - Сампдория 5:0 Фиорентина - Кремонезе 0:0 Монца - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Лех 2:3 Фиорентина - Аталанта 1:1 Лех - Фиорентина 1:4
  • Второй тайм
  • 66'
    Отдавал пас по флангу Артур на ход Бонавентуре, но тот не смог сохранить мяч в пределах поля в борьбе с защитником.
  • 65'
    Теперь уже Тонали в верховой борьбе налетел на Дункана, уложив того на газон. Очередной штрафной удар назначил арбитр.
  • 64'
    В центре поля Триппьер заехал по ногам Брекало в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Фиорентины".
  • 63'
    Вырезал идеальный пас в штрафную соперника Дункан на ход Кабралу, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 62'
    Прорывался по центру к штрафной соперника Исак и отдал поперек на Альмирона, но тот не смог пробить в силовой борьбе против Миленковича.
  • 61'
    Прорывался по центру к штрафной соперника Бонавентура и покатил поперек на Кайоде, но тот с ходу пробил точно в защитника.
  • 60'
    Убегал в контратаку на скорости Альмирон и пробил из пределов штрафной в нижний угол, но в падении ногой отбил снаряд в сторону Черофолини.
  • 59'
    Разыграли угловой итальянцы, после чего навесил Брекало на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • 58'
    Ушел от соперника по правой бровке Триппьер и навесил на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров замкнуть не смог.
  • 57'
    С угла поля Артур навесил на дальнюю штангу, где пробил головой в борьбе с защитником Дункан, но не попал в створ ворот.
  • Угловой
    56'
    После обрезки Трипьера перехватил мяч на фланге Брекало и пробил по воротам, но от ноги защитника сфера полетела на угловой.
  • 55'
    Подобрал мяч на фланге Гонсалес и тут же навесил на дальнюю штангу, где пытался пробить головой Брекало, но не дотянулся до мяча.
  • 54'
    Отобрал мяч на чужой половине поля Альмирон и тут же отдал вперед на ход Исаку, но тому пробить не позволил в подкате Комуццо.
  • 53'
    Со штрафного пробивал Тонали в дальний нижний угол, но мяч полетел в сантиметрах от штанги. Будет удар от ворот.
  • 52'
    Перед чужой штрафной Исак получил по ногам в борьбе против Бонавентуры. Штрафной удар исполнять будут "сороки".
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 51'
      Бонавентура забросил в штрафную соперника на ход Кабралу, но тот в касание пробил крайне неточно.
    • 50'
      Зацепился за мяч на чужой половине поля Альмирон и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в руки голкиперу.
    • 49'
      На фланге Кайоде получил по затылку локтем в борьбе против Тонали. Штрафной удар исполнять будут игроки "Фиорентины".
    • 48'
      Ушел от соперника по флангу Артур и навесил на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить.
    • Замена
      47'
      Замена в перерыве произошла в составе "Фиорентины". Вместо Додо на второй тайм вышел Кайоде.
    • Второй тайм начался
      46'
      Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Своим свистком отправил команды на перерыв судья. Минимальный перевес на стороне "Ньюкасла"!
    • 45'
      Сместился с фланга к штрафной соперника Гордон и пробил в ближний угол, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.
    • 44'
      На фланге в верховой борьбе против Додо в спину подтолкнул соперника Таргетт. Штрафной удар в пользу "фиалок" назначил судья.
    • 43'
      Прострелил с левого фланга Брекало в штрафную на ход Гонсалесу, который пробил в касание, но мяч оказался в руках голкипера.
    • 42'
      По флангу забросил Додо на ход Бонавентуре, но тот в силовой борьбе с защитником выпустил мяч за боковую линию.
    • 41'
      Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Альмирон на ход Гордону, но тому пробить по воротам не дал в подкате Артур.
    • Описание гола
      39'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Мигель Альмирон! Смогли все же дожать соперника игроки "Ньюкасла". Зацепился ща мяч на чужой половине поля Исак и сбросил головой на ход Альмирону, который без труда отправил сферу в сетку, эффектно перебросив Черофолини.
    • 38'
      Убежал от соперника по флангу Додо и забросил в штрафную на ход Дункану, но тот не смог пробить, проиграв борьбу Ботману.
    • 37'
      С левого фланга низом прострелил вдоль ворот Таргетт в штрафную на ход Майли, но тому пробить не позволили защитники.
    • 36'
      Сместился с фланга Бонавентура к линии штрафной и отдал поперек на Гонсалеса, но тому пробить не дал в подкате Ботман.
    • 35'
      Отобрал мяч в центре поля Бонавентура и тут же забросил на ход Гонсалесу, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.
    • 34'
      С левого фланга вырезал в штрафную соперника Таргетт на ход Исаку, но того опередил вышедший из ворот Черофолини.
    • 33'
      В верховой борьбе против Дункана подтолкнул в спину соперника Таргетт. Штрафной удар исполнять будут игроки "Фиорентины".
    • 32'
      После навеса с фланга от Гонсалеса из пределов штрафной пробил в падении Кабрал, но мяч полетел рядом со штангой.
    • 31'
      На фланге получил по ногам Бонавентура в борьбе против Тонали. Судья зафиксировал нарушение правил со стороны английской команды.
    • 30'
      С фланга покатил Гордон тонкий пас в штрафную на Исака, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
    • 29'
      Сместился с фланга Гордон в штрафную соперника и напоролся на Комуццо, который грамотно подставил корпус и отобрал мяч.
    • 28'
      Искал тонким пасом Гонсалес в чужой штрафной Кабрала, но тому в окружении двоих защитников не удалось пробить.
    • Штанга
      27'
      Прорывался по флангу на скорости Мерфи, сместился в штрафную и покатил поперек на Гордона, который с ходу пробил в ближний угол, но итальянцев от пропущенного гола спасла на этот раз штанга.
    • 26'
      Диагональным пасом Бонавентура искал в штрафной соперника Кабрала, но того опередил вышедший из ворот Дубравка.
    • 25'
      Сместился с левого фланга к центру Гонсалес и пробил от угла штрафной, но мяч застрял в гуще защитников и не дошел до ворот.
    • 24'
      Продавил соперника по флангу Артур и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.
    • 23'
      Тонали мягко забросил в штрафную, куда врывался Гордон, но нарушил он правила в верховой борьбе против Додо.
    • 22'
      Отобрал мяч на фланге Бонавентура, прорвался вперед и отдал на ход Гонсалесу, но перехватил этот пас Андерсон в подкате.
    • 21'
      Диагональ исполнял Ботман на левый фланг, куда забегал Таргетт, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.
    • 20'
      Пробивал головой Кабрал из пределов штрафной после навеса от Брекало, но мяч полетел немного выше перекладины.
    • 19'
      Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Альмирон и не смог самостоятельно подняться на ноги. Медики уже вышли на помощь футболисту.
    • 18'
      На фланге в грубом подкате от Артура получил по ногам Альмирон. Судья был рядом и назначил штрафной удар в пользу "сорок".
    • 17'
      Гордон накрутил соперника на фланге и отдал в штрафную на ход Исаку, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Комуццо.
    • 16'
      Убегал на ворота соперника Кабрал после дальнего заброса от Миленковича и пробил в дальнюю девятку, но не попал в створ ворот.
    • 15'
      Зацепился за мяч на чужой половине поля Исак и головой сбросил вперед на Мерфи, но тому добраться до сферы не позволил Комуццо.
    • 14'
      Прорывался Гордон по центру к штрафной соперника и пробил в ближний нижний угол, но мяч полетел в сантиметрах от штанги.
    • 13'
      Продавил соперника по флангу Таргетт и навесил на дальнюю штангу, но здесь головой вынес сферу подальше от своих ворот Миленкович.
    • 12'
      С фланга навесил вновь в центр штрафной Брекало, но здесь пробить по воротам Кабралу помешал в силовой борьбе Майли.
    • 11'
      Прорывался по флангу на скорости Бонавентура и прострелил низом в штрафную, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.
    • 10'
      По флангу отдавал пас Додо на ход Гонсалесу, но тот не смог оторваться от защитника и выпустил сферу за пределы поля.
    • 9'
      Отобрал мяч в центре поля Тонали и тут же забросил на ход Исаку, но тот проиграл верховую борьбу Бираги и потерял мяч.
    • 8'
      Проникающий пас исполнял Брекало в штрафную на ход Гонсалесу, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • 7'
      На фланге получил по ногам Брекало в силовой борьбе против Таргетта. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Фиорентины".
    • 6'
      Ушел от соперника по флангу Альмирон и от лицевой линии прострелил вдоль ворот, но до удара дело так и не дошло.
    • 5'
      Дальний заброс исполнял Миленкович на чужую половину поля, куда забегал Кабрал, но проиграл он борьбу за мяч Андерсону.
    • 4'
      Со штрафного навесил Триппьер на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Комуццо и вынес сферу за боковую линию.
    • 3'
      По флангу прорывался на скорости Альмирон, но получил по ногам в подкате от Артура. Штрафной удар исполнять будут "сороки".
    • 2'
      Англичане будут играть сегодня в традиционных для себя бело-черных цветах, гости выбрали себе фиолетовый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Фиорентины"!
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые болельщики. В продолжении субботнего игрового дня нас ждет интересный товарищеский поединок, "Ньюкасл" сразиться с "Фиорентиной". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
    • 83 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 123
    Ньюкасл 73.2% (90)
    X 17.9% (22)
    Фиорентина 8.9% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Фиорентина
    1.64
    4.60
    8.93
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ньюкасл 1:0 Фиорентина онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ньюкасл 1:0 Фиорентина

    Исход игры
    Ньюкасл
    73.2% (90)
    Ничья
    17.9% (22)
    Фиорентина
    8.9% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.55% (83)
    Меньше
    28.45% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    85.34% (99)
    Нет
    14.66% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Ньюкасл
    48% (59)
    1:1 Ничья
    14.6% (18)
    1:0 Ньюкасл
    7.3% (9)
    1:2 Фиорентина
    5.7% (7)
    2:0 Ньюкасл
    4.9% (6)
    3:1 Ньюкасл
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    3:2 Ньюкасл
    3.3% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ньюкасл
    Фиорентина
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     