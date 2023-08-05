Убегал в контратаку на скорости Альмирон и пробил из пределов штрафной в нижний угол, но в падении ногой отбил снаряд в сторону Черофолини.

Прорывался по центру к штрафной соперника Бонавентура и покатил поперек на Кайоде, но тот с ходу пробил точно в защитника.

Прорывался по центру к штрафной соперника Исак и отдал поперек на Альмирона, но тот не смог пробить в силовой борьбе против Миленковича.

Вырезал идеальный пас в штрафную соперника Дункан на ход Кабралу, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

В центре поля Триппьер заехал по ногам Брекало в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Фиорентины".

Теперь уже Тонали в верховой борьбе налетел на Дункана, уложив того на газон. Очередной штрафной удар назначил арбитр.

Отдавал пас по флангу Артур на ход Бонавентуре, но тот не смог сохранить мяч в пределах поля в борьбе с защитником.

Перед чужой штрафной Исак получил по ногам в борьбе против Бонавентуры. Штрафной удар исполнять будут "сороки".

Со штрафного пробивал Тонали в дальний нижний угол, но мяч полетел в сантиметрах от штанги. Будет удар от ворот.

Отобрал мяч на чужой половине поля Альмирон и тут же отдал вперед на ход Исаку, но тому пробить не позволил в подкате Комуццо.

Подобрал мяч на фланге Гонсалес и тут же навесил на дальнюю штангу, где пытался пробить головой Брекало, но не дотянулся до мяча.

После обрезки Трипьера перехватил мяч на фланге Брекало и пробил по воротам, но от ноги защитника сфера полетела на угловой.

С угла поля Артур навесил на дальнюю штангу, где пробил головой в борьбе с защитником Дункан, но не попал в створ ворот.

Ушел от соперника по правой бровке Триппьер и навесил на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров замкнуть не смог.

Разыграли угловой итальянцы, после чего навесил Брекало на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!

Замена в перерыве произошла в составе "Фиорентины". Вместо Додо на второй тайм вышел Кайоде.

Ушел от соперника по флангу Артур и навесил на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить.

На фланге Кайоде получил по затылку локтем в борьбе против Тонали. Штрафной удар исполнять будут игроки "Фиорентины".

Зацепился за мяч на чужой половине поля Альмирон и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в руки голкиперу.

Бонавентура забросил в штрафную соперника на ход Кабралу, но тот в касание пробил крайне неточно.

Прострелил с левого фланга Брекало в штрафную на ход Гонсалесу, который пробил в касание, но мяч оказался в руках голкипера.

На фланге в верховой борьбе против Додо в спину подтолкнул соперника Таргетт. Штрафной удар в пользу "фиалок" назначил судья.

Сместился с фланга к штрафной соперника Гордон и пробил в ближний угол, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.

42' По флангу забросил Додо на ход Бонавентуре, но тот в силовой борьбе с защитником выпустил мяч за боковую линию.

41' Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Альмирон на ход Гордону, но тому пробить по воротам не дал в подкате Артур.

39' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Мигель Альмирон! Смогли все же дожать соперника игроки "Ньюкасла". Зацепился ща мяч на чужой половине поля Исак и сбросил головой на ход Альмирону, который без труда отправил сферу в сетку, эффектно перебросив Черофолини.

38' Убежал от соперника по флангу Додо и забросил в штрафную на ход Дункану, но тот не смог пробить, проиграв борьбу Ботману.

37' С левого фланга низом прострелил вдоль ворот Таргетт в штрафную на ход Майли, но тому пробить не позволили защитники.

36' Сместился с фланга Бонавентура к линии штрафной и отдал поперек на Гонсалеса, но тому пробить не дал в подкате Ботман.

35' Отобрал мяч в центре поля Бонавентура и тут же забросил на ход Гонсалесу, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.

34' С левого фланга вырезал в штрафную соперника Таргетт на ход Исаку, но того опередил вышедший из ворот Черофолини.

33' В верховой борьбе против Дункана подтолкнул в спину соперника Таргетт. Штрафной удар исполнять будут игроки "Фиорентины".

32' После навеса с фланга от Гонсалеса из пределов штрафной пробил в падении Кабрал, но мяч полетел рядом со штангой.

31' На фланге получил по ногам Бонавентура в борьбе против Тонали. Судья зафиксировал нарушение правил со стороны английской команды.

30' С фланга покатил Гордон тонкий пас в штрафную на Исака, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

29' Сместился с фланга Гордон в штрафную соперника и напоролся на Комуццо, который грамотно подставил корпус и отобрал мяч.

28' Искал тонким пасом Гонсалес в чужой штрафной Кабрала, но тому в окружении двоих защитников не удалось пробить.

27' Прорывался по флангу на скорости Мерфи, сместился в штрафную и покатил поперек на Гордона, который с ходу пробил в ближний угол, но итальянцев от пропущенного гола спасла на этот раз штанга.

26' Диагональным пасом Бонавентура искал в штрафной соперника Кабрала, но того опередил вышедший из ворот Дубравка.

25' Сместился с левого фланга к центру Гонсалес и пробил от угла штрафной, но мяч застрял в гуще защитников и не дошел до ворот.

24' Продавил соперника по флангу Артур и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.

23' Тонали мягко забросил в штрафную, куда врывался Гордон, но нарушил он правила в верховой борьбе против Додо.

22' Отобрал мяч на фланге Бонавентура, прорвался вперед и отдал на ход Гонсалесу, но перехватил этот пас Андерсон в подкате.

21' Диагональ исполнял Ботман на левый фланг, куда забегал Таргетт, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.

20' Пробивал головой Кабрал из пределов штрафной после навеса от Брекало, но мяч полетел немного выше перекладины.

19' Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Альмирон и не смог самостоятельно подняться на ноги. Медики уже вышли на помощь футболисту.

18' На фланге в грубом подкате от Артура получил по ногам Альмирон. Судья был рядом и назначил штрафной удар в пользу "сорок".

17' Гордон накрутил соперника на фланге и отдал в штрафную на ход Исаку, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Комуццо.

16' Убегал на ворота соперника Кабрал после дальнего заброса от Миленковича и пробил в дальнюю девятку, но не попал в створ ворот.

15' Зацепился за мяч на чужой половине поля Исак и головой сбросил вперед на Мерфи, но тому добраться до сферы не позволил Комуццо.

14' Прорывался Гордон по центру к штрафной соперника и пробил в ближний нижний угол, но мяч полетел в сантиметрах от штанги.

13' Продавил соперника по флангу Таргетт и навесил на дальнюю штангу, но здесь головой вынес сферу подальше от своих ворот Миленкович.

12' С фланга навесил вновь в центр штрафной Брекало, но здесь пробить по воротам Кабралу помешал в силовой борьбе Майли.

11' Прорывался по флангу на скорости Бонавентура и прострелил низом в штрафную, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.

10' По флангу отдавал пас Додо на ход Гонсалесу, но тот не смог оторваться от защитника и выпустил сферу за пределы поля.

9' Отобрал мяч в центре поля Тонали и тут же забросил на ход Исаку, но тот проиграл верховую борьбу Бираги и потерял мяч.

8' Проникающий пас исполнял Брекало в штрафную на ход Гонсалесу, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

7' На фланге получил по ногам Брекало в силовой борьбе против Таргетта. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Фиорентины".

6' Ушел от соперника по флангу Альмирон и от лицевой линии прострелил вдоль ворот, но до удара дело так и не дошло.

5' Дальний заброс исполнял Миленкович на чужую половину поля, куда забегал Кабрал, но проиграл он борьбу за мяч Андерсону.

4' Со штрафного навесил Триппьер на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Комуццо и вынес сферу за боковую линию.

3' По флангу прорывался на скорости Альмирон, но получил по ногам в подкате от Артура. Штрафной удар исполнять будут "сороки".

2' Англичане будут играть сегодня в традиционных для себя бело-черных цветах, гости выбрали себе фиолетовый комплект формы.