  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Струга Трим-Лум
3:1
Конец матча
Свифт Эсперанж
0'
1:0
21' Гол
Ибраими Бесарт
23' Желтая карточка
Sava Radic
2:0
40' Пенальти
Ибраими Бесарт
41' Желтая карточка
Криваньева Бесарт
2:1
46' Гол
Штольц Доминик
63' Желтая карточка
Дельгадо Рикардо
67' Желтая карточка
Бойку Бесмир
71' Желтая карточка
Сабани Буньямин
76' Желтая карточка
Чекановиц Юн
3:1
77' Пенальти
Ибраими Бесарт
90' Желтая карточка
Таири Флямур
90'+6

Ход матча

21'
Ибраими Бесарт
(Радески Марьян)
1:0
23'
Sava Radic
 
40'
Ибраими Бесарт
2:0
41'
Криваньева Бесарт
 
46'
 
Дельгадо Рикардо
Скендерович Алдин
46'
 
Ахалая Ладо
Синани Дейвид
46'
Укпа Хоган
Малики Эдис
 
46'
2:1
Штольц Доминик
(Айонго Пол)
61'
 
Симон Жером
Моррен Шарль
61'
 
Нувье Бриан
Davis Spruds
63'
 
Дельгадо Рикардо
67'
Бойку Бесмир
 
71'
Сабани Буньямин
 
76'
 
Чекановиц Юн
77'
Ибраими Бесарт
3:1
80'
Таири Флямур
Мазрекай Ментор
 
81'
 
Маркес Янн
Кутюрье Клеман
87'
Ard Kasami
Ибраими Бесарт
 
87'
Ярович Сенад
Радески Марьян
 
90'
Яхья Абдулхади
Сабани Буньямин
 
90'
Таири Флямур
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 7
  • 8 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 2
  • 7 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 19
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогнозы 110
Струга Трим-Лум 64.5% (71)
X 27.3% (30)
Свифт Эсперанж 8.2% (9)
Все прогнозы
95
Кьосевски
Ведран
6
Незири
Меджит
55
Sava
Radic
16
Криваньева
Бесарт
24
Малики
Эдис
33
Vangjel
Zguro
10
Бойку
Бесмир
11
Сабани
Буньямин
5
Мазрекай
Ментор
9
Ибраими
Бесарт
14
Радески
Марьян
1
Чекановиц
Юн
12
Nego
Ekofo
39
Жайме
Симоэш
4
Скендерович
Алдин
17
Simao
Martins
20
Айонго
Пол
28
Моррен
Шарль
5
Кутюрье
Клеман
35
Davis
Spruds
21
Синани
Дейвид
10
Штольц
Доминик
Струга Трим-Лум
3-4-1-2
Свифт Эсперанж
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Струга Трим-Лум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибраими Бесарт 5 (2) 1.67
Радески Марьян 3 1
Сабани Буньямин 0 0
Мазрекай Ментор 0 0
Свифт Эсперанж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штольц Доминик 2 0.67
Simao Martins 2 0.67
Алиуи Рашид 1 0.33
Айонго Пол 0 0
Davis Spruds 0 0

Карточки

Струга Трим-Лум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таири Флямур 2 0
Бойку Бесмир 2 0
Ибраими Бесарт 1 0
Сабани Буньямин 1 0
Незири Меджит 1 0
Криваньева Бесарт 1 0
Sava Radic 1 0
Свифт Эсперанж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кутюрье Клеман 2 0
Дюпир Жордан 1 0
Дельгадо Рикардо 1 0
Жайме Симоэш 1 0
Айонго Пол 1 0
Чекановиц Юн 1 0
Davis Spruds 1 0
Simao Martins 1 0

Результаты матчей

Струга Трим-Лум
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Свифт Эсперанж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2
Струга Трим-Лум
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Свифт Эсперанж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
3
Струга Трим-Лум
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Свифт Эсперанж
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

4
5

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
13%
2
40%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
2
40%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Струга Трим-Лум
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Струга Трим-Лум - КФ Гостивари 2:0 Будучность Подгорица - Струга Трим-Лум 3:4 Струга Трим-Лум - Будучность Подгорица 1:0 Струга Трим-Лум - Жальгирис 1:2
Жальгирис - Струга Трим-Лум 0:0 Тирана - Струга Трим-Лум 2:1 Партизани - Струга Трим-Лум 1:0 Струга Трим-Лум - ФК Балкани 2:2 Македония Джёрче Петров - Струга Трим-Лум 1:1 Струга Трим-Лум - Шкупи 2:1 Шкендия - Струга Трим-Лум 1:2 Струга Трим-Лум - Силекс 3:0 Брегалница - Струга Трим-Лум 0:3 Струга Трим-Лум - Тиквеш 2:0 Струга Трим-Лум - Победа Прилеп 6:2 Скопье - Струга Трим-Лум 1:1 Струга Трим-Лум - Академия Пандев 3:1 Караорман - Струга Трим-Лум 1:8 Работнички - Струга Трим-Лум 0:1 Струга Трим-Лум - Македония Джёрче Петров 0:0
Свифт Эсперанж
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Страссен - Свифт Эсперанж 1:5 Свифт Эсперанж - ТНС 3:2 ТНС - Свифт Эсперанж 1:1 Жюнесс Эш - Свифт Эсперанж 0:1
Свифт Эсперанж - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Свифт Эсперанж 1:1 Прогрес - Свифт Эсперанж 2:2 Жюнесс Эш - Свифт Эсперанж 1:1 Вильц - Свифт Эсперанж 0:6 Свифт Эсперанж - Виктория Роспорт 5:1 Кэрьенг - Свифт Эсперанж 0:6 Свифт Эсперанж - Дюделанж 4:3 Свифт Эсперанж - Мондерканге 2:1 Мондор-ле-Бэн - Свифт Эсперанж 0:4 Свифт Эсперанж - Дифферданж 4:0 Фола - Свифт Эсперанж 0:1 Свифт Эсперанж - Этцелла 2:2 Унион Титус - Свифт Эсперанж 2:1 Свифт Эсперанж - Страссен 3:0 Расинг Юнион - Свифт Эсперанж 1:3

Результаты матчей

Струга Трим-Лум
Свифт Эсперанж

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:4
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Струга Трим-Лум
Свифт Эсперанж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
1
2.5
1
2
1
2
3.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 6 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 5 (1)
Гент Орбан Гифт 4
Шкупи Сепас Реналдо 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Дерри Сити Конноли Марк 3
АПОЭЛ Креспо Хосе 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Biljanini Izvori. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Струга Трим-Лум 64.5% (71)
    X 27.3% (30)
    Свифт Эсперанж 8.2% (9)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Струга Трим-Лум 3:1 Свифт Эсперанж онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Струга Трим-Лум 3:1 Свифт Эсперанж

    Исход игры
    Струга Трим-Лум
    64.5% (71)
    Ничья
    27.3% (30)
    Свифт Эсперанж
    8.2% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.78% (34)
    Меньше
    68.22% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    55.14% (59)
    Нет
    44.86% (48)
    Популярный счёт
    1:0 Струга Трим-Лум
    30% (33)
    1:1 Ничья
    22.7% (25)
    2:1 Струга Трим-Лум
    19.1% (21)
    2:0 Струга Трим-Лум
    10% (11)
    1:2 Свифт Эсперанж
    4.5% (5)
    3:1 Струга Трим-Лум
    3.6% (4)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    0:1 Свифт Эсперанж
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     