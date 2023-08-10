Тур: 3. Стадион: Biljanini Izvori.
3:1
Конец матча
0'
1:0
21' ГолИбраими Бесарт
23' Желтая карточкаSava Radic
2:0
40' ПенальтиИбраими Бесарт
41' Желтая карточкаКриваньева Бесарт
2:1
46' ГолШтольц Доминик
63' Желтая карточкаДельгадо Рикардо
67' Желтая карточкаБойку Бесмир
71' Желтая карточкаСабани Буньямин
76' Желтая карточкаЧекановиц Юн
3:1
77' ПенальтиИбраими Бесарт
90' Желтая карточкаТаири Флямур
90'+6
Ход матча
21'
1:0
23'
40'
2:0
46'
2:1
63'
67'
71'
76'
77'
3:1
90'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 7
-
8 Удары в створ 4
-
6 Угловые 2
-
7 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 19
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
55
Sava
Radic
24
Малики
Эдис
10
Бойку
Бесмир
12
Nego
Ekofo
39
Жайме
Симоэш
20
Айонго
Пол
28
Моррен
Шарль
35
Davis
Spruds
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Sava RadicЗащитник
- Защитник
-
24 Малики ЭдисЗащитник
- Защитник
-
10 Бойку БесмирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
28 Укпа ХоганПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Ярович СенадНападающий
-
-
31 Jusuf Kaba
-
-
19 Ard Kasami
-
22 Ardi Idrizi
-
Главный тренер: Дуро Шпетим
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Nego EkofoЗащитник
-
39 Жайме СимоэшЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Айонго ПолПолузащитник
-
28 Моррен ШарльПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Davis SprudsПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Дюпир ЖорданВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
32 Маркес ЯннЗащитник
-
16 Нувье БрианПолузащитник
-
27 Симон ЖеромПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Ахалая ЛадоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Фангейру
Бомбардиры внутри турнира
Струга Трим-Лум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ибраими Бесарт
|5 (2)
|1.67
|Радески Марьян
|3
|1
|Сабани Буньямин
|0
|0
|Мазрекай Ментор
|0
|0
Свифт Эсперанж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штольц Доминик
|2
|0.67
|Simao Martins
|2
|0.67
|Алиуи Рашид
|1
|0.33
|Айонго Пол
|0
|0
|Davis Spruds
|0
|0
Карточки
Струга Трим-Лум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таири Флямур
|2
|0
|Бойку Бесмир
|2
|0
|Ибраими Бесарт
|1
|0
|Сабани Буньямин
|1
|0
|Незири Меджит
|1
|0
|Криваньева Бесарт
|1
|0
|Sava Radic
|1
|0
Свифт Эсперанж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кутюрье Клеман
|2
|0
|Дюпир Жордан
|1
|0
|Дельгадо Рикардо
|1
|0
|Жайме Симоэш
|1
|0
|Айонго Пол
|1
|0
|Чекановиц Юн
|1
|0
|Davis Spruds
|1
|0
|Simao Martins
|1
|0
Результаты матчей
Струга Трим-Лум
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Свифт Эсперанж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
2
Струга Трим-Лум
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Свифт Эсперанж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
3
Струга Трим-Лум
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Свифт Эсперанж
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
4
5
Голы по времени матча
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
13%
2
40%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
2
40%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Струга Трим-Лум
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Струга Трим-Лум - КФ Гостивари 2:0 Будучность Подгорица - Струга Трим-Лум 3:4 Струга Трим-Лум - Будучность Подгорица 1:0 Струга Трим-Лум - Жальгирис 1:2
Жальгирис - Струга Трим-Лум 0:0 Тирана - Струга Трим-Лум 2:1 Партизани - Струга Трим-Лум 1:0 Струга Трим-Лум - ФК Балкани 2:2 Македония Джёрче Петров - Струга Трим-Лум 1:1 Струга Трим-Лум - Шкупи 2:1 Шкендия - Струга Трим-Лум 1:2 Струга Трим-Лум - Силекс 3:0 Брегалница - Струга Трим-Лум 0:3 Струга Трим-Лум - Тиквеш 2:0 Струга Трим-Лум - Победа Прилеп 6:2 Скопье - Струга Трим-Лум 1:1 Струга Трим-Лум - Академия Пандев 3:1 Караорман - Струга Трим-Лум 1:8 Работнички - Струга Трим-Лум 0:1 Струга Трим-Лум - Македония Джёрче Петров 0:0
Свифт Эсперанж
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Страссен - Свифт Эсперанж 1:5 Свифт Эсперанж - ТНС 3:2 ТНС - Свифт Эсперанж 1:1 Жюнесс Эш - Свифт Эсперанж 0:1
Свифт Эсперанж - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Свифт Эсперанж 1:1 Прогрес - Свифт Эсперанж 2:2 Жюнесс Эш - Свифт Эсперанж 1:1 Вильц - Свифт Эсперанж 0:6 Свифт Эсперанж - Виктория Роспорт 5:1 Кэрьенг - Свифт Эсперанж 0:6 Свифт Эсперанж - Дюделанж 4:3 Свифт Эсперанж - Мондерканге 2:1 Мондор-ле-Бэн - Свифт Эсперанж 0:4 Свифт Эсперанж - Дифферданж 4:0 Фола - Свифт Эсперанж 0:1 Свифт Эсперанж - Этцелла 2:2 Унион Титус - Свифт Эсперанж 2:1 Свифт Эсперанж - Страссен 3:0 Расинг Юнион - Свифт Эсперанж 1:3
Результаты матчей
Струга Трим-Лум
Свифт Эсперанж
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
3:4
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Струга Трим-Лум
Свифт Эсперанж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
12
Будет доступно позже.
|Гент
|Кейперс Уго
|6 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|5 (1)
|Гент
|Орбан Гифт
|4
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Крузейдерс
|Хитли Пол
|1 2
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|3
|АПОЭЛ
|Креспо Хосе
|3
Прогнозы на матч Струга Трим-Лум 3:1 Свифт Эсперанж
Исход игры
Струга Трим-Лум
64.5% (71)
Ничья
27.3% (30)
Свифт Эсперанж
8.2% (9)
Тотал 2.5
Больше
31.78% (34)
Меньше
68.22% (73)
Обе команды забьют
Да
55.14% (59)
Нет
44.86% (48)
Популярный счёт
1:0 Струга Трим-Лум
30% (33)
1:1 Ничья
22.7% (25)
2:1 Струга Трим-Лум
19.1% (21)
2:0 Струга Трим-Лум
10% (11)
1:2 Свифт Эсперанж
4.5% (5)
3:1 Струга Трим-Лум
3.6% (4)
2:2 Ничья
1.8% (2)
0:1 Свифт Эсперанж
1.8% (2)
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