  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024

Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Трабзонспор
1:0
Первый тайм: 30'
Антальяспор

Ход матча

8'
Денсвил Стефано
(Эмюр Абдулкадир)
1:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Трабзонспор
Ничья
Антальяспор
1.93
5.00
9.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Чакыр
Угурджан
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
32
Бенкович
Филип
24
Денсвил
Стефано
18
Элмалы
Эврен
Эрен
21
Курбелис
Димитрис
7
Вишча
Эдин
11
Бакасетас
Тасос
10
Эмюр
Абдулкадир
27
Трезеге
9
Бозок
Умут
1
Лейте
Элтон
7
Балчи
Бюньямин
3
Озтюрк
Бахадыр
21
Топрак
Омер
11
Вурал
Гюрай
6
Ракип
Эрдаль
18
Калузиньски
Якуб
17
Ешильюрт
Эрдоган
10
Ларссон
Сэм
77
Бютюки
Зюмер
9
Букса
Адам
Трабзонспор
4-1-4-1
Антальяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Трабзонспор
Антальяспор

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

65.2%
21.7%
13.1%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.9%
17.4%
8.7%
17 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед

36 матчей

52.8%
25%
22.2%
19 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

41.7%
38.9%
19.4%
15 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

47.2%
33.3%
19.5%
17 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

С
2:0
С
5:2
С
2:2
К
2:0
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
2:2
С
1:3
С
4:1
С
1:1
С
1:2
С
3:0
С
0:3
С
0:1
С
7:0
С
3:0
С
0:2
С
2:1
С
2:0
КТ
1:0
КТ
2:3
С
2:1
К
2:1
С
2:1
С
2:2
С
0:0
С
0:0
К
1:0
К
2:0
С
1:1
С
3:1
С
0:1
ТМС
3:1
К
3:3
С
3:2

Голы

Всего голов

38
26

Голов в среднем за матч

2.11
1.44

Среднее время на гол

42
62

Всего голов

31
14

Голов в среднем за матч

1.72
0.78

Среднее время на гол

52
115

Всего голов

69
40

Голов в среднем за матч

1.92
1.11

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
22
Больше 61%
Меньше 39%
14
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

46
81

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денсвил Стефано 1 1
Эмюр Абдулкадир 0 0
Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

Трабзонспор
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Трабзон ФК - Трабзонспор 0:5 Трабзонспор - АЕК 1:3 Триглав Крань - Трабзонспор 0:4 Трабзонспор - Работнички 4:1
Трабзонспор - Целе 2:2 Фехервар - Трабзонспор 2:2 Трабзонспор - Хайдук 0:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Аланьяспор 5:1 Гиресунспор - Трабзонспор 2:4 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 4:1 Фенербахче - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 2:0 Коньяспор - Трабзонспор 2:1 Сивасспор - Трабзонспор 4:1 Трабзонспор - Бешикташ 0:0 Касымпаша - Трабзонспор 2:0 Анкарагюджю - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Кайсериспор 3:4 Трабзонспор - Адана Демирспор 4:1
Антальяспор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хатайспор - Антальяспор 2:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 0:2
Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Аланьяспор 2:1 Антальяспор - Башакшехир 2:1 Гиресунспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Хатайспор 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Анкарагюджю - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Бешикташ 1:3 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Сивасспор 1:2 Истанбулспор - Антальяспор 3:3 Антальяспор - Аланьяспор 3:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Адана Демирспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Кайсериспор 4:0
Команда И В Н П Г О
1.
Трабзонспор
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Коньяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Хатайспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Аланьяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Кайсериспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Истанбулспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Анкарагюджю
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Касымпаша
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Пендикспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Газиантеп
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Адана Демирспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ризеспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Самсунспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Сивасспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Фатих Карагюмрюк
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Антальяспор
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда И В Н П Г О
1.
Трабзонспор
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Хатайспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Аланьяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Кайсериспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Истанбулспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Анкарагюджю
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Касымпаша
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Коньяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Пендикспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Газиантеп
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Адана Демирспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ризеспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Самсунспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Сивасспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Фатих Карагюмрюк
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Антальяспор
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Пендикспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Хатайспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Аланьяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Кайсериспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Истанбулспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Анкарагюджю
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Касымпаша
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Коньяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Трабзонспор
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Газиантеп
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Адана Демирспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ризеспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Самсунспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Сивасспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Фатих Карагюмрюк
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Антальяспор
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Трабзонспор Денсвил Стефано 1
Трабзонспор Эмюр Абдулкадир 0 (1)
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Трабзонспор
Ничья
Антальяспор
1.93
5.00
9.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Трабзонспор 1:0 Антальяспор онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Трабзонспор
Антальяспор
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 