Тур: 1. Стадион: Спортивный комплекс Сенол Гюнес.
1:0
Конец матча
Ход матча
8'
46'
46'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
6 Угловые 9
-
1 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
27
Трезеге
21
Топрак
Омер
11
Вурал
Гюрай
10
Ларссон
Сэм
77
Бютюки
Зюмер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 ТрезегеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
50 Айдин МехметЗащитник
- Защитник
-
73 Бослук АрифПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Теклич ТониоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Шен КеремПолузащитник
-
30 Макси ГомесНападающий
-
Главный тренер: Белица Ненад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ларссон СэмПолузащитник
-
77 Бютюки ЗюмерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
89 Сари ВейселЗащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Йылмаз МертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Бильсель ЭгеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Joao Tralhao
История личных встреч
Трабзонспор
Антальяспор
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
65.2%
21.7%
13.1%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.9%
17.4%
8.7%
17 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед
36 матчей
52.8%
25%
22.2%
19 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
41.7%
38.9%
19.4%
15 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
47.2%
33.3%
19.5%
17 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
26
Голов в среднем за матч
2.11
1.44
Среднее время на гол
42
62
Всего голов
31
14
Голов в среднем за матч
1.72
0.78
Среднее время на гол
52
115
Всего голов
69
40
Голов в среднем за матч
1.92
1.11
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
22
Больше 61%
Меньше 39%
14
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
46
81
Бомбардиры внутри турнира
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денсвил Стефано
|1
|1
|Эмюр Абдулкадир
|0
|0
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|1
|0
Результаты матчей
Трабзонспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Антальяспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Трабзонспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Антальяспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Трабзонспор
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Трабзон ФК - Трабзонспор 0:5 Трабзонспор - АЕК 1:3 Триглав Крань - Трабзонспор 0:4 Трабзонспор - Работнички 4:1
Трабзонспор - Целе 2:2 Фехервар - Трабзонспор 2:2 Трабзонспор - Хайдук 0:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Аланьяспор 5:1 Гиресунспор - Трабзонспор 2:4 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 4:1 Фенербахче - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 2:0 Коньяспор - Трабзонспор 2:1 Сивасспор - Трабзонспор 4:1 Трабзонспор - Бешикташ 0:0 Касымпаша - Трабзонспор 2:0 Анкарагюджю - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Кайсериспор 3:4 Трабзонспор - Адана Демирспор 4:1
Антальяспор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хатайспор - Антальяспор 2:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 0:2
Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Аланьяспор 2:1 Антальяспор - Башакшехир 2:1 Гиресунспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Хатайспор 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Анкарагюджю - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Бешикташ 1:3 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Сивасспор 1:2 Истанбулспор - Антальяспор 3:3 Антальяспор - Аланьяспор 3:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Адана Демирспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Кайсериспор 4:0
Результаты матчей
Трабзонспор
Антальяспор
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Трабзонспор
Антальяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Трабзонспор
|Денсвил Стефано
|1
|Трабзонспор
|Эмюр Абдулкадир
|0 (1)
|Антальяспор
|Ракип Эрдаль
|1