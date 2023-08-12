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Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Коньяспор
1:1
Конец матча
Истанбулспор
0'
0:1
6' Гол
Ibrahim Yilmaz
42' Желтая карточка
Огюз Ахмет
58' Желтая карточка
Чикалеши Сокол
60' Желтая карточка
Яшар Али
63' Желтая карточка
Mehmet Yesil III
73' Вторая желтая карточка
Яшар Али
75' Желтая карточка
Ibrahim Yilmaz
80' Желтая карточка
Демиртапа Кархаман
80' Желтая карточка
Лосаж Флорьян
80' Красная карточка
Демирбаг Адиль
80' Красная карточка
Okan Erdogan
1:1
86' Гол
Чикалеши Сокол
1:1
90' Не забитый пенальти
Emir Gultekin
90'+10

Ход матча

6'
0:1
Ibrahim Yilmaz
(Jackson2)
42'
Огюз Ахмет
 
57'
Михаляк Конрад
Мурич Роберт
 
57'
Чикылдэу Александру
Малли Юнус
 
58'
Чикалеши Сокол
 
60'
 
Яшар Али
63'
 
Mehmet Yesil III
73'
 
Яшар Али
75'
 
Ibrahim Yilmaz
76'
 
Vefa Temel
Ibrahim Yilmaz
80'
Демиртапа Кархаман
 
80'
 
Лосаж Флорьян
80'
Демирбаг Адиль
 
80'
 
Okan Erdogan
83'
Язгылы Угурджан
Паш Бруно
 
84'
 
Воробьев Модест
Этеми Вален
86'
Чикалеши Сокол
1:1
90'
 
Kubilay Koylu
Ндао Алассан
90'
 
Emir Gultekin
Jackson2
90'
1:1
Emir Gultekin

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 1 Красные карточки 2
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
61
Бернардони
Поль
22
Огюз
Ахмет
4
Демирбаг
Адиль
20
Демиртапа
Кархаман
12
Хауберт
Гильерме
6
Дикмен
Сонер
23
Паш
Бруно
7
Мурич
Роберт
10
Малли
Юнус
70
Морено
Марлос
17
Чикалеши
Сокол
1
Йенсен
Давид
21
Дахени
Демиако
23
Okan
Erdogan
4
Mehmet
Yesil
III
66
Яшар
Али
34
Лосаж
Флорьян
24
Muammer
Sarikaya
18
Ндао
Алассан
99
Jackson2
27
Этеми
Вален
9
Ibrahim
Yilmaz
Коньяспор
4-2-3-1
Истанбулспор
4-2-3-1

История личных встреч

Коньяспор
Истанбулспор

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

С
0:1
С
0:4
ТМК
1:0
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
72

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 1 1
Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ibrahim Yilmaz 1 1
Jackson2 0 0

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирбаг Адиль 0 1
Чикалеши Сокол 1 0
Огюз Ахмет 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яшар Али 1 1
Okan Erdogan 0 1
Ibrahim Yilmaz 1 0
Лосаж Флорьян 1 0
Mehmet Yesil III 1 0

Результаты матчей

Коньяспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Истанбулспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Коньяспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Истанбулспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Коньяспор - Сабаил 0:2 Аланьяспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Самсунспор 3:2
Бешикташ - Коньяспор 3:3 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 0:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:2 Коньяспор - Трабзонспор 2:1 Касымпаша - Коньяспор 1:2 Коньяспор - Адана Демирспор 1:2 Газиантеп - Коньяспор 0:3 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Умраниеспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Галатасарай 2:1 Хатайспор - Коньяспор 0:3 Коньяспор - Гиресунспор 0:0 Фенербахче - Коньяспор 4:0 Коньяспор - Афжет Афьонспор 5:0
Истанбулспор
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Истанбулспор - Карагумрук 0:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Газиантепспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Генчлербирлиги 3:1
Кайсериспор - Истанбулспор 3:2 Генчлербирлиги - Истанбулспор 2:1 Сивасспор - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Умраниеспор 4:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:2 Касымпаша - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:2 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Истанбулспор - Гиресунспор 1:0 Фенербахче - Истанбулспор 3:3 Истанбулспор - Антальяспор 3:3 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Анкарагюджю - Истанбулспор 3:2 Истанбулспор - Фатих Карагюмрюк 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 2:1

Результаты матчей

Коньяспор
Истанбулспор

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Коньяспор
Истанбулспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Касымпаша
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Трабзонспор
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Коньяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Кайсериспор
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Галатасарай
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Истанбулспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Аланьяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фатих Карагюмрюк
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Адана Демирспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ризеспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сивасспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Самсунспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Газиантеп
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Анкарагюджю
 1 0 0 1 2 - 3 0
19.
Антальяспор
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Пендикспор
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Трабзонспор
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Касымпаша
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Коньяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Кайсериспор
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Галатасарай
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Истанбулспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аланьяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фатих Карагюмрюк
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хатайспор
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Адана Демирспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ризеспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сивасспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Самсунспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Газиантеп
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Анкарагюджю
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Антальяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Пендикспор
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Галатасарай
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Истанбулспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Трабзонспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Коньяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Кайсериспор
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аланьяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Фатих Карагюмрюк
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Касымпаша
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Адана Демирспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ризеспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сивасспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Самсунспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Газиантеп
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Пендикспор
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Анкарагюджю
 1 0 0 1 2 - 3 0
20.
Антальяспор
 1 0 0 1 0 - 1 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Хатайспор Саглам Геркем 1 (1)
Истанбулспор Ibrahim Yilmaz 1
Трабзонспор Денсвил Стефано 1
Касымпаша Кара Айтач 1
Хатайспор Страндберг Карлос 1
Весь список

Топ нарушителей
Истанбулспор Яшар Али 1 1
Коньяспор Демирбаг Адиль 1
Истанбулспор Okan Erdogan 1
Истанбулспор Ibrahim Yilmaz 1
Антальяспор Ракип Эрдаль 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Огюз Ахмет получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Jackson сделал результативную передачу.
    • 6'
      Г О О О О Л - Ибрахим Йылмаз бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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