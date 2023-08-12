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Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Касымпаша
3:2
Конец матча
Анкарагюджю
0'
1:0
30' Гол
Кара Айтач
2:0
69' Гол
Фалл Мамаду
2:1
73' Гол
Бекироглу Эфкан
2:2
78' Гол
Сепас Реналдо
3:2
90' Гол
Бен Уаннес Мортада
90' Желтая карточка
Бен Уаннес Мортада
90'+6
1
Янниотис
Андреас
2
Винк
Клаудио
4
Омеруо
Кеннет
58
Yasin
Oezcan
3
Tuncer
Duhan
Aksu
6
Гюл
Гёкхан
35
Кара
Айтач
12
Бен
Уаннес
Мортада
10
Хайрадинович
Харис
97
Гомис
Ирон
7
Фалл
Мамаду
1
Гикевич
Рафал
26
Радакович
Урош
4
Чанкая
Атакан
18
Муякич
Нихад
70
Кициу
Стелиос
30
Джигерджи
Толга
16
Джоканович
Андрей
5
Ганоушек
Матей
17
Беридзе
Георгий
22
Соу
Али
10
Бекироглу
Эфкан
Касымпаша
4-2-3-1
Анкарагюджю
3-4-3

История личных встреч

Касымпаша
Анкарагюджю

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

15 матчей

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

С
0:0
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
3:0
С
2:1
К
2:6
С
2:1
С
3:0
С
2:0
С
2:2
С
2:2
С
2:2

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.71
1.38

Среднее время на гол

52
65

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.73
1.2

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

51
75

Бомбардиры внутри турнира

Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Айтач 1 1
Фалл Мамаду 1 1
Бен Уаннес Мортада 1 1
Хайрадинович Харис 0 0
Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекироглу Эфкан 1 1
Сепас Реналдо 1 1

Карточки

Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бен Уаннес Мортада 1 0
Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Касымпаша
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Анкарагюджю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Касымпаша
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Анкарагюджю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Касымпаша
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Касымпаша - Умраниеспор 3:0 Касымпаша - Газиантепспор 4:2 Касымпаша - Аль-Араби 0:1 Касымпаша - Аль-Хуссейн 1:0
Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Касымпаша - Бешикташ 2:5 Аланьяспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Истанбулспор 1:0 Сивасспор - Касымпаша 1:2 Анкарагюджю - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Коньяспор 1:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:0 Адана Демирспор - Касымпаша 5:0 Касымпаша - Трабзонспор 2:0 Газиантеп - Касымпаша 0:3 Касымпаша - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Касымпаша 1:0 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Хатайспор - Касымпаша 1:0 Касымпаша - Гиресунспор 5:1
Анкарагюджю
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Анкарагюджю - Карагумрук 1:0 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2
Кайсериспор - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2 Умраниеспор - Анкарагюджю 1:2 Анкарагюджю - Антальяспор 1:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 2:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - Касымпаша 0:0 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3 Анкарагюджю - Гиресунспор 3:1 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Истанбулспор 3:2 Анкарагюджю - Трабзонспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Сивасспор - Анкарагюджю 2:0

Результаты матчей

Касымпаша
Анкарагюджю

Точный счет

3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Касымпаша
Анкарагюджю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Касымпаша
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Трабзонспор
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Коньяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Кайсериспор
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Галатасарай
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Истанбулспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Аланьяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фатих Карагюмрюк
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Адана Демирспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ризеспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сивасспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Самсунспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Газиантеп
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Анкарагюджю
 1 0 0 1 2 - 3 0
19.
Антальяспор
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Пендикспор
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Трабзонспор
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Касымпаша
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Коньяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Кайсериспор
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Галатасарай
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Истанбулспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аланьяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фатих Карагюмрюк
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хатайспор
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Адана Демирспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ризеспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сивасспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Самсунспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Газиантеп
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Анкарагюджю
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Антальяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Пендикспор
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Галатасарай
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Истанбулспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Трабзонспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Коньяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Кайсериспор
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аланьяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Фатих Карагюмрюк
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Касымпаша
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Адана Демирспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ризеспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сивасспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Самсунспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Газиантеп
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Пендикспор
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Анкарагюджю
 1 0 0 1 2 - 3 0
20.
Антальяспор
 1 0 0 1 0 - 1 0
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Топ бомбардиров
Хатайспор Саглам Геркем 1 (1)
Истанбулспор Ibrahim Yilmaz 1
Трабзонспор Денсвил Стефано 1
Касымпаша Кара Айтач 1
Хатайспор Страндберг Карлос 1
Весь список

Топ нарушителей
Истанбулспор Яшар Али 1 1
Коньяспор Демирбаг Адиль 1
Истанбулспор Okan Erdogan 1
Истанбулспор Ibrahim Yilmaz 1
Антальяспор Ракип Эрдаль 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Г О О О О Л - Кара Айтач бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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