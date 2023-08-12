  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024

Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Пендикспор
0:2
Первый тайм: 32'
Хатайспор
0'
0:1
3' Гол
Страндберг Карлос
19' Желтая карточка
Саглам Геркем
0:2
23' Гол
Саглам Геркем

Ход матча

3'
0:1
Страндберг Карлос
(Саглам Геркем)
19'
 
Саглам Геркем
23'
0:2
Саглам Геркем
(Йылдырым Бертуг)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пендикспор
Ничья
Хатайспор
3.80
4.10
3.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Burak
Ogur
23
Велинтон
Соуза
14
Joher
Khadim
Rassoul
31
Цавелас
Георгиос
11
Акбунар
Халиль
6
Секейра
Нуну
4
Вукович
Йосип
58
Goekcan
Kaya
15
Аосман
Аяс
34
Тюрам
Рожерио
9
Gorkem
Bitin
1
Кардешлер
Эрдже
2
Чорекчи
Камил
86
Burak
Bekaroglu
3
Килама
Ги-Марселен
57
Аксой
Энгин
Джан
5
Саглам
Геркем
29
Абурджания
Георгий
17
Деле-Баширу
Фисайо
10
Страндберг
Карлос
77
Фернандеш
Желсон
II
99
Йылдырым
Бертуг
Пендикспор
3-4-1-2
Хатайспор
4-3-2-1

История личных встреч

Пендикспор
Хатайспор

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ВЛ
1:1
ВЛ
4:1
Л
1:1
Л
1:3
Л
1:0
Л
0:0
ТМС
5:0

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.5

Среднее время на гол

54
180

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.86
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

48
105

Бомбардиры внутри турнира

Пендикспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Страндберг Карлос 1 1
Саглам Геркем 0 0

Карточки

Пендикспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саглам Геркем 1 0

Результаты последних матчей

Пендикспор
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Коджаелиспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Пендикспор - Маниса ФК 2:0
Пендикспор - Corum 0:0 Пендикспор - Бодрумспор 2:1 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Пендикспор 1:5 Пендикспор - Бандырмаспор 2:1 Сакарьяспор - Пендикспор 3:2 Пендикспор - Малатьяспор 3:0 Пендикспор - Ризеспор 3:2 Эюпспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Малатьяспор 3:0 Бодрумспор - Пендикспор 2:2 Пендикспор - Аданаспор 3:0 Самсунспор - Пендикспор 4:2 Пендикспор - Кечиоренгюджю 2:1 Пендикспор - Денизлиспор 2:1 Гёзтепе - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Тузласпор 3:2
Хатайспор
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Хатайспор - Антальяспор 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Наполи - Хатайспор 4:0 Хатайспор - Карагумрук 2:1
Хатайспор - Халл Сити 1:1 Хатайспор - Галатасарай 0:3 Антальяспор - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Умраниеспор 0:3 Хатайспор - Фенербахче 0:3 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3 Бешикташ - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 0:3 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3 Аланьяспор - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Сивасспор 0:3 Кайсериспор - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Коньяспор 0:3 Адана Демирспор - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Касымпаша 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Касымпаша
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Трабзонспор
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Коньяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Кайсериспор
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Галатасарай
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Истанбулспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Аланьяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фатих Карагюмрюк
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Адана Демирспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ризеспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сивасспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Самсунспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Газиантеп
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Анкарагюджю
 1 0 0 1 2 - 3 0
19.
Антальяспор
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Пендикспор
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Трабзонспор
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Касымпаша
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Коньяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Кайсериспор
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Галатасарай
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Истанбулспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аланьяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фатих Карагюмрюк
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хатайспор
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Адана Демирспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ризеспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сивасспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Самсунспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Газиантеп
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Анкарагюджю
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Антальяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Пендикспор
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Галатасарай
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Истанбулспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Трабзонспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Коньяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Кайсериспор
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аланьяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Фатих Карагюмрюк
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Касымпаша
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Адана Демирспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ризеспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сивасспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Самсунспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Газиантеп
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Пендикспор
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Анкарагюджю
 1 0 0 1 2 - 3 0
20.
Антальяспор
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Хатайспор Саглам Геркем 1 (1)
Истанбулспор Ibrahim Yilmaz 1
Трабзонспор Денсвил Стефано 1
Касымпаша Кара Айтач 1
Хатайспор Страндберг Карлос 1
Весь список

Топ нарушителей
Истанбулспор Яшар Али 1 1
Коньяспор Демирбаг Адиль 1
Истанбулспор Okan Erdogan 1
Истанбулспор Ibrahim Yilmaz 1
Антальяспор Ракип Эрдаль 1
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пендикспор
Ничья
Хатайспор
3.80
4.10
3.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Пендикспор 0:2 Хатайспор онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Пендикспор
Хатайспор
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 