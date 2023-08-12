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Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Пендикспор
1:5
Конец матча
Хатайспор
0'
0:1
3' Гол
Страндберг Карлос
19' Желтая карточка
Саглам Геркем
0:2
23' Гол
Саглам Геркем
0:3
46' Гол
Йылдырым Бертуг
0:4
57' Гол
Деле-Баширу Фисайо
0:5
85' Гол
Деле-Баширу Фисайо
1:5
90' Гол
Тюрам Рожерио
90'+4

Ход матча

3'
0:1
Страндберг Карлос
(Саглам Геркем)
19'
 
Саглам Геркем
23'
0:2
Саглам Геркем
46'
Диаби Абдулай
Joher Khadim Rassoul
 
46'
Ромеро Оскар
Цавелас Георгиос
 
46'
Ташдемир Эмре
Акбунар Халиль
 
46'
0:3
Йылдырым Бертуг
(Саглам Геркем)
57'
0:4
Деле-Баширу Фисайо
(Саглам Геркем)
63'
Emeka Eze2
Gorkem Bitin
 
66'
 
Аличи Керим
Чорекчи Камил
72'
Ярдымджи Эренджан
Аосман Аяс
 
73'
 
Ходжич Армин
Саглам Геркем
73'
 
Беяз Омер
Фернандеш Желсон II
85'
0:5
Деле-Баширу Фисайо
(Абурджания Георгий)
89'
 
Ары Онур
Йылдырым Бертуг
89'
 
Чагиран Муса
Абурджания Георгий
90'
Тюрам Рожерио
1:5

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 9
  • 4 Угловые 2
  • 3 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 18
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Burak
Ogur
23
Велинтон
Соуза
14
Joher
Khadim
Rassoul
31
Цавелас
Георгиос
11
Акбунар
Халиль
6
Секейра
Нуну
4
Вукович
Йосип
58
Goekcan
Kaya
15
Аосман
Аяс
34
Тюрам
Рожерио
9
Gorkem
Bitin
1
Кардешлер
Эрдже
2
Чорекчи
Камил
86
Burak
Bekaroglu
3
Килама
Ги-Марселен
57
Аксой
Энгин
Джан
5
Саглам
Геркем
29
Абурджания
Георгий
17
Деле-Баширу
Фисайо
10
Страндберг
Карлос
77
Фернандеш
Желсон
II
99
Йылдырым
Бертуг
Пендикспор
3-4-1-2
Хатайспор
4-3-2-1

История личных встреч

Пендикспор
Хатайспор

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ВЛ
1:1
ВЛ
4:1
Л
1:1
Л
1:3
Л
1:0
Л
0:0
ТМС
5:0

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.5

Среднее время на гол

54
180

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.86
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

48
105

Бомбардиры внутри турнира

Пендикспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Рожерио 1 1
Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деле-Баширу Фисайо 2 2
Саглам Геркем 1 1
Страндберг Карлос 1 1
Йылдырым Бертуг 1 1
Абурджания Георгий 0 0

Карточки

Пендикспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саглам Геркем 1 0

Результаты матчей

Пендикспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хатайспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Пендикспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хатайспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Пендикспор
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Коджаелиспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Пендикспор - Маниса ФК 2:0
Пендикспор - Corum 0:0 Пендикспор - Бодрумспор 2:1 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Пендикспор 1:5 Пендикспор - Бандырмаспор 2:1 Сакарьяспор - Пендикспор 3:2 Пендикспор - Малатьяспор 3:0 Пендикспор - Ризеспор 3:2 Эюпспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Малатьяспор 3:0 Бодрумспор - Пендикспор 2:2 Пендикспор - Аданаспор 3:0 Самсунспор - Пендикспор 4:2 Пендикспор - Кечиоренгюджю 2:1 Пендикспор - Денизлиспор 2:1 Гёзтепе - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Тузласпор 3:2
Хатайспор
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Хатайспор - Антальяспор 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Наполи - Хатайспор 4:0 Хатайспор - Карагумрук 2:1
Хатайспор - Халл Сити 1:1 Хатайспор - Галатасарай 0:3 Антальяспор - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Умраниеспор 0:3 Хатайспор - Фенербахче 0:3 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3 Бешикташ - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 0:3 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3 Аланьяспор - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Сивасспор 0:3 Кайсериспор - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Коньяспор 0:3 Адана Демирспор - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Касымпаша 1:0

Результаты матчей

Пендикспор
Хатайспор

Точный счет

1:5
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:5
1 раз 100%
1:5
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Пендикспор
Хатайспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Касымпаша
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Трабзонспор
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Коньяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Кайсериспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Галатасарай
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Истанбулспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Аланьяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фатих Карагюмрюк
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Адана Демирспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ризеспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сивасспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Самсунспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Газиантеп
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Анкарагюджю
 1 0 0 1 2 - 3 0
19.
Антальяспор
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Пендикспор
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Трабзонспор
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Касымпаша
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Коньяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Кайсериспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Истанбулспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аланьяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фатих Карагюмрюк
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хатайспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Адана Демирспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ризеспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сивасспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Самсунспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Газиантеп
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Анкарагюджю
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Антальяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Пендикспор
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Галатасарай
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Истанбулспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Трабзонспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Коньяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Кайсериспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аланьяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Фатих Карагюмрюк
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Касымпаша
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Адана Демирспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ризеспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сивасспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Самсунспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Газиантеп
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Пендикспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Анкарагюджю
 1 0 0 1 2 - 3 0
20.
Антальяспор
 1 0 0 1 0 - 1 0
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Топ бомбардиров
Хатайспор Деле-Баширу Фисайо 2
Хатайспор Саглам Геркем 1 (3)
Истанбулспор Ibrahim Yilmaz 1
Трабзонспор Денсвил Стефано 1
Касымпаша Кара Айтач 1
Весь список

Топ нарушителей
Истанбулспор Яшар Али 1 1
Коньяспор Демирбаг Адиль 1
Истанбулспор Okan Erdogan 1
Истанбулспор Ibrahim Yilmaz 1
Антальяспор Ракип Эрдаль 1
Весь список
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