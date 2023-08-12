Тур: 1. Стадион: Пендик.
1:5
Конец матча
0'
0:1
3' ГолСтрандберг Карлос
19' Желтая карточкаСаглам Геркем
0:2
23' ГолСаглам Геркем
0:3
46' ГолЙылдырым Бертуг
0:4
57' ГолДеле-Баширу Фисайо
0:5
85' ГолДеле-Баширу Фисайо
1:5
90' ГолТюрам Рожерио
90'+4
Ход матча
3'
19'
23'
0:2
46'
0:3
57'
85'
90'
1:5
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 9
-
4 Угловые 2
-
3 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 18
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
35
Burak
Ogur
58
Goekcan
Kaya
15
Аосман
Аяс
- Основной состав
-
35 Burak OgurВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
58 Goekcan KayaПолузащитник
-
15 Аосман АясПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
76 Акшит МуратВратарь
- Вратарь
-
13 Акча МуратЗащитник
- Защитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Emeka Eze2
-
-
Главный тренер: Osman Ozkoylu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бекай ВисарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Аличи КеримЗащитник
-
31 Матур ОгужанЗащитник
- Полузащитник
-
20 Абид РейанПолузащитник
-
18 Ходжич АрминПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Ары ОнурНападающий
-
Главный тренер: Демирель Волкан
История личных встреч
Пендикспор
Хатайспор
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.5
Среднее время на гол
54
180
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.86
0.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
48
105
Бомбардиры внутри турнира
Пендикспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюрам Рожерио
|1
|1
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деле-Баширу Фисайо
|2
|2
|Саглам Геркем
|1
|1
|Страндберг Карлос
|1
|1
|Йылдырым Бертуг
|1
|1
|Абурджания Георгий
|0
|0
Карточки
Пендикспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саглам Геркем
|1
|0
Результаты матчей
Пендикспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хатайспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Пендикспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хатайспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Пендикспор
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Коджаелиспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Пендикспор - Маниса ФК 2:0
Пендикспор - Corum 0:0 Пендикспор - Бодрумспор 2:1 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Пендикспор 1:5 Пендикспор - Бандырмаспор 2:1 Сакарьяспор - Пендикспор 3:2 Пендикспор - Малатьяспор 3:0 Пендикспор - Ризеспор 3:2 Эюпспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Малатьяспор 3:0 Бодрумспор - Пендикспор 2:2 Пендикспор - Аданаспор 3:0 Самсунспор - Пендикспор 4:2 Пендикспор - Кечиоренгюджю 2:1 Пендикспор - Денизлиспор 2:1 Гёзтепе - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Тузласпор 3:2
Хатайспор
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Хатайспор - Антальяспор 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Наполи - Хатайспор 4:0 Хатайспор - Карагумрук 2:1
Хатайспор - Халл Сити 1:1 Хатайспор - Галатасарай 0:3 Антальяспор - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Умраниеспор 0:3 Хатайспор - Фенербахче 0:3 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3 Бешикташ - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 0:3 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3 Аланьяспор - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Сивасспор 0:3 Кайсериспор - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Коньяспор 0:3 Адана Демирспор - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Касымпаша 1:0
Результаты матчей
Пендикспор
Хатайспор
Точный счет
1:5
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:5
1 раз 100%
1:5
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
5
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Пендикспор
Хатайспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Хатайспор
|Деле-Баширу Фисайо
|2
|Хатайспор
|Саглам Геркем
|1 (3)
|Истанбулспор
|Ibrahim Yilmaz
|1
|Трабзонспор
|Денсвил Стефано
|1
|Касымпаша
|Кара Айтач
|1
|Истанбулспор
|Яшар Али
|1 1
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1
|Истанбулспор
|Okan Erdogan
|1
|Истанбулспор
|Ibrahim Yilmaz
|1
|Антальяспор
|Ракип Эрдаль
|1