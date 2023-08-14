Тур: 1. Стадион: Вефа.
0:1
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаМерджан Левент
35' Желтая карточкаУйсал Неджип
0:0
48' Не забитый пенальтиАбубакар Венсан
54' Желтая карточкаВесели Фредерик
69' Желтая карточкаДрешевич Ибрахим
0:1
85' ГолФернандеш Жедсон
90' Желтая карточкаДурсун Салих
90'+8
Ход матча
24'
35'
48'
0:0
54'
69'
85'
0:1
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 6
-
4 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
77
Угур
Аднан
54
Дурсун
Салих
10
Ляич
Адем
34
Гюнок
Мерт
20
Уйсал
Неджип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Угур АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
54 Дурсун СалихНападающий
-
10 Ляич АдемНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Билгин ЭмреВратарь
- Полузащитник
-
14 Татли ЭфеПолузащитник
-
20 Мендеш РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Онур СамедНападающий
-
22 Emir Tintis
-
-
Главный тренер: Алперслан Эрдем
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
71 Онана ЖанЗащитник
-
77 Мераш УмутЗащитник
- Полузащитник
-
17 Кесгин КеремПолузащитник
-
21 Тыкназ ДемирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гюнеш Шенол
История личных встреч
Фатих Карагюмрюк
Бешикташ
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Первый тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.67
1.25
Среднее время на гол
135
72
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
2.75
2
Среднее время на гол
32
45
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.86
1.57
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
48
57
Бомбардиры внутри турнира
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандеш Жедсон
|1
|1
|Булут Онур
|0
|0
Карточки
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Весели Фредерик
|1
|0
|Дурсун Салих
|1
|0
|Дрешевич Ибрахим
|1
|0
|Мерджан Левент
|1
|0
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уйсал Неджип
|1
|0
Результаты матчей
Фатих Карагюмрюк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бешикташ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Фатих Карагюмрюк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бешикташ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 2:0 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 4:1
Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:3 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 3:3 Фатих Карагюмрюк - Умраниеспор 4:2 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 0:3 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Истанбулспор - Фатих Карагюмрюк 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Гиресунспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 4:3 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 1:1 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 2:2
Бешикташ
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Нефтчи - Бешикташ 1:3 Тирана - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Тирана 3:1 Бешикташ - Страсбург 2:1
Бешикташ - Мезёкёвешд 4:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Бешикташ - Коньяспор 3:3 Касымпаша - Бешикташ 2:5 Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Сабах Баку - Бешикташ 3:3 Антальяспор - Бешикташ 1:3 Бешикташ - Галатасарай 3:1 Умраниеспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Хатайспор 3:0 Трабзонспор - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Бешикташ - Гиресунспор 3:1 Фенербахче - Бешикташ 2:4 Бешикташ - Истанбулспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2
Результаты матчей
Фатих Карагюмрюк
Бешикташ
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Фатих Карагюмрюк
Бешикташ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|2
|Хатайспор
|Деле-Баширу Фисайо
|2
|Хатайспор
|Саглам Геркем
|1 (3)
|Адана Демирспор
|Беланда Юнес
|1
|Истанбулспор
|Ibrahim Yilmaz
|1
|Газиантеп
|Максим Александру
|1 1
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|1 1
|Истанбулспор
|Яшар Али
|1 1
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1
|Истанбулспор
|Okan Erdogan
|1