  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024

Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Фатих Карагюмрюк
0:1
Конец матча
Бешикташ
0'
24' Желтая карточка
Мерджан Левент
35' Желтая карточка
Уйсал Неджип
0:0
48' Не забитый пенальти
Абубакар Венсан
54' Желтая карточка
Весели Фредерик
69' Желтая карточка
Дрешевич Ибрахим
0:1
85' Гол
Фернандеш Жедсон
90' Желтая карточка
Дурсун Салих
90'+8

Ход матча

24'
Мерджан Левент
 
35'
 
Уйсал Неджип
48'
0:0
Абубакар Венсан
54'
Весели Фредерик
 
62'
 
Ребич Анте
Мулека Джексон
63'
Мендеш Райан
Ляич Адем
 
69'
Дрешевич Ибрахим
 
74'
Николас Лоуренс Анвон
Келес Джан
 
77'
 
Киличсой Семих
Хаджиахметович Амир
85'
0:1
Фернандеш Жедсон
(Булут Онур)
87'
Шукуров Отабек
Угур Аднан
 
87'
Онур Самед
Роден Маркус
 
88'
 
Амарти Даниэль
Учан Салих
88'
 
Онана Жан
Абубакар Венсан
90'
Дурсун Салих
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дитуро
Матиас
3
Весели
Фредерик
99
Rayyan
Baniya
5
Дрешевич
Ибрахим
18
Мерджан
Левент
8
Фегули
Софьян
77
Угур
Аднан
6
Роден
Маркус
7
Келес
Джан
54
Дурсун
Салих
10
Ляич
Адем
34
Гюнок
Мерт
24
Розье
Валентен
20
Уйсал
Неджип
6
Колли
Омар
26
Масуаку
Артур
8
Учан
Салих
19
Хаджиахметович
Амир
83
Фернандеш
Жедсон
4
Булут
Онур
10
Абубакар
Венсан
40
Мулека
Джексон
Фатих Карагюмрюк
4-3-3
Бешикташ
4-3-3

История личных встреч

Фатих Карагюмрюк
Бешикташ

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:1
С
4:1
С
0:1
С
1:0
С
1:2
С
1:4
ТМК
5:2

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.67
1.25

Среднее время на гол

135
72

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

2.75
2

Среднее время на гол

32
45

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.86
1.57

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

48
57

Бомбардиры внутри турнира

Фатих Карагюмрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Жедсон 1 1
Булут Онур 0 0

Карточки

Фатих Карагюмрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Весели Фредерик 1 0
Дурсун Салих 1 0
Дрешевич Ибрахим 1 0
Мерджан Левент 1 0
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уйсал Неджип 1 0

Результаты матчей

Фатих Карагюмрюк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бешикташ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Фатих Карагюмрюк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бешикташ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 2:0 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 4:1
Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:3 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 3:3 Фатих Карагюмрюк - Умраниеспор 4:2 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 0:3 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Истанбулспор - Фатих Карагюмрюк 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Гиресунспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 4:3 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 1:1 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 2:2
Бешикташ
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Нефтчи - Бешикташ 1:3 Тирана - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Тирана 3:1 Бешикташ - Страсбург 2:1
Бешикташ - Мезёкёвешд 4:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Бешикташ - Коньяспор 3:3 Касымпаша - Бешикташ 2:5 Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Сабах Баку - Бешикташ 3:3 Антальяспор - Бешикташ 1:3 Бешикташ - Галатасарай 3:1 Умраниеспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Хатайспор 3:0 Трабзонспор - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Бешикташ - Гиресунспор 3:1 Фенербахче - Бешикташ 2:4 Бешикташ - Истанбулспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2

Результаты матчей

Фатих Карагюмрюк
Бешикташ

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Фатих Карагюмрюк
Бешикташ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Аланьяспор
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Касымпаша
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Бешикташ
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Адана Демирспор
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Трабзонспор
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Коньяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Кайсериспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Галатасарай
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Истанбулспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Самсунспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Сивасспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Анкарагюджю
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Антальяспор
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Фатих Карагюмрюк
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Истанбул Башакшехир
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Газиантеп
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Ризеспор
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Пендикспор
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Касымпаша
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Адана Демирспор
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Трабзонспор
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Аланьяспор
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Коньяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Сивасспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Кайсериспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Истанбулспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хатайспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Анкарагюджю
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Антальяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Истанбул Башакшехир
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Газиантеп
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ризеспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Самсунспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Фатих Карагюмрюк
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Пендикспор
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Бешикташ
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Галатасарай
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Самсунспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Истанбулспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Сивасспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аланьяспор
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кайсериспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Коньяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Трабзонспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Адана Демирспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Касымпаша
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фатих Карагюмрюк
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Пендикспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Антальяспор
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Анкарагюджю
 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Истанбул Башакшехир
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Газиантеп
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Ризеспор
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 2
Хатайспор Деле-Баширу Фисайо 2
Хатайспор Саглам Геркем 1 (3)
Адана Демирспор Беланда Юнес 1
Истанбулспор Ibrahim Yilmaz 1
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Максим Александру 1 1
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 1 1
Истанбулспор Яшар Али 1 1
Коньяспор Демирбаг Адиль 1
Истанбулспор Okan Erdogan 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Уйсал Неджип получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Мерджан Левент получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Фатих Карагюмрюк 0:1 Бешикташ онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     