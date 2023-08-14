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Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Аланьяспор
1:0
Второй тайм: 90+'
Истанбул Башакшехир
0'
5' Желтая карточка
Пелкас Димитрис
8' Желтая карточка
Алити Фидан
15' Желтая карточка
Richard Almeida de Oliveira2
35' Желтая карточка
Караджа Эфеджан
35' Желтая карточка
Furkan Bayir
1:0
45' Гол
Новаиш Жоау
45' Желтая карточка
Фигейредо Жоау
56' Желтая карточка
Yusuf Ozdemir
77' Вторая желтая карточка
Фигейредо Жоау
90' Желтая карточка

Ход матча

5'
 
Пелкас Димитрис
8'
Алити Фидан
 
15'
Richard Almeida de Oliveira2
 
25'
 
Алексич Даниел
Шахинер Омер Али
35'
Караджа Эфеджан
 
35'
Furkan Bayir
 
45'
Новаиш Жоау
(Loide Augusto)
1:0
45'
 
Фигейредо Жоау
56'
Yusuf Ozdemir
 
57'
 
Тюрюдж Дениз
Пелкас Димитрис
57'
 
Лима Лукас
Тоуба Ахмед
72'
Oguz Aydin
Силва Андерсон
 
77'
 
Фигейредо Жоау
82'
Фер Лерой
Новаиш Жоау
 
82'
 
Кени Филипп
Пёнтек Кшиштоф
82'
 
Озджан Беркай
Озбайракли Шенер
89'
Гюнеш Умут
Караджа Эфеджан
 
89'
Бингол Тайфур
Жанвье Николя
 
90'
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 14
  • 5 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аланьяспор
Ничья
Истанбул Башакшехир
2.85
9.00
87.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ташкиран
Махмут
27
Loide
Augusto
4
Furkan
Bayir
5
Алити
Фидан
88
Yusuf
Ozdemir
17
Жанвье
Николя
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
7
Караджа
Эфеджан
10
Новаиш
Жоау
28
Carlos
Eduardo
III
33
Силва
Андерсон
16
Шенгезер
Мухаммед
2
Озбайракли
Шенер
5
Дуарте
Леонардо
32
Ие
Эдгар
59
Тоуба
Ахмед
72
Карзев
Эден
42
Шахинер
Омер
Али
14
Пелкас
Димитрис
25
Фигейредо
Жоау
7
Гюрлер
Сердар
9
Пёнтек
Кшиштоф
Аланьяспор
4-2-3-1
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1

История личных встреч

Аланьяспор
Истанбул Башакшехир

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

14 матчей

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:0
С
2:0
С
1:1
С
0:1
С
0:0
С
3:0
С
2:0
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
4:1
С
2:1
С
2:1
С
0:5

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.43
0.57

Среднее время на гол

63
157

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.29
1.14

Среднее время на гол

70
78

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.36
0.86

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

66
105

Бомбардиры внутри турнира

Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новаиш Жоау 1 1
Loide Augusto 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Караджа Эфеджан 1 0
Алити Фидан 1 0
Richard Almeida de Oliveira2 1 0
Furkan Bayir 1 0
Yusuf Ozdemir 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фигейредо Жоау 1 1
Пелкас Димитрис 1 0

Результаты последних матчей

Аланьяспор
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
НАК Бреда - Аланьяспор 1:1 Волендам - Аланьяспор 1:1 Дордрехт - Аланьяспор 4:3 Антальяспор - Аланьяспор 2:1
Аланьяспор - Коньяспор 3:1 Аланьяспор - Ризеспор 3:1 Трабзонспор - Аланьяспор 5:1 Аланьяспор - Касымпаша 1:3 Кайсериспор - Аланьяспор 0:4 Аланьяспор - Коньяспор 0:3 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:2 Аланьяспор - Умраниеспор 1:0 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Аланьяспор - Галатасарай 1:4 Антальяспор - Аланьяспор 3:1 Аланьяспор - Хатайспор 3:0 Гиресунспор - Аланьяспор 2:2 Аланьяспор - Фенербахче 1:3 Анкарагюджю - Аланьяспор 2:0 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:0
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0
Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 2:4 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Аланьяспор
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Касымпаша
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Бешикташ
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Адана Демирспор
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Трабзонспор
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Коньяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Кайсериспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Галатасарай
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Истанбулспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Самсунспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Сивасспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Анкарагюджю
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Антальяспор
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Фатих Карагюмрюк
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Истанбул Башакшехир
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Газиантеп
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Ризеспор
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Пендикспор
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Касымпаша
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Адана Демирспор
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Трабзонспор
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Аланьяспор
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Коньяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Сивасспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Кайсериспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Истанбулспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хатайспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Анкарагюджю
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Антальяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Истанбул Башакшехир
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Газиантеп
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ризеспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Самсунспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Фатих Карагюмрюк
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Пендикспор
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Бешикташ
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Галатасарай
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Самсунспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Истанбулспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Сивасспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аланьяспор
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кайсериспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Коньяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Трабзонспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Адана Демирспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Касымпаша
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фатих Карагюмрюк
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Пендикспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Антальяспор
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Анкарагюджю
 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Истанбул Башакшехир
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Газиантеп
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Ризеспор
 1 0 0 1 1 - 2 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 2
Хатайспор Деле-Баширу Фисайо 2
Хатайспор Саглам Геркем 1 (3)
Адана Демирспор Беланда Юнес 1
Истанбулспор Ibrahim Yilmaz 1
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Максим Александру 1 1
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 1 1
Истанбулспор Яшар Али 1 1
Коньяспор Демирбаг Адиль 1
Истанбулспор Okan Erdogan 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 51'
    Фигейредо Жоау получил желтую карточку от судьи
  • 49'
    Г О О О О Л - Новаиш Жоау бьет в цель!
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аланьяспор
    Ничья
    Истанбул Башакшехир
    2.85
    9.00
    87.00
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Аланьяспор 1:0 Истанбул Башакшехир онлайн

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    Истанбул Башакшехир
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