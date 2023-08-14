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Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Аланьяспор
2:0
Конец матча
Истанбул Башакшехир
0'
5' Желтая карточка
Пелкас Димитрис
8' Желтая карточка
Алити Фидан
15' Желтая карточка
Richard Almeida de Oliveira2
35' Желтая карточка
Караджа Эфеджан
35' Желтая карточка
Furkan Bayir
1:0
45' Гол
Новаиш Жоау
45' Желтая карточка
Фигейредо Жоау
56' Желтая карточка
Yusuf Ozdemir
77' Вторая желтая карточка
Фигейредо Жоау
90' Желтая карточка
Алексич Даниел
2:0
90' Гол
Carlos Eduardo III
90'+9

Ход матча

5'
 
Пелкас Димитрис
8'
Алити Фидан
 
15'
Richard Almeida de Oliveira2
 
25'
 
Алексич Даниел
Шахинер Омер Али
35'
Караджа Эфеджан
 
35'
Furkan Bayir
 
45'
Новаиш Жоау
(Loide Augusto)
1:0
45'
 
Фигейредо Жоау
56'
Yusuf Ozdemir
 
57'
 
Тюрюдж Дениз
Пелкас Димитрис
57'
 
Лима Лукас
Тоуба Ахмед
73'
Oguz Aydin
Силва Андерсон
 
77'
 
Фигейредо Жоау
82'
Фер Лерой
Новаиш Жоау
 
82'
 
Кени Филипп
Пёнтек Кшиштоф
82'
 
Озджан Беркай
Озбайракли Шенер
89'
Бингол Тайфур
Караджа Эфеджан
 
89'
Гюнеш Умут
Жанвье Николя
 
90'
 
Алексич Даниел
90'
Carlos Eduardo III
(Oguz Aydin)
2:0

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 14
  • 5 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ташкиран
Махмут
27
Loide
Augusto
4
Furkan
Bayir
5
Алити
Фидан
88
Yusuf
Ozdemir
17
Жанвье
Николя
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
7
Караджа
Эфеджан
10
Новаиш
Жоау
28
Carlos
Eduardo
III
33
Силва
Андерсон
16
Шенгезер
Мухаммед
2
Озбайракли
Шенер
5
Дуарте
Леонардо
32
Ие
Эдгар
59
Тоуба
Ахмед
72
Карзев
Эден
42
Шахинер
Омер
Али
14
Пелкас
Димитрис
25
Фигейредо
Жоау
7
Гюрлер
Сердар
9
Пёнтек
Кшиштоф
Аланьяспор
4-2-3-1
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1

История личных встреч

Аланьяспор
Истанбул Башакшехир

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

14 матчей

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:0
С
2:0
С
1:1
С
0:1
С
0:0
С
3:0
С
2:0
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
4:1
С
2:1
С
2:1
С
0:5

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.43
0.57

Среднее время на гол

63
157

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.29
1.14

Среднее время на гол

70
78

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.36
0.86

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

66
105

Бомбардиры внутри турнира

Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новаиш Жоау 1 1
Carlos Eduardo III 1 1
Oguz Aydin 0 0
Loide Augusto 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Караджа Эфеджан 1 0
Алити Фидан 1 0
Richard Almeida de Oliveira2 1 0
Furkan Bayir 1 0
Yusuf Ozdemir 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фигейредо Жоау 1 1
Алексич Даниел 1 0
Пелкас Димитрис 1 0

Результаты матчей

Аланьяспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Аланьяспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Аланьяспор
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
НАК Бреда - Аланьяспор 1:1 Волендам - Аланьяспор 1:1 Дордрехт - Аланьяспор 4:3 Антальяспор - Аланьяспор 2:1
Аланьяспор - Коньяспор 3:1 Аланьяспор - Ризеспор 3:1 Трабзонспор - Аланьяспор 5:1 Аланьяспор - Касымпаша 1:3 Кайсериспор - Аланьяспор 0:4 Аланьяспор - Коньяспор 0:3 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:2 Аланьяспор - Умраниеспор 1:0 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Аланьяспор - Галатасарай 1:4 Антальяспор - Аланьяспор 3:1 Аланьяспор - Хатайспор 3:0 Гиресунспор - Аланьяспор 2:2 Аланьяспор - Фенербахче 1:3 Анкарагюджю - Аланьяспор 2:0 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:0
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0
Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 2:4 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:0

Результаты матчей

Аланьяспор
Истанбул Башакшехир

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Аланьяспор
Истанбул Башакшехир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Аланьяспор
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Трабзонспор
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Касымпаша
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Бешикташ
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Адана Демирспор
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Коньяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Кайсериспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Галатасарай
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Истанбулспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Самсунспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Сивасспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Анкарагюджю
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Антальяспор
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Фатих Карагюмрюк
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Газиантеп
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Ризеспор
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Пендикспор
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аланьяспор
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Трабзонспор
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Касымпаша
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Адана Демирспор
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Коньяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Сивасспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Кайсериспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Истанбулспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хатайспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Анкарагюджю
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Антальяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Газиантеп
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ризеспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Самсунспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Фатих Карагюмрюк
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Пендикспор
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Бешикташ
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Галатасарай
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Самсунспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Истанбулспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Сивасспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аланьяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кайсериспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Коньяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Адана Демирспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Касымпаша
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Трабзонспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фатих Карагюмрюк
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Пендикспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Антальяспор
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Анкарагюджю
 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Газиантеп
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Ризеспор
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 0 - 2 0
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Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 2
Хатайспор Деле-Баширу Фисайо 2
Хатайспор Саглам Геркем 1 (3)
Адана Демирспор Беланда Юнес 1
Истанбулспор Ibrahim Yilmaz 1
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Максим Александру 1 1
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 1 1
Истанбулспор Яшар Али 1 1
Коньяспор Демирбаг Адиль 1
Истанбулспор Okan Erdogan 1
Весь список
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