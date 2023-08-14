Тур: 1. Стадион: Бахчешехир Окуллари.
2:0
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаПелкас Димитрис
8' Желтая карточкаАлити Фидан
15' Желтая карточкаRichard Almeida de Oliveira2
35' Желтая карточкаКараджа Эфеджан
35' Желтая карточкаFurkan Bayir
1:0
45' ГолНоваиш Жоау
45' Желтая карточкаФигейредо Жоау
56' Желтая карточкаYusuf Ozdemir
77' Вторая желтая карточкаФигейредо Жоау
90' Желтая карточкаАлексич Даниел
2:0
90' ГолCarlos Eduardo III
90'+9
Ход матча
8'
35'
35'
45'
1:0
45'
56'
77'
82'
90'
90'
2:0
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 14
-
5 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
10
Новаиш
Жоау
32
Ие
Эдгар
59
Тоуба
Ахмед
72
Карзев
Эден
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Новаиш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
-
42 Бахадир ЮнусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Yavuz Aygun
-
11 Oguz Aydin
-
-
-
Главный тренер: Omer Erdogan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Ие ЭдгарЗащитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
-
72 Карзев ЭденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
60 Лима ЛукасЗащитник
- Защитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Шадли НасерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кени ФилиппНападающий
-
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
История личных встреч
Аланьяспор
Истанбул Башакшехир
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
14 матчей
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.43
0.57
Среднее время на гол
63
157
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.29
1.14
Среднее время на гол
70
78
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.36
0.86
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
66
105
Бомбардиры внутри турнира
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новаиш Жоау
|1
|1
|Carlos Eduardo III
|1
|1
|Oguz Aydin
|0
|0
|Loide Augusto
|0
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Караджа Эфеджан
|1
|0
|Алити Фидан
|1
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|1
|0
|Furkan Bayir
|1
|0
|Yusuf Ozdemir
|1
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фигейредо Жоау
|1
|1
|Алексич Даниел
|1
|0
|Пелкас Димитрис
|1
|0
Результаты матчей
Аланьяспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Аланьяспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Аланьяспор
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
НАК Бреда - Аланьяспор 1:1 Волендам - Аланьяспор 1:1 Дордрехт - Аланьяспор 4:3 Антальяспор - Аланьяспор 2:1
Аланьяспор - Коньяспор 3:1 Аланьяспор - Ризеспор 3:1 Трабзонспор - Аланьяспор 5:1 Аланьяспор - Касымпаша 1:3 Кайсериспор - Аланьяспор 0:4 Аланьяспор - Коньяспор 0:3 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:2 Аланьяспор - Умраниеспор 1:0 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Аланьяспор - Галатасарай 1:4 Антальяспор - Аланьяспор 3:1 Аланьяспор - Хатайспор 3:0 Гиресунспор - Аланьяспор 2:2 Аланьяспор - Фенербахче 1:3 Анкарагюджю - Аланьяспор 2:0 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:0
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0
Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 2:4 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:0
Результаты матчей
Аланьяспор
Истанбул Башакшехир
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Аланьяспор
Истанбул Башакшехир
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|2
|Хатайспор
|Деле-Баширу Фисайо
|2
|Хатайспор
|Саглам Геркем
|1 (3)
|Адана Демирспор
|Беланда Юнес
|1
|Истанбулспор
|Ibrahim Yilmaz
|1
|Газиантеп
|Максим Александру
|1 1
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|1 1
|Истанбулспор
|Яшар Али
|1 1
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1
|Истанбулспор
|Okan Erdogan
|1