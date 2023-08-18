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  4. Суперлига 2023-2024

Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Антальяспор
0:0
Второй тайм: 51'
Коньяспор
0'
1:0
15' Гол

Ход матча

15'
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Антальяспор
Ничья
Коньяспор
2.35
3.56
4.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лейте
Элтон
7
Балчи
Бюньямин
89
Сари
Вейсел
21
Топрак
Омер
11
Вурал
Гюрай
18
Калузиньски
Якуб
16
Фреди
Гомеш
17
Ешильюрт
Эрдоган
10
Ларссон
Сэм
77
Бютюки
Зюмер
97
Ассомбалонга
Бритт
61
Бернардони
Поль
22
Огюз
Ахмет
5
Язгылы
Угурджан
15
Кальво
Франсиско
12
Хауберт
Гильерме
35
Юлгюн
Огулджан
6
Дикмен
Сонер
77
Михаляк
Конрад
10
Малли
Юнус
70
Морено
Марлос
17
Чикалеши
Сокол
Антальяспор
4-2-3-1
Коньяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Антальяспор
Коньяспор

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
3 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

24 матча

12.5%
50%
37.5%
3 победы 12 ничьих 9 побед

Первый тайм

12.5%
66.7%
20.8%
3 победы 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
41.7%
41.6%
4 победы 10 ничьих 10 побед

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
3:2
С
1:0
ТМК
1:0
С
0:0
С
0:0
С
0:0
С
2:2
С
2:0
С
3:3
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
1:3
С
1:0
К
1:0
С
3:2
С
1:1
С
2:0
С
0:0
С
1:0
С
2:0
С
0:1

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1
0.54

Среднее время на гол

90
167

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.31
1

Среднее время на гол

68
90

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

1.17
0.75

Тотал матчей

2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

77
120

Бомбардиры внутри турнира

Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 1 0.5

Карточки

Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 1 0
Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирбаг Адиль 0 1
Чикалеши Сокол 1 0
Огюз Ахмет 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0

Результаты матчей

Антальяспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Коньяспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Антальяспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Коньяспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Антальяспор
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 1:1
Антальяспор - Сивасспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Аланьяспор 2:1 Антальяспор - Башакшехир 2:1 Гиресунспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Хатайспор 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Анкарагюджю - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Бешикташ 1:3 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Сивасспор 1:2 Истанбулспор - Антальяспор 3:3 Антальяспор - Аланьяспор 3:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Адана Демирспор - Антальяспор 2:0
Коньяспор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Коньяспор - Сабаил 0:2 Аланьяспор - Коньяспор 3:1
Коньяспор - Самсунспор 3:2 Бешикташ - Коньяспор 3:3 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 0:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:2 Коньяспор - Трабзонспор 2:1 Касымпаша - Коньяспор 1:2 Коньяспор - Адана Демирспор 1:2 Газиантеп - Коньяспор 0:3 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Умраниеспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Галатасарай 2:1 Хатайспор - Коньяспор 0:3 Коньяспор - Гиресунспор 0:0 Фенербахче - Коньяспор 4:0

Результаты матчей

Антальяспор
Коньяспор

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Антальяспор
Коньяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Аланьяспор
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Трабзонспор
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Касымпаша
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Бешикташ
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Адана Демирспор
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Коньяспор
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Истанбулспор
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Кайсериспор
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
11.
Галатасарай
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Самсунспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Сивасспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Антальяспор
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Анкарагюджю
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Фатих Карагюмрюк
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Газиантеп
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Ризеспор
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Пендикспор
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аланьяспор
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Трабзонспор
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Касымпаша
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Адана Демирспор
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Антальяспор
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Сивасспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Коньяспор
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Кайсериспор
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Истанбулспор
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хатайспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Анкарагюджю
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Газиантеп
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ризеспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Самсунспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Фатих Карагюмрюк
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Пендикспор
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Бешикташ
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Коньяспор
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Истанбулспор
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Кайсериспор
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Самсунспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Галатасарай
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Сивасспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аланьяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фатих Карагюмрюк
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Адана Демирспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Касымпаша
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Трабзонспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Пендикспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Анкарагюджю
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Газиантеп
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Ризеспор
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Антальяспор
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 2
Хатайспор Деле-Баширу Фисайо 2
Хатайспор Саглам Геркем 1 (3)
Адана Демирспор Беланда Юнес 1
Истанбулспор Ibrahim Yilmaz 1
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Максим Александру 1 1
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 1 1
Истанбулспор Яшар Али 1 1
Коньяспор Демирбаг Адиль 1
Истанбулспор Okan Erdogan 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 15'
    ГОООООЛ Антальяспор забивает
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Антальяспор
Ничья
Коньяспор
2.35
3.56
4.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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