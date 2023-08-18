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Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Истанбулспор
1:1
Конец матча
Кайсериспор
0'
76' Желтая карточка
Коли Расин
0:1
77' Гол
Тиам Маме
1:1
81' Гол
Ibrahim Yilmaz
90'+5

Ход матча

69'
 
Мане Карлуш
Кардозу Мигел
76'
Коли Расин
 
77'
0:1
Тиам Маме
(Мане Карлуш)
81'
Ibrahim Yilmaz
(Этеми Вален)
1:1
83'
Emir Gultekin
Jackson2
 
83'
Muammer Sarikaya
Рроца Эдуарт
 
84'
Мамаду Менди
Ндао Алассан
 
86'
 
Baran Gezek
Карими Али
90'
 
Дживелек Рамазан
Кеман Оливье

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Йенсен
Давид
21
Дахени
Демиако
4
Mehmet
Yesil
III
13
Коли
Расин
8
Vefa
Temel
18
Ндао
Алассан
10
Рроца
Эдуарт
34
Лосаж
Флорьян
27
Этеми
Вален
9
Ibrahim
Yilmaz
99
Jackson2
25
Баязит
Билал
17
Узодимма
Энтони
4
Коловециос
Димитрис
54
Кочаман
Ариф
3
Аттама
Джозеф
10
Кеман
Оливье
89
Ака
Яу
7
Кардозу
Мигел
6
Карими
Али
II
9
Тиам
Маме
11
Саздаджи
Гекхан
Истанбулспор
4-4-2
Кайсериспор
4-2-3-1

История личных встреч

Истанбулспор
Кайсериспор

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
3:2
ТМК
2:1
С
2:4
С
1:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

2
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
51

Бомбардиры внутри турнира

Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ibrahim Yilmaz 2 1
Этеми Вален 0 0
Jackson2 0 0
Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиам Маме 1 0.5
Мане Карлуш 0 0

Карточки

Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яшар Али 1 1
Okan Erdogan 0 1
Ibrahim Yilmaz 1 0
Коли Расин 1 0
Лосаж Флорьян 1 0
Mehmet Yesil III 1 0
Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Узодимма Энтони 1 0
Baran Gezek 1 0

Результаты матчей

Истанбулспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кайсериспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Истанбулспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кайсериспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Истанбулспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кайсериспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбулспор
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Карагумрук 0:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Газиантепспор - Истанбулспор 1:1
Истанбулспор - Генчлербирлиги 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2 Генчлербирлиги - Истанбулспор 2:1 Сивасспор - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Умраниеспор 4:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:2 Касымпаша - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:2 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Истанбулспор - Гиресунспор 1:0 Фенербахче - Истанбулспор 3:3 Истанбулспор - Антальяспор 3:3 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Анкарагюджю - Истанбулспор 3:2 Истанбулспор - Фатих Карагюмрюк 0:1
Кайсериспор
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:0 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2
Сивасспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Анкарагюджю 0:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Аланьяспор 0:4 Коньяспор - Кайсериспор 2:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 5:3 Кайсериспор - Касымпаша 0:0 Галатасарай - Кайсериспор 6:0 Кайсериспор - Умраниеспор 3:1 Фенербахче - Кайсериспор 4:1 Трабзонспор - Кайсериспор 3:4 Истанбулспор - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Хатайспор 3:0 Антальяспор - Кайсериспор 4:0 Кайсериспор - Фенербахче 1:2 Гиресунспор - Кайсериспор 1:2

Результаты матчей

Истанбулспор
Кайсериспор

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 100%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Истанбулспор
Кайсериспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Аланьяспор
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Трабзонспор
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Касымпаша
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Бешикташ
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Адана Демирспор
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Коньяспор
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Истанбулспор
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Кайсериспор
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Галатасарай
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Самсунспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Сивасспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Антальяспор
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Анкарагюджю
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Фатих Карагюмрюк
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Газиантеп
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Ризеспор
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Пендикспор
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аланьяспор
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Трабзонспор
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Касымпаша
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Адана Демирспор
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Антальяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Сивасспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Коньяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Кайсериспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Истанбулспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хатайспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Анкарагюджю
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Газиантеп
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ризеспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Самсунспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Фатих Карагюмрюк
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Пендикспор
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Бешикташ
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Коньяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Истанбулспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Кайсериспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Самсунспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Галатасарай
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Сивасспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аланьяспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фатих Карагюмрюк
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Адана Демирспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Касымпаша
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Трабзонспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Пендикспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Анкарагюджю
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Газиантеп
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Ризеспор
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Антальяспор
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 0 - 2 0
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Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 2
Истанбулспор Ibrahim Yilmaz 2
Хатайспор Деле-Баширу Фисайо 2
Коньяспор Чикалеши Сокол 2
Хатайспор Саглам Геркем 1 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Максим Александру 1 1
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 1 1
Истанбулспор Яшар Али 1 1
Коньяспор Огюз Ахмет 2
Коньяспор Демирбаг Адиль 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
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