Тур: 2. Стадион: Caykur Didi Stadyumu.
0:0
Перерыв
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
32 Владение мячом, % 68
Прогноз на матч от Liveresult
23
Аккан
Гёкхан
37
Taha
Sahin
54
Пала
Митхат
12
Мари
Джон
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
-
37 Taha SahinЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
54 Пала МитхатПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мари ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Гёрген ЗаферВратарь
-
13 Айдын ЭренЗащитник
-
35 Коч АлберкЗащитник
- Защитник
-
21 Пинчи ОскарПолузащитник
-
19 Диуф УмарНападающий
-
20 Мор Фэй МэймНападающий
- Нападающий
-
27 Eray Korkmaz
-
Главный тренер: Палут Ильхан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Новаиш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Карагёз ЮсуфВратарь
-
42 Бахадир ЮнусЗащитник
-
20 Аксой ФатихЗащитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Oguz Aydin
-
-
-
Главный тренер: Omer Erdogan
История личных встреч
Ризеспор
Аланьяспор
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
23.1%
15.4%
61.5%
3 победы 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1
1.29
Среднее время на гол
90
70
Всего голов
17
6
Голов в среднем за матч
2.43
1
Среднее время на гол
37
90
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.77
1.15
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
50
78
Бомбардиры внутри турнира
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мари Джон
|1
|0.5
|Seyfettin Yasar
|0
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новаиш Жоау
|1
|0.5
|Carlos Eduardo III
|1
|0.5
|Oguz Aydin
|0
|0
|Loide Augusto
|0
|0
Карточки
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пинчи Оскар
|1
|0
|Коч Алберк
|1
|0
|Топчу Эмир Хан
|1
|0
|Зекири Альтин
|1
|0
|Пала Митхат
|1
|0
|Taha Sahin
|1
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Richard Almeida de Oliveira2
|2
|0
|Yusuf Ozdemir
|2
|0
|Караджа Эфеджан
|1
|0
|Алити Фидан
|1
|0
|Furkan Bayir
|1
|0
Результаты матчей
Ризеспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аланьяспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Ризеспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аланьяспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ризеспор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Умраниеспор 0:0 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Аланьяспор - Ризеспор 3:1
Самсунспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Алтынорду 0:0 Гёзтепе - Ризеспор 3:3 Ризеспор - Тузласпор 4:2 Пендикспор - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Генчлербирлиги 5:3 Болуспор - Ризеспор 0:2 Ризеспор - Сакарьяспор 2:1 Эрзурумспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Бандырмаспор 0:0 Ризеспор - Маниса Бююкшехир Беледиеспор 4:2 Эюпспор - Ризеспор 0:1 Ризеспор - Алтай 3:1 Бодрумспор - Ризеспор 1:2 Самсунспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Трабзон ФК 1:1
Аланьяспор
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 НАК Бреда - Аланьяспор 1:1 Волендам - Аланьяспор 1:1 Дордрехт - Аланьяспор 4:3
Антальяспор - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Коньяспор 3:1 Аланьяспор - Ризеспор 3:1 Трабзонспор - Аланьяспор 5:1 Аланьяспор - Касымпаша 1:3 Кайсериспор - Аланьяспор 0:4 Аланьяспор - Коньяспор 0:3 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:2 Аланьяспор - Умраниеспор 1:0 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Аланьяспор - Галатасарай 1:4 Антальяспор - Аланьяспор 3:1 Аланьяспор - Хатайспор 3:0 Гиресунспор - Аланьяспор 2:2 Аланьяспор - Фенербахче 1:3 Анкарагюджю - Аланьяспор 2:0
Результаты матчей
Ризеспор
Аланьяспор
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Ризеспор
Аланьяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|2
|Истанбулспор
|Ibrahim Yilmaz
|2
|Хатайспор
|Деле-Баширу Фисайо
|2
|Коньяспор
|Чикалеши Сокол
|2
|Хатайспор
|Саглам Геркем
|1 (3)
|Газиантеп
|Максим Александру
|1 1
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|1 1
|Истанбулспор
|Яшар Али
|1 1
|Коньяспор
|Огюз Ахмет
|2
|Аланьяспор
|Yusuf Ozdemir
|2