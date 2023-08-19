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  4. Суперлига 2023-2024

Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Ризеспор
0:0
Перерыв
Аланьяспор
0'
40' Желтая карточка
Yusuf Ozdemir
45' Желтая карточка
Richard Almeida de Oliveira2

Ход матча

40'
 
Yusuf Ozdemir
45'
 
Richard Almeida de Oliveira2

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 32 Владение мячом, % 68
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ризеспор
Ничья
Аланьяспор
2.65
3.70
3.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Аккан
Гёкхан
37
Taha
Sahin
53
Топчу
Эмир
Хан
16
Seyfettin
Yasar
3
Пехливан
Халиль
54
Пала
Митхат
10
Ibrahim
Olawoyin
7
Keser
Benhur
8
Варешанович
Дал
77
Зекири
Альтин
12
Мари
Джон
1
Ташкиран
Махмут
27
Loide
Augusto
4
Furkan
Bayir
5
Алити
Фидан
88
Yusuf
Ozdemir
10
Новаиш
Жоау
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
17
Жанвье
Николя
7
Караджа
Эфеджан
33
Силва
Андерсон
28
Carlos
Eduardo
III
Ризеспор
4-2-3-1
Аланьяспор
4-3-3

История личных встреч

Ризеспор
Аланьяспор

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

23.1%
15.4%
61.5%
3 победы 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
3:1
С
2:1
С
2:0
ТМК
2:0
С
2:1
С
1:1
ТМС
0:3
С
1:1
С
5:2
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
2:3

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1
1.29

Среднее время на гол

90
70

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

2.43
1

Среднее время на гол

37
90

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.77
1.15

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

50
78

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мари Джон 1 0.5
Seyfettin Yasar 0 0
Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новаиш Жоау 1 0.5
Carlos Eduardo III 1 0.5
Oguz Aydin 0 0
Loide Augusto 0 0

Карточки

Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пинчи Оскар 1 0
Коч Алберк 1 0
Топчу Эмир Хан 1 0
Зекири Альтин 1 0
Пала Митхат 1 0
Taha Sahin 1 0
Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Richard Almeida de Oliveira2 2 0
Yusuf Ozdemir 2 0
Караджа Эфеджан 1 0
Алити Фидан 1 0
Furkan Bayir 1 0

Результаты матчей

Ризеспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аланьяспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Ризеспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аланьяспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ризеспор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Умраниеспор 0:0 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Аланьяспор - Ризеспор 3:1
Самсунспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Алтынорду 0:0 Гёзтепе - Ризеспор 3:3 Ризеспор - Тузласпор 4:2 Пендикспор - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Генчлербирлиги 5:3 Болуспор - Ризеспор 0:2 Ризеспор - Сакарьяспор 2:1 Эрзурумспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Бандырмаспор 0:0 Ризеспор - Маниса Бююкшехир Беледиеспор 4:2 Эюпспор - Ризеспор 0:1 Ризеспор - Алтай 3:1 Бодрумспор - Ризеспор 1:2 Самсунспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Трабзон ФК 1:1
Аланьяспор
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 НАК Бреда - Аланьяспор 1:1 Волендам - Аланьяспор 1:1 Дордрехт - Аланьяспор 4:3
Антальяспор - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Коньяспор 3:1 Аланьяспор - Ризеспор 3:1 Трабзонспор - Аланьяспор 5:1 Аланьяспор - Касымпаша 1:3 Кайсериспор - Аланьяспор 0:4 Аланьяспор - Коньяспор 0:3 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:2 Аланьяспор - Умраниеспор 1:0 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Аланьяспор - Галатасарай 1:4 Антальяспор - Аланьяспор 3:1 Аланьяспор - Хатайспор 3:0 Гиресунспор - Аланьяспор 2:2 Аланьяспор - Фенербахче 1:3 Анкарагюджю - Аланьяспор 2:0

Результаты матчей

Ризеспор
Аланьяспор

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ризеспор
Аланьяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аланьяспор
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Хатайспор
 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Трабзонспор
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Касымпаша
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Бешикташ
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Адана Демирспор
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Коньяспор
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Истанбулспор
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Кайсериспор
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Галатасарай
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Самсунспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Сивасспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Антальяспор
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Ризеспор
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Анкарагюджю
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Фатих Карагюмрюк
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Газиантеп
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Пендикспор
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аланьяспор
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Трабзонспор
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Касымпаша
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Адана Демирспор
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Ризеспор
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Антальяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Сивасспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Коньяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Кайсериспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Истанбулспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Самсунспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Анкарагюджю
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Газиантеп
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Хатайспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Фатих Карагюмрюк
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Пендикспор
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Бешикташ
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Галатасарай
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Коньяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Истанбулспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Кайсериспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Самсунспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Аланьяспор
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Фатих Карагюмрюк
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Адана Демирспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Касымпаша
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Трабзонспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сивасспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Пендикспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Антальяспор
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Ризеспор
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Анкарагюджю
 1 0 0 1 2 - 3 0
19.
Газиантеп
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 0 - 2 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 2
Истанбулспор Ibrahim Yilmaz 2
Хатайспор Деле-Баширу Фисайо 2
Коньяспор Чикалеши Сокол 2
Хатайспор Саглам Геркем 1 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Максим Александру 1 1
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 1 1
Истанбулспор Яшар Али 1 1
Коньяспор Огюз Ахмет 2
Аланьяспор Yusuf Ozdemir 2
Весь список
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Ричард получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Yusuf Ozdemir получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ризеспор
Ничья
Аланьяспор
2.65
3.70
3.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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