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Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Ризеспор
0:0
Конец матча
Аланьяспор
0'
40' Желтая карточка
Yusuf Ozdemir
45' Желтая карточка
Richard Almeida de Oliveira2
64' Желтая карточка
Loide Augusto
65' Желтая карточка
67' Красная карточка
Oguz Aydin
69' Желтая карточка
Ibrahim Olawoyin
87' Желтая карточка
Seyfettin Yasar
90'+7

Ход матча

40'
 
Yusuf Ozdemir
45'
 
Richard Almeida de Oliveira2
61'
 
Oguz Aydin
Силва Андерсон
64'
 
Loide Augusto
65'
 
67'
 
Oguz Aydin
69'
 
Фер Лерой
Жанвье Николя
69'
Ibrahim Olawoyin
 
80'
Пинчи Оскар
Варешанович Дал
 
80'
Зауэр Густаво
Keser Benhur
 
81'
 
Балковец Юре
Новаиш Жоау
81'
 
Хадергьонай Флорент
Loide Augusto
87'
Seyfettin Yasar
 
90'
Диуф Умар
Ibrahim Olawoyin
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Аккан
Гёкхан
37
Taha
Sahin
53
Топчу
Эмир
Хан
16
Seyfettin
Yasar
3
Пехливан
Халиль
54
Пала
Митхат
10
Ibrahim
Olawoyin
7
Keser
Benhur
8
Варешанович
Дал
77
Зекири
Альтин
12
Мари
Джон
1
Ташкиран
Махмут
27
Loide
Augusto
4
Furkan
Bayir
5
Алити
Фидан
88
Yusuf
Ozdemir
10
Новаиш
Жоау
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
17
Жанвье
Николя
7
Караджа
Эфеджан
33
Силва
Андерсон
28
Carlos
Eduardo
III
Ризеспор
4-2-3-1
Аланьяспор
4-3-3

История личных встреч

Ризеспор
Аланьяспор

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

23.1%
15.4%
61.5%
3 победы 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
3:1
С
2:1
С
2:0
ТМК
2:0
С
2:1
С
1:1
ТМС
0:3
С
1:1
С
5:2
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
2:3

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1
1.29

Среднее время на гол

90
70

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

2.43
1

Среднее время на гол

37
90

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.77
1.15

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

50
78

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мари Джон 1 0.5
Seyfettin Yasar 0 0
Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новаиш Жоау 1 0.5
Carlos Eduardo III 1 0.5
Oguz Aydin 0 0
Loide Augusto 0 0

Карточки

Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пинчи Оскар 1 0
Коч Алберк 1 0
Топчу Эмир Хан 1 0
Ibrahim Olawoyin 1 0
Зекири Альтин 1 0
Пала Митхат 1 0
Seyfettin Yasar 1 0
Taha Sahin 1 0
Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Richard Almeida de Oliveira2 2 0
Yusuf Ozdemir 2 0
Oguz Aydin 0 1
Караджа Эфеджан 1 0
Алити Фидан 1 0
Furkan Bayir 1 0
Loide Augusto 1 0

Результаты матчей

Ризеспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аланьяспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Ризеспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Аланьяспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ризеспор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Умраниеспор 0:0 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Аланьяспор - Ризеспор 3:1
Самсунспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Алтынорду 0:0 Гёзтепе - Ризеспор 3:3 Ризеспор - Тузласпор 4:2 Пендикспор - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Генчлербирлиги 5:3 Болуспор - Ризеспор 0:2 Ризеспор - Сакарьяспор 2:1 Эрзурумспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Бандырмаспор 0:0 Ризеспор - Маниса Бююкшехир Беледиеспор 4:2 Эюпспор - Ризеспор 0:1 Ризеспор - Алтай 3:1 Бодрумспор - Ризеспор 1:2 Самсунспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Трабзон ФК 1:1
Аланьяспор
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 НАК Бреда - Аланьяспор 1:1 Волендам - Аланьяспор 1:1 Дордрехт - Аланьяспор 4:3
Антальяспор - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Коньяспор 3:1 Аланьяспор - Ризеспор 3:1 Трабзонспор - Аланьяспор 5:1 Аланьяспор - Касымпаша 1:3 Кайсериспор - Аланьяспор 0:4 Аланьяспор - Коньяспор 0:3 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:2 Аланьяспор - Умраниеспор 1:0 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Аланьяспор - Галатасарай 1:4 Антальяспор - Аланьяспор 3:1 Аланьяспор - Хатайспор 3:0 Гиресунспор - Аланьяспор 2:2 Аланьяспор - Фенербахче 1:3 Анкарагюджю - Аланьяспор 2:0

Результаты матчей

Ризеспор
Аланьяспор

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ризеспор
Аланьяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 0:0 2 1 1 0 5 - 1 4
2.
Аланьяспор
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Галатасарай
 2:0 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Касымпаша
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Бешикташ
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Адана Демирспор
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Трабзонспор
 0:2 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Коньяспор
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Истанбулспор
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Кайсериспор
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Самсунспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Сивасспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Антальяспор
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Ризеспор
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Анкарагюджю
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Фатих Карагюмрюк
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Газиантеп
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Пендикспор
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Аланьяспор
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Касымпаша
 0:0 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Адана Демирспор
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Трабзонспор
 0:2 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Кайсериспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Коньяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Истанбулспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Хатайспор
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Сивасспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Антальяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Ризеспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Анкарагюджю
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Газиантеп
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Самсунспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Фатих Карагюмрюк
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Пендикспор
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 0:0 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Бешикташ
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Галатасарай
 2:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Касымпаша
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Коньяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Истанбулспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Аланьяспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Самсунспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Кайсериспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Адана Демирспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фатих Карагюмрюк
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сивасспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Пендикспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Антальяспор
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Ризеспор
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Анкарагюджю
 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Газиантеп
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Трабзонспор
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 0 - 2 0
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Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 2
Истанбулспор Ibrahim Yilmaz 2
Хатайспор Деле-Баширу Фисайо 2
Коньяспор Чикалеши Сокол 2
Хатайспор Саглам Геркем 1 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Максим Александру 1 1
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 1 1
Истанбулспор Яшар Али 1 1
Коньяспор Огюз Ахмет 2
Аланьяспор Richard Almeida de Oliveira2 2
Весь список
  • 74'
    Eray Korkmaz получил желтую карточку от судьи
  • 69'
    Ibrahim Olawoyin получил желтую карточку от судьи
  • 69'
    Жанвье Николя уходит с поля. Фер Лерой выходит вместо него
  • 67'
    УДАЛЕНИЕ! - Oguz Aydin увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 65'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 64'
    Loide Augusto получил желтую карточку от судьи
  • 61'
    Силва Андерсон уходит с поля. Oguz Aydin выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Ричард получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Yusuf Ozdemir получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ризеспор 0:0 Аланьяспор онлайн

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