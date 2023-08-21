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Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Анкарагюджю
1:1
Конец матча
Адана Демирспор
0'
0:1
26' Пенальти
Ньянг М'Байе
1:1
42' Гол
Бекироглу Эфкан
90' Желтая карточка
Джигерджи Толга
90' Желтая карточка
Кевин Родригес
90'+6
1
Гикевич
Рафал
77
Hayrullah
Bilazer
26
Радакович
Урош
45
Четин
Мерт
18
Муякич
Нихад
16
Джоканович
Андрей
30
Джигерджи
Толга
10
Бекироглу
Эфкан
70
Кициу
Стелиос
22
Соу
Али
29
Сепас
Реналдо
25
Озбир
Эртач
22
Свенссон
Юнас
5
Гравильон
Эндрю
4
Гюлер
Семих
77
Кевин
Родригес
90
Стамбули
Бенжамен
8
Акбаба
Эмре
11
Акинтола
Дэвид
26
Токёз
Дорукхан
32
Эрдоган
Юсуф
9
Ньянг
М'Байе
Анкарагюджю
4-3-3
Адана Демирспор
4-2-3-1

История личных встреч

Анкарагюджю
Адана Демирспор

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

С
1:2
С
3:1
ПЛТ
1:1
ПЛТ
2:1
ТПЛ
1:4
ТПЛ
4:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

3
2.33

Среднее время на гол

30
38

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

2
1.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

45
54

Бомбардиры внутри турнира

Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекироглу Эфкан 2 1
Сепас Реналдо 1 0.5
Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беланда Юнес 1 0.5
Эрдоган Юсуф 1 0.5
Ньянг М'Байе 1 (1) 0.5
Ндиайе Чериф 0 0

Карточки

Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джигерджи Толга 1 0
Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кевин Родригес 2 0
Беланда Юнес 1 0
Свенссон Юнас 1 0
Ньянг М'Байе 1 0
Акбаба Эмре 1 0
Гюлер Семих 1 0

Результаты матчей

Анкарагюджю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Адана Демирспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Анкарагюджю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Адана Демирспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
2
Анкарагюджю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Адана Демирспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Анкарагюджю
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Анкарагюджю - Карагумрук 1:0 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3
Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Кайсериспор - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2 Умраниеспор - Анкарагюджю 1:2 Анкарагюджю - Антальяспор 1:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 2:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - Касымпаша 0:0 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3 Анкарагюджю - Гиресунспор 3:1 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Истанбулспор 3:2 Анкарагюджю - Трабзонспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0
Адана Демирспор
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Осиек - Адана Демирспор 3:2 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Адана Демирспор - Осиек 5:1 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1
ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Маниса ФК 2:3 Адана Демирспор - Трактор 3:0 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:3 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 5:3 Коньяспор - Адана Демирспор 1:2 Адана Демирспор - Касымпаша 5:0 Адана Демирспор - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 4:1

Результаты матчей

Анкарагюджю
Адана Демирспор

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Анкарагюджю
Адана Демирспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Хатайспор
 2 1 1 0 5 - 1 4
3.
Галатасарай
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Аланьяспор
 2 1 1 0 2 - 0 4
5.
Сивасспор
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Касымпаша
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Бешикташ
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Адана Демирспор
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Фатих Карагюмрюк
 2 1 0 1 2 - 1 3
10.
Трабзонспор
 2 1 0 1 1 - 2 3
11.
Коньяспор
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Кайсериспор
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Истанбулспор
 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Антальяспор
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Анкарагюджю
 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Ризеспор
 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Самсунспор
 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Пендикспор
 2 0 1 1 2 - 6 1
19.
Газиантеп
 2 0 0 2 2 - 5 0
20.
Истанбул Башакшехир
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Аланьяспор
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Касымпаша
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Адана Демирспор
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Трабзонспор
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Сивасспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Бешикташ
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Хатайспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Коньяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Истанбулспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Антальяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Анкарагюджю
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Ризеспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Кайсериспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Фатих Карагюмрюк
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Самсунспор
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Газиантеп
 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Пендикспор
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Сивасспор
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Фатих Карагюмрюк
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Бешикташ
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Галатасарай
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Аланьяспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Касымпаша
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Адана Демирспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Коньяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Истанбулспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Самсунспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Пендикспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Кайсериспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Антальяспор
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Анкарагюджю
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Ризеспор
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Газиантеп
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Трабзонспор
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 0 - 2 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 3
Истанбулспор Ibrahim Yilmaz 2
Галатасарай Икарди Мауро 2
Анкарагюджю Бекироглу Эфкан 2
Хатайспор Деле-Баширу Фисайо 2
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Максим Александру 1 1
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 1 1
Истанбулспор Яшар Али 1 1
Фатих Карагюмрюк Дурсун Салих 2
Адана Демирспор Кевин Родригес 2
Весь список
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