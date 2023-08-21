Тур: 2. Стадион: Samsun Yeni 19 Mayis Stadyumu.
0:0
Перерыв
0'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
18
Явру
Зеки
10
Нтчам
Оливье
16
Бола
Марк
11
Кылынч
Эмре
27
Лора
Гаэтан
80
Юксек
Исмаил
35
Фред
Сантос
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Явру ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нтчам ОливьеПолузащитник
-
16 Бола МаркПолузащитник
-
11 Кылынч ЭмреНападающий
-
27 Лора ГаэтанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Шумски ЯкубВратарь
-
19 Нану ГомешЗащитник
-
88 Челик ОсманЗащитник
- Защитник
-
28 Генюл СонерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Yunus Gift
-
-
Главный тренер: Huseyin Eroglu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Юксек ИсмаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Фред СантосПолузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
-
65 Ортакая ЭмирЗащитник
-
11 Кент РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Элмаз БартугПолузащитник
-
22 Найир УмутНападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
15 Кинг ДжошуаНападающий
-
17 Кавечи ИрфанНападающий
-
Главный тренер: Картал Исмаил
История личных встреч
Самсунспор
Фенербахче
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
180
Бомбардиры внутри турнира
Самсунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Дронгелен Рик
|1
|0.5
|Айдогду Сонер
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|2
|1
|Тадич Душан
|0
|0
|Шиманьски Себастьян
|0
|0
Карточки
Самсунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фофана Морике
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Самсунспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фенербахче
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
Самсунспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фенербахче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Самсунспор
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Сивасспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Бодрумспор 4:0 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Самсунспор - Ризеспор 1:0
Аданаспор - Самсунспор 0:3 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Самсунспор - Бодрумспор 0:1 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Денизлиспор - Самсунспор 1:2 Самсунспор - Кечиоренгюджю 4:1 Самсунспор - Тузласпор 1:0 Гёзтепе - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Пендикспор 4:2 Болуспор - Самсунспор 1:5 Самсунспор - Алтынорду 2:0 Генчлербирлиги - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Бандырмаспор 5:0 Сакарьяспор - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Ризеспор 2:0
Фенербахче
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Марибор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Марибор 3:1 Зимбру - Фенербахче 0:4
Фенербахче - Зимбру 5:0 Нефтчи - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Црвена Звезда 1:3 Зенит - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Фенербахче - Сивасспор 3:0 Хатайспор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Трабзонспор 3:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:1 Сивасспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Истанбулспор 3:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2
Результаты матчей
Самсунспор
Фенербахче
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Самсунспор
Фенербахче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|19.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|20.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|1:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1:1
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|2
|Истанбулспор
|Ibrahim Yilmaz
|2
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|2
|Анкарагюджю
|Бекироглу Эфкан
|2
|Хатайспор
|Деле-Баширу Фисайо
|2
|Газиантеп
|Максим Александру
|1 1
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|1 1
|Истанбулспор
|Яшар Али
|1 1
|Фатих Карагюмрюк
|Дурсун Салих
|2
|Истанбул Башакшехир
|Пелкас Димитрис
|2