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Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Самсунспор
0:2
Конец матча
Фенербахче
0'
0:1
62' Гол
Джеко Эдин
90' Желтая карточка
Ван Дронгелен Рик
90' Желтая карточка
Мюлдюр Мерт
0:2
90' Гол
Шиманьски Себастьян
90'+10
1
Коджук
Окан
18
Явру
Зеки
5
Озтюрк
Алим
4
Ван
Дронгелен
Рик
17
Шиндлер
Кингсли
48
Антальялы
Тайлан
10
Нтчам
Оливье
16
Бола
Марк
11
Кылынч
Эмре
27
Лора
Гаэтан
7
Фофана
Морике
70
Эгрибайят
Ирфан
Джан
7
Кадыоглу
Ферди
4
Азиз
Сердар
6
Джику
Александер
24
Остерволде
Джейден
80
Юксек
Исмаил
20
Юндер
Дженгиз
8
Яндаш
Мерт
Хакан
35
Фред
Сантос
10
Тадич
Душан
9
Джеко
Эдин
Самсунспор
3-4-3
Фенербахче
4-1-4-1

История личных встреч

Самсунспор
Фенербахче

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

С
3:1
С
0:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Дронгелен Рик 1 0.5
Айдогду Сонер 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 3 1.5
Шиманьски Себастьян 1 0.5
Тадич Душан 0 0
Кавечи Ирфан 0 0
Юндер Дженгиз 0 0

Карточки

Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фофана Морике 1 0
Ван Дронгелен Рик 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мюлдюр Мерт 1 0

Результаты матчей

Самсунспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фенербахче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Самсунспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фенербахче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Самсунспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Фенербахче
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Самсунспор
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Сивасспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Бодрумспор 4:0 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Самсунспор - Ризеспор 1:0
Аданаспор - Самсунспор 0:3 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Самсунспор - Бодрумспор 0:1 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Денизлиспор - Самсунспор 1:2 Самсунспор - Кечиоренгюджю 4:1 Самсунспор - Тузласпор 1:0 Гёзтепе - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Пендикспор 4:2 Болуспор - Самсунспор 1:5 Самсунспор - Алтынорду 2:0 Генчлербирлиги - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Бандырмаспор 5:0 Сакарьяспор - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Ризеспор 2:0
Фенербахче
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Марибор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Марибор 3:1 Зимбру - Фенербахче 0:4
Фенербахче - Зимбру 5:0 Нефтчи - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Црвена Звезда 1:3 Зенит - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Фенербахче - Сивасспор 3:0 Хатайспор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Трабзонспор 3:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:1 Сивасспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Истанбулспор 3:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2

Результаты матчей

Самсунспор
Фенербахче

Точный счет

0:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Самсунспор
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Хатайспор
 2 1 1 0 5 - 1 4
3.
Галатасарай
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Аланьяспор
 2 1 1 0 2 - 0 4
5.
Сивасспор
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Касымпаша
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Бешикташ
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Адана Демирспор
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Фатих Карагюмрюк
 2 1 0 1 2 - 1 3
10.
Трабзонспор
 2 1 0 1 1 - 2 3
11.
Коньяспор
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Кайсериспор
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Истанбулспор
 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Антальяспор
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Анкарагюджю
 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Ризеспор
 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Самсунспор
 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Пендикспор
 2 0 1 1 2 - 6 1
19.
Газиантеп
 2 0 0 2 2 - 5 0
20.
Истанбул Башакшехир
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Аланьяспор
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Касымпаша
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Адана Демирспор
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Трабзонспор
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Сивасспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Бешикташ
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Хатайспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Коньяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Истанбулспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Антальяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Анкарагюджю
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Ризеспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Кайсериспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Фатих Карагюмрюк
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Самсунспор
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Газиантеп
 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Пендикспор
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Сивасспор
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Фатих Карагюмрюк
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Бешикташ
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Галатасарай
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Аланьяспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Касымпаша
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Адана Демирспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Коньяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Истанбулспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Самсунспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Пендикспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Кайсериспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Антальяспор
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Анкарагюджю
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Ризеспор
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Газиантеп
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Трабзонспор
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 0 - 2 0
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Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 3
Истанбулспор Ibrahim Yilmaz 2
Галатасарай Икарди Мауро 2
Анкарагюджю Бекироглу Эфкан 2
Хатайспор Деле-Баширу Фисайо 2
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Максим Александру 1 1
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 1 1
Истанбулспор Яшар Али 1 1
Фатих Карагюмрюк Дурсун Салих 2
Адана Демирспор Кевин Родригес 2
Весь список
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