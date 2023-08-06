Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Bongeka Gamede выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Kholosa Biyana навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Kholosa Biyana выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Bongeka Gamede выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Янссен Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' ЮАР (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Jermaine Seoposenwe получил травму и заменен. Wendy Shongwe выходит на поле.

30' Грунен Джеки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Kaylin Swart из команды ЮАР (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

29' Спице Шерида навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Kaylin Swart делает важнейший сейв!

28' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Спице Шерида выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' ЮАР (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Хорошо играет на выходе Ван Домселар Дафна - мяч в ее руках

26' ЮАР (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Jermaine Seoposenwe возвращается на поле.

25' Bongeka Gamede ослабляет давление, выбив мяч.

24' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Ох, нехорошо это выглядит. Jermaine Seoposenwe получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Jermaine Seoposenwe на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Бругтс Эсме выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Jermaine Seoposenwe возвращается на поле.

20' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Матч возобновится спорным мячом

20' Ох, нехорошо это выглядит. Jermaine Seoposenwe получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Jermaine Seoposenwe на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Бееренстайн Линет создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Karabo Dhlamini из команды ЮАР (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

16' Kaylin Swart из команды ЮАР (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

16' Мотлхало Линда выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Jermaine Seoposenwe выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Матлу Ноко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Kholosa Biyana пробил со штрафного прямо в стенку

13' Пространство открывается для Кгатлана Темби , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

12' Karabo Dhlamini выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Грунен Джеки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' ЮАР (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Bongeka Gamede выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Команда Нидерланды (жен) забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

9' Lebogang Ramalepe успешно блокирует удар.

9' Бругтс Эсме бьет издали, но Kaylin Swart ловит мяч в руки

8' Спице Шерида навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Кгатлана Темби бьет издали, но Daphne van Domselaar ловит мяч в руки

7' Jermaine Seoposenwe создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Hildah Magaia выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Jermaine Seoposenwe выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Lebogang Ramalepe выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' ЮАР (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Hildah Magaia выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.