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Чемпионат мира (женщины)

Стадион: . Главный судья: Ямашита Йошими
Нидерланды (жен)
1:0
Первый тайм: 40'
ЮАР (жен)
0'
1:0
9' Гол
Роорд Джилл

Ход матча

9'
Роорд Джилл
1:0
30'
 
Wendy Shongwe
Сеопосенве Джейрмейн

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 77 Владение мячом, % 23

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нидерланды (жен)
Ничья
ЮАР (жен)
1.22
7.00
38.00
Все Коэффициенты
1
Ван
Домселар
Дафна
8
Спице
Шерида
3
Ван
Дер
Грахт
Стефани
20
Янссен
Доминик
14
Грунен
Джеки
17
Пелова
Виктория
6
Роорд
Джилл
10
Ван
Де
Донк
Даниэль
22
Бругтс
Эсме
7
Бееренстайн
Линет
11
Мартенс
Лиеке
1
Суарт
Кайлин
2
Рамалепе
Лебоханг
13
Мбане
Бамбанани
4
Матлу
Ноко
7
Дламини
Карабо
3
Гамеде
Бонгека
19
Бияна
Холоса
12
Сеопосенве
Джейрмейн
10
Мотлхало
Линда
8
Hildah
Magaia
11
Кгатлана
Темби
Нидерланды (жен)
ЮАР (жен)

История личных встреч

Нидерланды (жен)
ЮАР (жен)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
5:1

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

5
1

Среднее время на гол

18
90

Бомбардиры внутри турнира

Нидерланды (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роорд Джилл 4 1
Бругтс Эсме 2 0.5
Ван Де Донк Даниэль 1 0.25
Мартенс Лиеке 1 0.25
Ван Дер Грахт Стефани 1 0.25
Katja Snoeijs 1 0.25
Спице Шерида 0 0
Янссен Доминик 0 0
Пелова Виктория 0 0
ЮАР (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кгатлана Темби 2 0.5
Hildah Magaia 2 0.5
Мотлхало Линда 1 0.25
Сеопосенве Джейрмейн 0 0

Карточки

Нидерланды (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Де Донк Даниэль 1 0
ЮАР (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бияна Холоса 2 0
Джейн Рефилое 1 0
Махубела Тиисетсо 1 0

Результаты матчей

Нидерланды (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ЮАР (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3
Нидерланды (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ЮАР (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

8
2
Нидерланды (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ЮАР (жен)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

8
5

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

8
2
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
13%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
5
7 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
3
33%
0
0%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Нидерланды (жен)
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Вьетнам (жен) - Нидерланды (жен) 0:7 США (жен) - Нидерланды (жен) 1:1 Нидерланды (жен) - Португалия (жен) 1:0 Нидерланды (жен) - Бельгия (жен) 5:0
Нидерланды (жен) - Польша (жен) 4:1 Нидерланды (жен) - Германия (жен) 0:1 Нидерланды (жен) - Австрия (жен) 4:0 Нидерланды (жен) - Австрия (жен) 1:2 Нидерланды (жен) - Дания (жен) 2:0 Нидерланды (жен) - Коста-Рика (жен) 4:0 Нидерланды (жен) - Норвегия (жен) 0:2 Нидерланды (жен) - Исландия (жен) 1:0 Нидерланды (жен) - Шотландия (жен) 2:1 Франция (жен) - Нидерланды (жен) 1:0 Швейцария (жен) - Нидерланды (жен) 1:4 Нидерланды (жен) - Португалия (жен) 3:2 Нидерланды (жен) - Швеция (жен) 1:1 Нидерланды (жен) - Финляндия (жен) 2:0 Нидерланды (жен) - Беларусь (жен) 3:0 Англия (жен) - Нидерланды (жен) 5:1
ЮАР (жен)
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
ЮАР (жен) - Италия (жен) 3:2 Аргентина (жен) - ЮАР (жен) 2:2 Швеция (жен) - ЮАР (жен) 2:1 Коста-Рика (жен) - ЮАР (жен) 0:2
ЮАР (жен) - Botswana W 0:5 Сербия (жен) - ЮАР (жен) 3:2 Словения (жен) - ЮАР (жен) 1:1 ЮАР (жен) - Uzbekistan W 3:0 Австралия (жен) - ЮАР (жен) 4:1 ЮАР (жен) - Бразилия (жен) 0:6 ЮАР (жен) - Бразилия (жен) 0:3 Нидерланды (жен) - ЮАР (жен) 5:1 Замбия (жен) - ЮАР (жен) 1:1 ЮАР (жен) - Malawi W 2:3 Япония (жен) - ЮАР (жен) 2:0 ЮАР (жен) - Германия (жен) 0:4 ЮАР (жен) - Китай (жен) 0:1 Испания (жен) - ЮАР (жен) 3:1 Норвегия (жен) - ЮАР (жен) 7:2 США (жен) - ЮАР (жен) 3:0

Результаты матчей

Нидерланды (жен)
ЮАР (жен)

Точный счет

1:0
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:7
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
7
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:7
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
7
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Нидерланды (жен)
ЮАР (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5
1/8 финала
1 Швейцария (жен)
5 Испания (жен)
3 Япония (жен)
1 Норвегия (жен)
Нидерланды (жен)
ЮАР (жен)
Швеция (жен)
США (жен)
Англия (жен)
Нигерия (жен)
Австралия (жен)
Дания (жен)
Колумбия (жен)
Ямайка (жен)
Франция (жен)
Марокко (жен)
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Япония (жен) Hinata Miyazawa 5 (1)
Нидерланды (жен) Роорд Джилл 4
Германия (жен) Попп Александра 4
Англия (жен) Джеймс Лорен 3 (3)
Испания (жен) Бонмати Айтана 3 (2)
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Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Филиппины (жен) Sofia Harrison 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
США (жен) Лавелле Роуз 2
Португалия (жен) Гомеш Диана 2
Весь список
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нидерланды (жен)
    Ничья
    ЮАР (жен)
    1.22
    7.00
    38.00
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