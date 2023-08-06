Стадион: Футбольный, Сидней. Главный судья: Ямашита Йошими
1:0
Первый тайм: 40'
Ход матча
9'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
77 Владение мячом, % 23
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Грунен
Джеки
22
Бругтс
Эсме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Грунен ДжекиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бругтс ЭсмеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Коп ЛизеВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Янсен РенатеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Йонкер Андрис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Бияна ХолосаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Эллис Дезири
История личных встреч
Нидерланды (жен)
ЮАР (жен)
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
5
1
Среднее время на гол
18
90
Бомбардиры внутри турнира
Нидерланды (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роорд Джилл
|4
|1
|Бругтс Эсме
|2
|0.5
|Ван Де Донк Даниэль
|1
|0.25
|Мартенс Лиеке
|1
|0.25
|Ван Дер Грахт Стефани
|1
|0.25
|Katja Snoeijs
|1
|0.25
|Спице Шерида
|0
|0
|Янссен Доминик
|0
|0
|Пелова Виктория
|0
|0
ЮАР (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кгатлана Темби
|2
|0.5
|Hildah Magaia
|2
|0.5
|Мотлхало Линда
|1
|0.25
|Сеопосенве Джейрмейн
|0
|0
Карточки
Нидерланды (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Де Донк Даниэль
|1
|0
ЮАР (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бияна Холоса
|2
|0
|Джейн Рефилое
|1
|0
|Махубела Тиисетсо
|1
|0
Результаты матчей
Нидерланды (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ЮАР (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
3
Нидерланды (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ЮАР (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
8
2
Нидерланды (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ЮАР (жен)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
8
5
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
8
2
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
13%
1
50%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
5
7 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
3
33%
0
0%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
11%
1
20%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Нидерланды (жен)
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Вьетнам (жен) - Нидерланды (жен) 0:7 США (жен) - Нидерланды (жен) 1:1 Нидерланды (жен) - Португалия (жен) 1:0 Нидерланды (жен) - Бельгия (жен) 5:0
Нидерланды (жен) - Польша (жен) 4:1 Нидерланды (жен) - Германия (жен) 0:1 Нидерланды (жен) - Австрия (жен) 4:0 Нидерланды (жен) - Австрия (жен) 1:2 Нидерланды (жен) - Дания (жен) 2:0 Нидерланды (жен) - Коста-Рика (жен) 4:0 Нидерланды (жен) - Норвегия (жен) 0:2 Нидерланды (жен) - Исландия (жен) 1:0 Нидерланды (жен) - Шотландия (жен) 2:1 Франция (жен) - Нидерланды (жен) 1:0 Швейцария (жен) - Нидерланды (жен) 1:4 Нидерланды (жен) - Португалия (жен) 3:2 Нидерланды (жен) - Швеция (жен) 1:1 Нидерланды (жен) - Финляндия (жен) 2:0 Нидерланды (жен) - Беларусь (жен) 3:0 Англия (жен) - Нидерланды (жен) 5:1
ЮАР (жен)
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
ЮАР (жен) - Италия (жен) 3:2 Аргентина (жен) - ЮАР (жен) 2:2 Швеция (жен) - ЮАР (жен) 2:1 Коста-Рика (жен) - ЮАР (жен) 0:2
ЮАР (жен) - Botswana W 0:5 Сербия (жен) - ЮАР (жен) 3:2 Словения (жен) - ЮАР (жен) 1:1 ЮАР (жен) - Uzbekistan W 3:0 Австралия (жен) - ЮАР (жен) 4:1 ЮАР (жен) - Бразилия (жен) 0:6 ЮАР (жен) - Бразилия (жен) 0:3 Нидерланды (жен) - ЮАР (жен) 5:1 Замбия (жен) - ЮАР (жен) 1:1 ЮАР (жен) - Malawi W 2:3 Япония (жен) - ЮАР (жен) 2:0 ЮАР (жен) - Германия (жен) 0:4 ЮАР (жен) - Китай (жен) 0:1 Испания (жен) - ЮАР (жен) 3:1 Норвегия (жен) - ЮАР (жен) 7:2 США (жен) - ЮАР (жен) 3:0
Результаты матчей
Нидерланды (жен)
ЮАР (жен)
Точный счет
1:0
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:7
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
7
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:7
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
7
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Нидерланды (жен)
ЮАР (жен)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
12
12
12
12
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Япония (жен)
|Hinata Miyazawa
|5 (1)
|Нидерланды (жен)
|Роорд Джилл
|4
|Германия (жен)
|Попп Александра
|4
|Англия (жен)
|Джеймс Лорен
|3 (3)
|Испания (жен)
|Бонмати Айтана
|3 (2)
|Ямайка (жен)
|Шоу Хадия
|1 1
|Филиппины (жен)
|Sofia Harrison
|1 1
|Замбия (жен)
|Catherine Musonda
|1 1
|США (жен)
|Лавелле Роуз
|2
|Португалия (жен)
|Гомеш Диана
|2