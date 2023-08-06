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Чемпионат мира (женщины)

Стадион: . Зрители: 40233 Главный судья: Ямашита Йошими
Нидерланды (жен)
2:0
Конец матча
ЮАР (жен)
0'
1:0
9' Гол
Роорд Джилл
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Мартенс Лиеке
67' Желтая карточка
Ван Де Донк Даниэль
2:0
68' Гол
Бееренстайн Линет
90'+6

Ход матча

9'
Роорд Джилл
1:0
30'
 
Wendy Shongwe
Сеопосенве Джейрмейн
42'
 
Махубела Тиисетсо
Мбане Бамбанани
54'
Мартенс Лиеке
 
67'
Ван Де Донк Даниэль
 
68'
Бееренстайн Линет
(Мартенс Лиеке)
2:0
75'
Эгуррола Дамарис
Ван Де Донк Даниэль
 
88'
Каспарий Керстин
Бругтс Эсме
 
88'
Вилмс Линн
Пелова Виктория
 
90'
 
Noxolo Cesane
Hildah Magaia
90'
 
Melinda Kgadiete
Мотлхало Линда
90'
Katja Snoeijs
Роорд Джилл
 
90'
Jill Baijings
Мартенс Лиеке
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 627 Количество передач 259
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Ван
Домселар
Дафна
8
Спице
Шерида
3
Ван
Дер
Грахт
Стефани
20
Янссен
Доминик
14
Грунен
Джеки
17
Пелова
Виктория
6
Роорд
Джилл
10
Ван
Де
Донк
Даниэль
22
Бругтс
Эсме
7
Бееренстайн
Линет
11
Мартенс
Лиеке
1
Суарт
Кайлин
2
Рамалепе
Лебоханг
13
Мбане
Бамбанани
4
Матлу
Ноко
7
Дламини
Карабо
3
Гамеде
Бонгека
19
Бияна
Холоса
12
Сеопосенве
Джейрмейн
10
Мотлхало
Линда
8
Hildah
Magaia
11
Кгатлана
Темби
Нидерланды (жен)
ЮАР (жен)

История личных встреч

Нидерланды (жен)
ЮАР (жен)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
5:1

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

5
1

Среднее время на гол

18
90

Бомбардиры внутри турнира

Нидерланды (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роорд Джилл 4 1
Бругтс Эсме 2 0.5
Мартенс Лиеке 1 0.25
Ван Де Донк Даниэль 1 0.25
Ван Дер Грахт Стефани 1 0.25
Бееренстайн Линет 1 0.25
Katja Snoeijs 1 0.25
Спице Шерида 0 0
Янссен Доминик 0 0
Пелова Виктория 0 0
ЮАР (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кгатлана Темби 2 0.5
Hildah Magaia 2 0.5
Мотлхало Линда 1 0.25
Сеопосенве Джейрмейн 0 0

Карточки

Нидерланды (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Де Донк Даниэль 2 0
ЮАР (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бияна Холоса 2 0
Джейн Рефилое 1 0
Махубела Тиисетсо 1 0

Результаты матчей

Нидерланды (жен)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ЮАР (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3
Нидерланды (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ЮАР (жен)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

8
2
Нидерланды (жен)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
ЮАР (жен)
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

8
5

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

8
2
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
13%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
5
8 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
4
36%
0
0%
1-15
3
27%
1
20%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
1
9%
2
40%
61-75
1
9%
1
20%
76-90

Пропущено

1
9
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
4
44%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Нидерланды (жен)
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Вьетнам (жен) - Нидерланды (жен) 0:7 США (жен) - Нидерланды (жен) 1:1 Нидерланды (жен) - Португалия (жен) 1:0 Нидерланды (жен) - Бельгия (жен) 5:0
Нидерланды (жен) - Польша (жен) 4:1 Нидерланды (жен) - Германия (жен) 0:1 Нидерланды (жен) - Австрия (жен) 4:0 Нидерланды (жен) - Австрия (жен) 1:2 Нидерланды (жен) - Дания (жен) 2:0 Нидерланды (жен) - Коста-Рика (жен) 4:0 Нидерланды (жен) - Норвегия (жен) 0:2 Нидерланды (жен) - Исландия (жен) 1:0 Нидерланды (жен) - Шотландия (жен) 2:1 Франция (жен) - Нидерланды (жен) 1:0 Швейцария (жен) - Нидерланды (жен) 1:4 Нидерланды (жен) - Португалия (жен) 3:2 Нидерланды (жен) - Швеция (жен) 1:1 Нидерланды (жен) - Финляндия (жен) 2:0 Нидерланды (жен) - Беларусь (жен) 3:0 Англия (жен) - Нидерланды (жен) 5:1
ЮАР (жен)
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
ЮАР (жен) - Италия (жен) 3:2 Аргентина (жен) - ЮАР (жен) 2:2 Швеция (жен) - ЮАР (жен) 2:1 Коста-Рика (жен) - ЮАР (жен) 0:2
ЮАР (жен) - Botswana W 0:5 Сербия (жен) - ЮАР (жен) 3:2 Словения (жен) - ЮАР (жен) 1:1 ЮАР (жен) - Uzbekistan W 3:0 Австралия (жен) - ЮАР (жен) 4:1 ЮАР (жен) - Бразилия (жен) 0:6 ЮАР (жен) - Бразилия (жен) 0:3 Нидерланды (жен) - ЮАР (жен) 5:1 Замбия (жен) - ЮАР (жен) 1:1 ЮАР (жен) - Malawi W 2:3 Япония (жен) - ЮАР (жен) 2:0 ЮАР (жен) - Германия (жен) 0:4 ЮАР (жен) - Китай (жен) 0:1 Испания (жен) - ЮАР (жен) 3:1 Норвегия (жен) - ЮАР (жен) 7:2 США (жен) - ЮАР (жен) 3:0

Результаты матчей

Нидерланды (жен)
ЮАР (жен)

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:7
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
7
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:7
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
7
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Нидерланды (жен)
ЮАР (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5
1/8 финала
1 Швейцария (жен)
5 Испания (жен)
3 Япония (жен)
1 Норвегия (жен)
2 Нидерланды (жен)
0 ЮАР (жен)
Швеция (жен)
США (жен)
Англия (жен)
Нигерия (жен)
Австралия (жен)
Дания (жен)
Колумбия (жен)
Ямайка (жен)
Франция (жен)
Марокко (жен)
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Япония (жен) Hinata Miyazawa 5 (1)
Нидерланды (жен) Роорд Джилл 4
Германия (жен) Попп Александра 4
Англия (жен) Джеймс Лорен 3 (3)
Испания (жен) Бонмати Айтана 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Филиппины (жен) Sofia Harrison 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
Нидерланды (жен) Ван Де Донк Даниэль 2
США (жен) Лавелле Роуз 2
Весь список
  • 95'
    Kholosa Biyana навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 94'
    Хорошая попытка от Кгатлана Темби, был неплохой удар, но вратарь спас
  • 94'
    ЮАР (жен) пытается что-то создать.
  • 94'
    Грунен Джеки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Tiisetso Makhubela выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Tiisetso Makhubela ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Нидерланды (жен) пытается что-то создать.
  • 93'
    Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
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