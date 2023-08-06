Стадион: Футбольный, Сидней. Зрители: 40233 Главный судья: Ямашита Йошими
2:0
Конец матча
0'
1:0
9' ГолРоорд Джилл
54' Undefined phrase: football_event_Мартенс Лиеке
67' Желтая карточкаВан Де Донк Даниэль
2:0
68' ГолБееренстайн Линет
90'+6
Ход матча
9'
1:0
54'
68'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 7
-
6 Угловые 5
-
3 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
627 Количество передач 259
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Грунен
Джеки
22
Бругтс
Эсме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Грунен ДжекиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бругтс ЭсмеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Коп ЛизеВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Янсен РенатеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Йонкер Андрис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Бияна ХолосаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Эллис Дезири
История личных встреч
Нидерланды (жен)
ЮАР (жен)
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
5
1
Среднее время на гол
18
90
Бомбардиры внутри турнира
Нидерланды (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роорд Джилл
|4
|1
|Бругтс Эсме
|2
|0.5
|Мартенс Лиеке
|1
|0.25
|Ван Де Донк Даниэль
|1
|0.25
|Ван Дер Грахт Стефани
|1
|0.25
|Бееренстайн Линет
|1
|0.25
|Katja Snoeijs
|1
|0.25
|Спице Шерида
|0
|0
|Янссен Доминик
|0
|0
|Пелова Виктория
|0
|0
ЮАР (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кгатлана Темби
|2
|0.5
|Hildah Magaia
|2
|0.5
|Мотлхало Линда
|1
|0.25
|Сеопосенве Джейрмейн
|0
|0
Карточки
Нидерланды (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Де Донк Даниэль
|2
|0
ЮАР (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бияна Холоса
|2
|0
|Джейн Рефилое
|1
|0
|Махубела Тиисетсо
|1
|0
Результаты матчей
Нидерланды (жен)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ЮАР (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
3
Нидерланды (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ЮАР (жен)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
8
2
Нидерланды (жен)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
ЮАР (жен)
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
8
5
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
8
2
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
13%
1
50%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
5
8 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
4
36%
0
0%
1-15
3
27%
1
20%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
1
9%
2
40%
61-75
1
9%
1
20%
76-90
Пропущено
1
9
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
4
44%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Нидерланды (жен)
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Вьетнам (жен) - Нидерланды (жен) 0:7 США (жен) - Нидерланды (жен) 1:1 Нидерланды (жен) - Португалия (жен) 1:0 Нидерланды (жен) - Бельгия (жен) 5:0
Нидерланды (жен) - Польша (жен) 4:1 Нидерланды (жен) - Германия (жен) 0:1 Нидерланды (жен) - Австрия (жен) 4:0 Нидерланды (жен) - Австрия (жен) 1:2 Нидерланды (жен) - Дания (жен) 2:0 Нидерланды (жен) - Коста-Рика (жен) 4:0 Нидерланды (жен) - Норвегия (жен) 0:2 Нидерланды (жен) - Исландия (жен) 1:0 Нидерланды (жен) - Шотландия (жен) 2:1 Франция (жен) - Нидерланды (жен) 1:0 Швейцария (жен) - Нидерланды (жен) 1:4 Нидерланды (жен) - Португалия (жен) 3:2 Нидерланды (жен) - Швеция (жен) 1:1 Нидерланды (жен) - Финляндия (жен) 2:0 Нидерланды (жен) - Беларусь (жен) 3:0 Англия (жен) - Нидерланды (жен) 5:1
ЮАР (жен)
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
ЮАР (жен) - Италия (жен) 3:2 Аргентина (жен) - ЮАР (жен) 2:2 Швеция (жен) - ЮАР (жен) 2:1 Коста-Рика (жен) - ЮАР (жен) 0:2
ЮАР (жен) - Botswana W 0:5 Сербия (жен) - ЮАР (жен) 3:2 Словения (жен) - ЮАР (жен) 1:1 ЮАР (жен) - Uzbekistan W 3:0 Австралия (жен) - ЮАР (жен) 4:1 ЮАР (жен) - Бразилия (жен) 0:6 ЮАР (жен) - Бразилия (жен) 0:3 Нидерланды (жен) - ЮАР (жен) 5:1 Замбия (жен) - ЮАР (жен) 1:1 ЮАР (жен) - Malawi W 2:3 Япония (жен) - ЮАР (жен) 2:0 ЮАР (жен) - Германия (жен) 0:4 ЮАР (жен) - Китай (жен) 0:1 Испания (жен) - ЮАР (жен) 3:1 Норвегия (жен) - ЮАР (жен) 7:2 США (жен) - ЮАР (жен) 3:0
Результаты матчей
Нидерланды (жен)
ЮАР (жен)
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:7
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
7
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:7
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
7
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Нидерланды (жен)
ЮАР (жен)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
13
13
13
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Япония (жен)
|Hinata Miyazawa
|5 (1)
|Нидерланды (жен)
|Роорд Джилл
|4
|Германия (жен)
|Попп Александра
|4
|Англия (жен)
|Джеймс Лорен
|3 (3)
|Испания (жен)
|Бонмати Айтана
|3 (2)
|Ямайка (жен)
|Шоу Хадия
|1 1
|Филиппины (жен)
|Sofia Harrison
|1 1
|Замбия (жен)
|Catherine Musonda
|1 1
|Нидерланды (жен)
|Ван Де Донк Даниэль
|2
|США (жен)
|Лавелле Роуз
|2