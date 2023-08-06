Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Tiisetso Makhubela выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Kholosa Biyana навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Kholosa Biyana пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Эгуррола Дамарис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Хорошо играет на выходе Kaylin Swart - мяч в ее руках

89' ЮАР (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' ЮАР (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Роорд Джилл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Lebogang Ramalepe из команды ЮАР (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

85' Матлу Ноко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Спице Шерида выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Hildah Magaia выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Эгуррола Дамарис выиграл воздушное противоборство у Bongeka Gamede.

83' Роорд Джилл пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

83' Бееренстайн Линет создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Янссен Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Сегодняшная посещаемость составляет 40233 болельщиков

81' Hildah Magaia навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

80' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Нидерланды (жен)

79' Lebogang Ramalepe выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Tiisetso Makhubela из команды ЮАР (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

77' Tiisetso Makhubela ослабляет давление, выбив мяч.

76' Эгуррола Дамарис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Tiisetso Makhubela выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' ЮАР (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Бругтс Эсме выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Хорошо играет на выходе Kaylin Swart - мяч в ее руках

74' Грунен Джеки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Хорошая попытка от Мартенс Лиеке , был неплохой удар, но вратарь спас

73' Кгатлана Темби не смог попасть в створ ударом издали

73' Hildah Magaia навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Мотлхало Линда бьет издали, но Daphne van Domselaar ловит мяч в руки

73' Кгатлана Темби создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' ЮАР (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Bongeka Gamede из команды ЮАР (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

71' Спице Шерида навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Bongeka Gamede успешно блокирует удар.

70' Bongeka Gamede ослабляет давление, выбив мяч.

68' Мартенс Лиеке создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Tiisetso Makhubela из команды ЮАР (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

65' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Бругтс Эсме выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Lebogang Ramalepe ослабляет давление, выбив мяч.

64' Спице Шерида выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Матлу Ноко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Tiisetso Makhubela ослабляет давление, выбив мяч.

62' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Матч возобновлен

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Матлу Ноко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Янссен Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Tiisetso Makhubela выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Бругтс Эсме выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Хорошо играет на выходе Kaylin Swart - мяч в ее руках

58' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Tiisetso Makhubela ослабляет давление, выбив мяч.

57' Спице Шерида выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Bongeka Gamede выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Нидерланды (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

56' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Нидерланды (жен) отменен из-за положения "вне игры".

55' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Нидерланды (жен)

54' Пелова Виктория создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Kaylin Swart из команды ЮАР (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

53' Спице Шерида навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Lebogang Ramalepe выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Wendy Shongwe выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Пространство открывается для Бееренстайн Линет , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

48' Karabo Dhlamini ослабляет давление, выбив мяч.

47' ЮАР (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Хорошо играет на выходе Kaylin Swart - мяч в ее руках

46' ЮАР (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника