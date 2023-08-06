Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

39' США (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Рубенссон Элин ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

34' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Хоран Линдси и попал в каркас ворот!

34' Andi Sullivan из команды США (жен) подал угловой справа.

33' Ангельдаль Филиппа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Хоран Линдси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Швеция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Риттинг-Канерид Йоханна выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Илестедт Аманда выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' США (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Хорошая попытка от Trinity Rodman , был неплохой удар, но вратарь спас

26' Ангельдаль Филиппа ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

26' Илестедт Аманда выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' США (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Швеция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

25' США (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Матч возобновлен

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Бьорн Натали навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' США (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

20' США (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

20' США (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

19' США (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Trinity Rodman бьет издали, но Zecira Musovic ловит мяч в руки

18' Швеция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

17' США (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

17' США (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

16' США (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

16' США (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Швеция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Швеция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

11' США (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Андерссон Йонна навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Швеция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Швеция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Andi Sullivan не смог попасть в створ ударом издали

5' Emily Fox выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Матч возобновится спорным мячом

3' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

2' США (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру