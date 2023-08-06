Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Г О О О О О Л - Andi Sullivan забивает пенальти, он пробил правой ногой! Zecira Musovic был близок к тому, чтобы отразить мяч!

Мы ожидаем дополнительного времени

Начался первый тайм дополнительного времени

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Andi Sullivan навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Andi Sullivan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Второй тайм дополнительного времени начался

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Второй тайм

92' Эрц Джули выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

90' Морган Алекс нанес удар головой, но Zecira Musovic спокойно отбил мяч.

89' США (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Морган Алекс нанес удар головой, но Zecira Musovic спокойно отбил мяч.

88' Андерссон Йонна навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Andi Sullivan ослабляет давление, выбив мяч.

87' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Швеция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

86' США (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Andi Sullivan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Хорошая попытка от Якобссон София , был неплохой удар, но вратарь спас

83' Соннетт Эмили выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' США (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

82' США (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

82' США (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

82' США (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Швеция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Рольфо Фридолина выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Сегодняшная посещаемость составляет 27706 болельщиков

77' США (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Naomi Girma выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Andi Sullivan выиграл воздушное противоборство у Асллани Косоваре

76' Швеция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Морган Алекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Матч возобновится спорным мячом

75' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

74' Рубенссон Элин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Sophia Smith бьет издали, но Zecira Musovic ловит мяч в руки

73' США (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Данн Кристал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Бьорн Натали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Ангельдаль Филиппа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Матч возобновлен

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Рубенссон Элин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Рольфо Фридолина выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' США (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Швеция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Эрц Джули выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Асллани Косоваре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Хоран Линдси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Хоран Линдси пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

56' Морган Алекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' США (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Sophia Smith пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

54' Andi Sullivan навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Хорошая попытка от Хоран Линдси , был неплохой удар, но вратарь спас

52' Andi Sullivan навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' США (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Рольфо Фридолина выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Асллани Косоваре получил желтую карточку от судьи

48' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

47' США (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля