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  3. Чемпионат мира (женщины) 2023

Чемпионат мира (женщины)

Стадион: . Зрители: 27706 Главный судья: Фраппарт Стефани
Швеция (жен)
0:0
Итог после пенальти
5
4
США (жен)

Ход матча

49'
Асллани Косоваре
 
66'
 
Lynn Williams
Trinity Rodman
81'
Якобссон София
Риттинг-Канерид Йоханна
 
81'
Хуртиг Лина
Асллани Косоваре
 
97'
Беннисон Ханна
Ангельдаль Филиппа
 
99'
 
Рапиноу Меган
Морган Алекс
112'
Бломквист Ребека
Блакстениус Стина
 
119'
 
Эрц Джули
120'
 
О`Хара Келли
Emily Fox
120'
 
Kristie Mewis
Соннетт Эмили
121'
0:1
Andi Sullivan
121'
Рольфо Фридолина
1:1
121'
1:2
Хоран Линдси
121'
Рубенссон Элин
2:2
121'
2:3
Kristie Mewis
121'
Бьорн Натали
2:3
121'
2:3
Рапиноу Меган
121'
Бломквист Ребека
2:3
121'
2:3
Sophia Smith
121'
Беннисон Ханна
3:3
122'
3:4
Негер Алисса
122'
Эрикссон Магдалена
4:4
122'
4:4
О`Хара Келли
122'
Хуртиг Лина
5:4
Пен
5:4

Статистика матча

  • 5 Голы 4
  • 0 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 11
  • 3 Угловые 9
  • 1 Офсайды 4
  • 15 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 447 Количество передач 609
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Мусович
Зекира
14
Бьорн
Натали
13
Илестедт
Аманда
6
Эрикссон
Магдалена
2
Андерссон
Йонна
16
Ангельдаль
Филиппа
23
Рубенссон
Элин
19
Риттинг-Канерид
Йоханна
9
Асллани
Косоваре
18
Рольфо
Фридолина
11
Блакстениус
Стина
1
Негер
Алисса
23
Emily
Fox
8
Эрц
Джули
4
Naomi
Girma
19
Данн
Кристал
14
Соннетт
Эмили
17
Andi
Sullivan
20
Trinity
Rodman
10
Хоран
Линдси
11
Sophia
Smith
13
Морган
Алекс
Швеция (жен)
США (жен)

История личных встреч

Швеция (жен)
США (жен)

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ОИ
3:0
ТМС
1:1
ТМС
3:2
ЧМПФСЖ
0:2
ТМС
0:1
ОИ
1:1
ЧМ
0:0
ММ
1:0
ММ
1:1

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.83

Среднее время на гол

67
108

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.11
0.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

81
101

Бомбардиры внутри турнира

Швеция (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Илестедт Аманда 3 0.75
Рольфо Фридолина 2 0.5
Бломквист Ребека 2 0.5
Блакстениус Стина 1 0.25
Рубенссон Элин 1 (1) 0.25
Якобссон София 0 0
Андерссон Йонна 0 0
Асллани Косоваре 0 0
Риттинг-Канерид Йоханна 0 0
США (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sophia Smith 2 0.5
Хоран Линдси 2 0.5
Морган Алекс 0 0
Лавелле Роуз 0 0

Карточки

Швеция (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Асллани Косоваре 1 0
Шоуг Сильвия 1 0
США (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавелле Роуз 2 0
Хоран Линдси 1 0
Эрц Джули 1 0
Sophia Smith 1 0
Naomi Girma 1 0

Результаты матчей

Швеция (жен)
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
США (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Швеция (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
США (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
4
Швеция (жен)
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
США (жен)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
4

Голы по времени матча

Забито

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
3
33%
1
25%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Швеция (жен)
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Аргентина (жен) - Швеция (жен) 0:2 Швеция (жен) - Италия (жен) 5:0 Швеция (жен) - ЮАР (жен) 2:1 Швеция (жен) - Норвегия (жен) 3:3
Швеция (жен) - Дания (жен) 0:1 Германия (жен) - Швеция (жен) 0:0 Швеция (жен) - Китай (жен) 4:1 Австралия (жен) - Швеция (жен) 4:0 Швеция (жен) - Франция (жен) 3:0 Испания (жен) - Швеция (жен) 1:1 Финляндия (жен) - Швеция (жен) 0:5 Англия (жен) - Швеция (жен) 4:0 Швеция (жен) - Бельгия (жен) 1:0 Швеция (жен) - Португалия (жен) 5:0 Швеция (жен) - Швейцария (жен) 2:1 Нидерланды (жен) - Швеция (жен) 1:1 Швеция (жен) - Бразилия (жен) 3:1 Швеция (жен) - Ирландия (жен) 1:1 Грузия (жен) - Швеция (жен) 0:15 Италия (жен) - Швеция (жен) 1:1
США (жен)
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Португалия (жен) - США (жен) 0:0 США (жен) - Нидерланды (жен) 1:1 США (жен) - Вьетнам (жен) 3:0 США (жен) - Уэльс (жен) 2:0
США (жен) - Ирландия (жен) 1:0 США (жен) - Ирландия (жен) 2:0 Новая Зеландия (жен) - США (жен) 0:5 Новая Зеландия (жен) - США (жен) 0:4 США (жен) - Германия (жен) 2:1 США (жен) - Германия (жен) 1:2 Испания (жен) - США (жен) 2:0 Англия (жен) - США (жен) 2:1 США (жен) - Нигерия (жен) 2:1 США (жен) - Нигерия (жен) 4:0 США (жен) - Канада (жен) 1:0 США (жен) - Коста-Рика (жен) 3:0 США (жен) - Мексика (жен) 1:0 Ямайка (жен) - США (жен) 0:5 США (жен) - Гаити (жен) 3:0 США (жен) - Колумбия (жен) 2:0

Результаты матчей

Швеция (жен)
США (жен)

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
2 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Швеция (жен)
США (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
1
1
2
2.5
1
1
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
3
1
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
4.5
1/8 финала
1 Швейцария (жен)
5 Испания (жен)
3 Япония (жен)
1 Норвегия (жен)
2 Нидерланды (жен)
0 ЮАР (жен)
5 Швеция (жен)
4 США (жен)
Англия (жен)
Нигерия (жен)
Австралия (жен)
Дания (жен)
Колумбия (жен)
Ямайка (жен)
Франция (жен)
Марокко (жен)
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Япония (жен) Hinata Miyazawa 5 (1)
Нидерланды (жен) Роорд Джилл 4
Германия (жен) Попп Александра 4
Англия (жен) Джеймс Лорен 3 (3)
Испания (жен) Бонмати Айтана 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Филиппины (жен) Sofia Harrison 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
Нидерланды (жен) Ван Де Донк Даниэль 2
США (жен) Лавелле Роуз 2
Весь список
  • Дополнительное время
  • 121'
    США (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 121'
    МИМО! - Rebecka Blomqvist из команды Швеция (жен) получает пробивает пенальти, но Alyssa Naeher играет отлично!
  • 121'
    Контроль мяча: Швеция (жен): 42%, США (жен): 58%.
  • 121'
    ОНА ПРОМАХНУЛАСЬ! - Рапиноу Меган из команды США (жен) получает пенальти, но удар идет мимо ворот.
  • 121'
    США (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 121'
    ОНА ПРОМАХНУЛАСЬ! - Бьорн Натали из команды Швеция (жен) получает пенальти, но удар идет мимо ворот.
  • 121'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 121'
    Г О О О О О Л - Kristie Mewis забил пенальти, нанеся удар левой ногой! Zecira Musovic неудачно прыгнул в другую сторону!
  • 121'
    Г О О О О О Л - Рубенссон Элин забивает пенальти, он пробил правой ногой! Alyssa Naeher был близок к тому, чтобы отразить мяч!
  • 121'
    Г О О О О О Л - Хоран Линдси забивает пенальти, он пробил правой ногой! Zecira Musovic был близок к тому, чтобы отразить мяч!
  • 121'
    Г О О О О О Л - Рольфо Фридолина забивает пенальти, он пробил левой ногой! Alyssa Naeher был близок к тому, чтобы отразить мяч!
  • 121'
    Г О О О О О Л - Andi Sullivan забивает пенальти, он пробил правой ногой! Zecira Musovic был близок к тому, чтобы отразить мяч!
  • 121'
    Матч закончился после серии пенальти
  • 121'
    Г О О О О О Л - Хуртиг Лина забивает пенальти, он пробил правой ногой! Alyssa Naeher был близок к тому, чтобы отразить мяч!
  • 121'
    ШТАНГА! - О`Хара Келли из команды США (жен) бьет пенальти, но мяч попадает в штангу.
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    • 121'
      Г О О О О О Л - Эрикссон Магдалена забивает пенальти, он пробил левой ногой! Alyssa Naeher был близок к тому, чтобы отразить мяч!
    • 121'
      Г О О О О О Л - Негер Алисса забивает пенальти правой ногой! Он нанес удар по центру, но Zecira Musovic прыгнул вправо!
    • 121'
      Г О О О О О Л - Беннисон Ханна забивает пенальти правой ногой! Он нанес удар по центру, но Alyssa Naeher прыгнул влево!
    • 121'
      Удар от ворот произведет Швеция (жен)
    • 121'
      Начинается серия пенальти
    • 121'
      ОНА ПРОМАХНУЛАСЬ! - Sophia Smith из команды США (жен) получает пенальти, но удар идет мимо ворот.
    • 121'
      Мы ожидаем серии пенальти
    • 120'
      Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 120'
      Тактическая замена. Соннетт Эмили уходит с поля и его заменяет Kristie Mewis
    • 120'
      Тактическая замена. Emily Fox уходит с поля и его заменяет О`Хара Келли
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Melbourne Rectangular Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
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