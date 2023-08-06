Стадион: Мельбурнский Прямоугольный стадион. Зрители: 27706 Главный судья: Фраппарт Стефани
0:0
Итог после пенальти
5
4
0'
49' Желтая карточкаАсллани Косоваре
119' Желтая карточкаЭрц Джули
5 4
0:1
1:1
1:2
2:2
2:3
2:3
2:3
2:3
2:3
3:3
3:4
4:4
5:4
Ход матча
49'
119'
120'
121'
0:1
121'
1:1
121'
1:2
121'
2:2
121'
2:3
121'
2:3
121'
2:3
121'
2:3
121'
2:3
121'
3:3
122'
3:4
122'
122'
4:4
122'
5:4
Пен
5:4
Статистика матча
-
5 Голы 4
-
0 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 11
-
3 Угловые 9
-
1 Офсайды 4
-
15 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
447 Количество передач 609
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Бьорн
Натали
23
Emily
Fox
19
Данн
Кристал
10
Хоран
Линдси
11
Sophia
Smith
13
Морган
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бьорн НаталиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Шоуг СильвияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Tove Enblom
-
-
Главный тренер: Герхардссон Петер
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Emily FoxЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Данн КристалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хоран ЛиндсиПолузащитник
-
11 Sophia SmithПолузащитник
-
13 Морган АлексНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Casey Murphy
-
-
-
12 Alana Cook
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vlatko Andonovski
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Швеция (жен)
США (жен)
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
0.83
Среднее время на гол
67
108
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.11
0.89
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
81
101
Бомбардиры внутри турнира
Швеция (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Илестедт Аманда
|3
|0.75
|Рольфо Фридолина
|2
|0.5
|Бломквист Ребека
|2
|0.5
|Блакстениус Стина
|1
|0.25
|Рубенссон Элин
|1 (1)
|0.25
|Якобссон София
|0
|0
|Андерссон Йонна
|0
|0
|Асллани Косоваре
|0
|0
|Риттинг-Канерид Йоханна
|0
|0
США (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sophia Smith
|2
|0.5
|Хоран Линдси
|2
|0.5
|Морган Алекс
|0
|0
|Лавелле Роуз
|0
|0
Карточки
Швеция (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Асллани Косоваре
|1
|0
|Шоуг Сильвия
|1
|0
США (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавелле Роуз
|2
|0
|Хоран Линдси
|1
|0
|Эрц Джули
|1
|0
|Sophia Smith
|1
|0
|Naomi Girma
|1
|0
Результаты матчей
Швеция (жен)
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
США (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Швеция (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
США (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
4
Швеция (жен)
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
США (жен)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
4
Голы по времени матча
Забито
7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
3
33%
1
25%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Швеция (жен)
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Аргентина (жен) - Швеция (жен) 0:2 Швеция (жен) - Италия (жен) 5:0 Швеция (жен) - ЮАР (жен) 2:1 Швеция (жен) - Норвегия (жен) 3:3
Швеция (жен) - Дания (жен) 0:1 Германия (жен) - Швеция (жен) 0:0 Швеция (жен) - Китай (жен) 4:1 Австралия (жен) - Швеция (жен) 4:0 Швеция (жен) - Франция (жен) 3:0 Испания (жен) - Швеция (жен) 1:1 Финляндия (жен) - Швеция (жен) 0:5 Англия (жен) - Швеция (жен) 4:0 Швеция (жен) - Бельгия (жен) 1:0 Швеция (жен) - Португалия (жен) 5:0 Швеция (жен) - Швейцария (жен) 2:1 Нидерланды (жен) - Швеция (жен) 1:1 Швеция (жен) - Бразилия (жен) 3:1 Швеция (жен) - Ирландия (жен) 1:1 Грузия (жен) - Швеция (жен) 0:15 Италия (жен) - Швеция (жен) 1:1
США (жен)
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Португалия (жен) - США (жен) 0:0 США (жен) - Нидерланды (жен) 1:1 США (жен) - Вьетнам (жен) 3:0 США (жен) - Уэльс (жен) 2:0
США (жен) - Ирландия (жен) 1:0 США (жен) - Ирландия (жен) 2:0 Новая Зеландия (жен) - США (жен) 0:5 Новая Зеландия (жен) - США (жен) 0:4 США (жен) - Германия (жен) 2:1 США (жен) - Германия (жен) 1:2 Испания (жен) - США (жен) 2:0 Англия (жен) - США (жен) 2:1 США (жен) - Нигерия (жен) 2:1 США (жен) - Нигерия (жен) 4:0 США (жен) - Канада (жен) 1:0 США (жен) - Коста-Рика (жен) 3:0 США (жен) - Мексика (жен) 1:0 Ямайка (жен) - США (жен) 0:5 США (жен) - Гаити (жен) 3:0 США (жен) - Колумбия (жен) 2:0
Результаты матчей
Швеция (жен)
США (жен)
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:0
2 раза 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Швеция (жен)
США (жен)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
11
12
11
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
31
13
13
13
13
13
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Япония (жен)
|Hinata Miyazawa
|5 (1)
|Нидерланды (жен)
|Роорд Джилл
|4
|Германия (жен)
|Попп Александра
|4
|Англия (жен)
|Джеймс Лорен
|3 (3)
|Испания (жен)
|Бонмати Айтана
|3 (2)
|Ямайка (жен)
|Шоу Хадия
|1 1
|Филиппины (жен)
|Sofia Harrison
|1 1
|Замбия (жен)
|Catherine Musonda
|1 1
|Нидерланды (жен)
|Ван Де Донк Даниэль
|2
|США (жен)
|Лавелле Роуз
|2