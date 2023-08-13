Тур: 3. Стадион: Minaj Arena.
0'
29' Желтая карточкаАдамюк Владимир
43' Желтая карточкаПанасенко Сергей
50' Красная карточкаСарапий Эдуард
59' Желтая карточкаБабенко Руслан
66' Желтая карточкаПетько Сергей
0:0
82' Не забитый пенальтиБабенко Руслан
1:0
89' ГолYegor Tverdokhlib
1:1
90' ПенальтиБланко Доминго
90'+9
Ход матча
29'
43'
50'
59'
66'
82'
0:0
89'
90'
1:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
20 Danylo Golub
-
-
-
-
Главный тренер: Шаран Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 Макс ВалефВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Кучер Александр
История личных встреч
Минай
Днепр-1
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.25
Среднее время на гол
60
360
Всего голов
14
3
Голов в среднем за матч
3.5
1.5
Среднее время на гол
25
60
Всего голов
17
4
Голов в среднем за матч
2.83
0.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
31
135
Бомбардиры внутри турнира
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vadym Vitenchuk
|1
|0.33
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0.33
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бабенко Руслан
|1
|0.5
|Пихалёнок Александр
|1
|0.5
|Бланко Доминго
|1 (1)
|0.5
|Адамюк Владимир
|0
|0
|Валентин Рубчинский
|0
|0
Карточки
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Панасенко Сергей
|2
|0
|Бандура Александр
|0
|1
|Петько Сергей
|1
|0
|Vadym Vitenchuk
|1
|0
|Кравчук Юрий
|1
|0
|Andriy Buleza
|1
|0
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарапий Эдуард
|1
|1
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Бабенко Руслан
|1
|0
|Пасич Евгений
|1
|0
|Бланко Доминго
|1
|0
Результаты матчей
Минай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Днепр-1
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Минай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Днепр-1
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
2
Минай
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Днепр-1
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
1
3
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
2
67%
76-90
Пропущено
8
2
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
2
100%
76-90
Результаты последних матчей
Минай
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 Динамо Киев - Минай 4:1 Минай - Металлист 2:0 Кривбасс КР - Минай 1:4
Минай - Рух Львов 0:1 Минай - Хуст 3:1 Днепр-1 - Минай 4:0 Металлист - Минай 1:1 Минай - Заря 0:3 Металлист - Минай 1:2 Минай - Рух Львов 0:0 Черноморец Од - Минай 0:1 Минай - Днепр-1 0:1 Минай - Ворскла 2:0 Шахтёр Донецк - Минай 1:0 Минай - Металлист-1925 1:1 Верес - Минай 1:1 Минай - Кривбасс 1:0 Динамо Киев - Минай 2:0 Минай - Ингулец 1:2
Днепр-1
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Славия Прага - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Полесье 2:1 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3
Днепр-1 - Кривбасс КР 2:2 Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Днепр-1 - Металлист 1:0 Днепр-1 - Минай 4:0 Днепр-1 - Хуст 4:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Минай - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Александрия 1:1 Черноморец Од - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Металлист 5:0 Ингулец - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Рух Львов 3:2 Заря - Днепр-1 2:1
Результаты матчей
Минай
Днепр-1
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
4:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Минай
Днепр-1
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|11.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|3 (2)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|3
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|2 (2)
|Шахтёр Донецк
|Матвиенко Николай
|2
|Александрия
|Artem Shulyanskyi
|2
|Заря
|Иордания
|1 1
|Верес
|Балан Денис
|1 1
|Черноморец Од
|Кузык Орест
|1 1
|Оболонь
|Карась Даниил
|1 1
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|1 1