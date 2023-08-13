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  4. Премьер-лига 2023-2024

Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Минай
1:1
Конец матча
Днепр-1
0'
29' Желтая карточка
Адамюк Владимир
43' Желтая карточка
Панасенко Сергей
50' Красная карточка
Сарапий Эдуард
59' Желтая карточка
Бабенко Руслан
66' Желтая карточка
Петько Сергей
0:0
82' Не забитый пенальти
Бабенко Руслан
1:0
89' Гол
Yegor Tverdokhlib
1:1
90' Пенальти
Бланко Доминго
90'+9
13
Бандура
Александр
4
Bohdan
Chuiev
5
Кравчук
Юрий
32
Петько
Сергей
3
Солдат
Игорь
23
Немчанинов
Дмитрий
10
Одарюк
Владимир
44
Vadym
Vitenchuk
21
Панасенко
Сергей
78
Valeriy
Rogozynsky
22
Yegor
Tverdokhlib
12
Кинарейкин
Яков
26
Каплиенко
Александр
3
Адамюк
Владимир
5
Сарапий
Эдуард
30
Кравец
Василий
18
Бабенко
Руслан
22
Валентин
Рубчинский
99
Ферейра
Фабрисио
8
Пихалёнок
Александр
17
Леднёв
Богдан
7
Филиппов
Александр
Минай
Днепр-1

История личных встреч

Минай
Днепр-1

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

История матчей

ТМК
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
4:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.25

Среднее время на гол

60
360

Всего голов

14
3

Голов в среднем за матч

3.5
1.5

Среднее время на гол

25
60

Всего голов

17
4

Голов в среднем за матч

2.83
0.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

31
135

Бомбардиры внутри турнира

Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vadym Vitenchuk 1 0.33
Yegor Tverdokhlib 1 0.33
Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бабенко Руслан 1 0.5
Пихалёнок Александр 1 0.5
Бланко Доминго 1 (1) 0.5
Адамюк Владимир 0 0
Валентин Рубчинский 0 0

Карточки

Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панасенко Сергей 2 0
Бандура Александр 0 1
Петько Сергей 1 0
Vadym Vitenchuk 1 0
Кравчук Юрий 1 0
Andriy Buleza 1 0
Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарапий Эдуард 1 1
Адамюк Владимир 2 0
Бабенко Руслан 1 0
Пасич Евгений 1 0
Бланко Доминго 1 0

Результаты матчей

Минай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Днепр-1
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Минай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Днепр-1
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
2
Минай
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Днепр-1
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Минай
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 Динамо Киев - Минай 4:1 Минай - Металлист 2:0 Кривбасс КР - Минай 1:4
Минай - Рух Львов 0:1 Минай - Хуст 3:1 Днепр-1 - Минай 4:0 Металлист - Минай 1:1 Минай - Заря 0:3 Металлист - Минай 1:2 Минай - Рух Львов 0:0 Черноморец Од - Минай 0:1 Минай - Днепр-1 0:1 Минай - Ворскла 2:0 Шахтёр Донецк - Минай 1:0 Минай - Металлист-1925 1:1 Верес - Минай 1:1 Минай - Кривбасс 1:0 Динамо Киев - Минай 2:0 Минай - Ингулец 1:2
Днепр-1
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Славия Прага - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Полесье 2:1 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3
Днепр-1 - Кривбасс КР 2:2 Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Днепр-1 - Металлист 1:0 Днепр-1 - Минай 4:0 Днепр-1 - Хуст 4:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Минай - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Александрия 1:1 Черноморец Од - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Металлист 5:0 Ингулец - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Рух Львов 3:2 Заря - Днепр-1 2:1

Результаты матчей

Минай
Днепр-1

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Минай
Днепр-1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рух Львов
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Колос Ковалёвка
 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Динамо Киев
 2 2 0 0 8 - 3 6
4.
Александрия
 2 2 0 0 2 - 0 6
5.
Черноморец Од
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Днепр-1
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Шахтёр Донецк
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
ЛНЗ Черкассы
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Кривбасс
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Полесье
 3 1 0 2 3 - 3 3
11.
Заря
 1:0 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Верес
 3 0 1 2 1 - 5 1
13.
Оболонь
 3 0 1 2 2 - 6 1
14.
Минай
 3 0 1 2 2 - 8 1
15.
Металлист-1925
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Ворскла
 0:1 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колос Ковалёвка
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Рух Львов
 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Александрия
 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Черноморец Од
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Днепр-1
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 4 1
8.
Верес
 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Минай
 2 0 1 1 1 - 4 1
10.
Кривбасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ворскла
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Металлист-1925
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Полесье
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
ЛНЗ Черкассы
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Заря
 1:0 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Рух Львов
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Полесье
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Кривбасс
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Заря
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Черноморец Од
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Днепр-1
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Металлист-1925
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Верес
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Оболонь
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Ворскла
 0:1 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Минай
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Рух Львов Климчук Юрий 3 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 3
Динамо Киев Буяльский Виталий 2 (2)
Шахтёр Донецк Матвиенко Николай 2
Александрия Artem Shulyanskyi 2
Весь список

Топ нарушителей
Заря Иордания 1 1
Верес Балан Денис 1 1
Черноморец Од Кузык Орест 1 1
Оболонь Карась Даниил 1 1
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 1 1
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Панасенко Сергей получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Адамюк Владимир получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Минай 1:1 Днепр-1 онлайн

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