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  4. Премьер-лига 2023-2024

Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Ворскла
1:2
Конец матча
Заря
0'
0:1
4' Гол
Герреро Эдуардо
46' Желтая карточка
Скляр Александр
55' Желтая карточка
Павлюк Евгений
56' Желтая карточка
Волошин Викентий
59' Желтая карточка
Челядин Артём
1:1
66' Гол
Родригес Фелипе
1:2
78' Гол
Иордания
90'+4
7
Исенко
Павел
4
Пердута
Игорь
74
Tiago
Santana
17
Чеснаков
Владимир
27
Крупский
Илья
18
Павлюк
Евгений
6
Скляр
Александр
50
Кане
Ибрахим
10
Юрченко
Владлен
29
Бацула
Андрей
11
Степанюк
Руслан
30
Турбаевский
Никита
70
Кирюханцев
Игорь
74
Снурницын
Игорь
55
Иордания
47
Вантух
Роман
15
Дришлюк
Кирилл
44
Батагов
Арсений
9
Мишнёв
Дмитрий
7
Антюх
Денис
16
Волошин
Викентий
39
Герреро
Эдуардо
Ворскла
Заря

История личных встреч

Ворскла
Заря

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
21.4%
14 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 8 побед

31 матч

32.3%
29%
38.7%
10 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

16.1%
41.9%
42%
5 побед 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

45.2%
29%
25.8%
14 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.33
0.94

Среднее время на гол

67
96

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.44
1.07

Среднее время на гол

62
84

Всего голов

43
31

Голов в среднем за матч

1.39
1

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

64
90

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Фелипе II 1 0.5
Юрченко Владлен 1 0.5
Бацула Андрей 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антюх Денис 1 (1) 0.33
Иордания 1 0.33
Русин Назарий 1 0.33
Герреро Эдуардо 1 0.33
Волошин Викентий 0 0

Карточки

Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 1 0
Бацула Андрей 1 0
Челядин Артём 1 0
Павлюк Евгений 1 0
Крупский Илья 1 0
Tiago Santana 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иордания 1 1
Ilya Gulko 1 1
Антюх Денис 2 0
Волошин Викентий 2 0
Мишнёв Дмитрий 1 0
Бугай Владислав 1 0
Вантух Роман 1 0
Яцык Александр 1 0

Результаты матчей

Ворскла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Заря
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
1
Ворскла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Заря
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

0
0
Ворскла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Заря
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
33%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ворскла
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Рух Львов - Ворскла 4:1 Дила - Ворскла 3:1 Ворскла - Дила 2:1 Бельско-Бяла - Ворскла 3:4
Полония Лазиска - Ворскла 1:4 Тыхы - Ворскла 2:2 Ворскла - Александрия 1:2 Ворскла - СК Полтава 3:2 Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1 Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - Кривбасс 1:0 Львов - Ворскла 0:2 Минай - Ворскла 2:0 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Рух Львов - Ворскла 1:1 Ворскла - Металлист 3:2 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Ингулец 1:0 Александрия - Ворскла 3:0
Заря
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Заря - Кривбасс 1:3 Рух Львов - Заря 2:1 Заря - Ружомберок 1:2 Мотор Люблин - Заря 3:1
Заря - Михаловце 2:1 Сталь Мелец - Заря 0:1 Р. Жешув - Заря 2:4 Минай - Заря 0:3 Александрия - Заря 0:2 Заря - Шахтёр Донецк 0:3 Заря - Ингулец 2:0 Металлист - Заря 0:5 Заря - Металлист-1925 3:0 Заря - Верес 1:0 Заря - Черноморец Од 3:1 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Заря - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Заря 1:0 Заря - Рух Львов 3:0 Динамо Киев - Заря 0:1

Результаты матчей

Ворскла
Заря

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ворскла
Заря

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рух Львов
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Колос Ковалёвка
 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Динамо Киев
 2 2 0 0 8 - 3 6
4.
Александрия
 2 2 0 0 2 - 0 6
5.
Черноморец Од
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Днепр-1
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Шахтёр Донецк
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
ЛНЗ Черкассы
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Кривбасс
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Полесье
 3 1 0 2 3 - 3 3
11.
Заря
 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Верес
 3 0 1 2 1 - 5 1
13.
Оболонь
 3 0 1 2 2 - 6 1
14.
Минай
 3 0 1 2 2 - 8 1
15.
Металлист-1925
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Ворскла
 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колос Ковалёвка
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Рух Львов
 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Александрия
 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Черноморец Од
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Днепр-1
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 4 1
8.
Верес
 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Минай
 2 0 1 1 1 - 4 1
10.
Кривбасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ворскла
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Металлист-1925
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Полесье
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
ЛНЗ Черкассы
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Заря
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Рух Львов
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Полесье
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Кривбасс
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Заря
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Черноморец Од
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Днепр-1
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Металлист-1925
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Верес
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Оболонь
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Ворскла
 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Минай
 1 0 0 1 1 - 4 0
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Топ бомбардиров
Рух Львов Климчук Юрий 3 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 3
Динамо Киев Буяльский Виталий 2 (2)
Шахтёр Донецк Матвиенко Николай 2
Александрия Artem Shulyanskyi 2
Весь список

Топ нарушителей
Заря Иордания 1 1
Верес Балан Денис 1 1
Черноморец Од Кузык Орест 1 1
Оболонь Карась Даниил 1 1
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 1 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 4'
      Волошин Викентий сделал результативную передачу.
    • 4'
      Г О О О О Л - Герреро Эдуардо бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ворскла 1:2 Заря онлайн

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