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Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Кривбасс
1:0
Второй тайм: 60'
ЛНЗ Черкассы
0'
28' Желтая карточка
Бескоровайный Данил
1:0
38' Гол
Бескоровайный Данил
57' Желтая карточка
Муравский Назарий
33
Клищук
Андрей
55
Дибанго
Иван
5
Стецков
Тимур
13
Бескоровайный
Данил
7
Понедельник
Андрей
23
Hrvoje
Ilic
8
Бизимана
Джихад
10
Хомченовский
Дмитрий
14
Лунёв
Максим
94
Задерака
Максим
78
Кожушко
Олег
94
Пеньков
Герман
17
Норенков
Денис
34
Муравский
Назарий
71
Лопырёнок
Максим
95
Стасюк
Пётр
77
Савин
Антон
27
Ivan
Tyshchenko
8
Хамелюк
Владислав
10
Бойко
Виталий
70
Наумец
Владислав
9
Прядун
Максим
Кривбасс
ЛНЗ Черкассы

Бомбардиры внутри турнира

Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дебелко Роман 1 0.33
Бескоровайный Данил 1 0.33
Klim Prykhodko 1 0.33
Лунёв Максим 1 (1) 0.33
Хомченовский Дмитрий 0 0
Стецков Тимур 0 0
Дибанго Иван 0 0
ЛНЗ Черкассы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойко Виталий 1 0.33
Прядун Максим 1 0.33
Наумец Владислав 1 0.33
Пасич Геннадий 0 0
Стасюк Пётр 0 0

Карточки

Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кожушко Олег 2 0
Семотюк Владислав 0 1
Хомченовский Дмитрий 1 0
Задерака Максим 1 0
Татарков Никита 1 0
Бизимана Джихад 1 0
Бескоровайный Данил 1 0
ЛНЗ Черкассы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савин Антон 1 0
Пеньков Герман 1 0
Прядун Максим 1 0
Хамелюк Владислав 1 0
Муравский Назарий 1 0
Sergiy Kopyl 1 0

Результаты матчей

Кривбасс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
ЛНЗ Черкассы
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Кривбасс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ЛНЗ Черкассы
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

3
0
Кривбасс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ЛНЗ Черкассы
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кривбасс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Заря - Кривбасс 1:3 Александрия - Кривбасс 1:0 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2
Кривбасс - Металлист 2:0 Ворскла - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ингулец - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Александрия 2:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Минай - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Заря 1:0 Верес - Кривбасс 1:2 Львов - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Металлист-1925 0:2
ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 ЛНЗ Черкассы - Карпаты 4:1
Эпицентр Дунаевцы - ЛНЗ Черкассы 0:2 ЛНЗ Черкассы - Нива Тернополь 1:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Карпаты - ЛНЗ Черкассы 1:1 ЛНЗ Черкассы - Эпицентр Дунаевцы 2:0 Нива Тернополь - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Горняк-Спорт 5:0 Скорук - ЛНЗ Черкассы 0:2 ЛНЗ Черкассы - ФК Чернигов 2:2 СК Полтава - ЛНЗ Черкассы 0:1 Кремень - ЛНЗ Черкассы 1:1 ЛНЗ Черкассы - Металлург Зп 1:0 Оболонь - ЛНЗ Черкассы 1:0 Горняк-Спорт - ЛНЗ Черкассы 0:1 ЛНЗ Черкассы - Скорук 3:0 ФК Чернигов - ЛНЗ Черкассы 0:2

Результаты матчей

Кривбасс
ЛНЗ Черкассы

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Кривбасс
ЛНЗ Черкассы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рух Львов
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Колос Ковалёвка
 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Динамо Киев
 2 2 0 0 8 - 3 6
4.
Александрия
 2 2 0 0 2 - 0 6
5.
Кривбасс
 1:0 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Черноморец Од
 3 2 0 1 4 - 2 6
7.
Шахтёр Донецк
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Днепр-1
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
ЛНЗ Черкассы
 0:1 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Полесье
 3 1 0 2 3 - 3 3
11.
Заря
 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Верес
 3 0 1 2 1 - 5 1
13.
Оболонь
 3 0 1 2 2 - 6 1
14.
Минай
 3 0 1 2 2 - 8 1
15.
Металлист-1925
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Ворскла
 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колос Ковалёвка
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Рух Львов
 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Александрия
 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Черноморец Од
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Днепр-1
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Кривбасс
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 4 1
9.
Верес
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Минай
 2 0 1 1 1 - 4 1
11.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ворскла
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Металлист-1925
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Полесье
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
ЛНЗ Черкассы
 0:1 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Заря
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Рух Львов
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
ЛНЗ Черкассы
 0:1 2 1 0 1 3 - 1 3
5.
Полесье
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Кривбасс
 1:0 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Заря
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Черноморец Од
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Днепр-1
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Металлист-1925
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Верес
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Оболонь
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Ворскла
 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Минай
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Рух Львов Климчук Юрий 3 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 3
Динамо Киев Буяльский Виталий 2 (2)
Шахтёр Донецк Матвиенко Николай 2
Александрия Artem Shulyanskyi 2
Весь список

Топ нарушителей
Заря Иордания 1 1
Верес Балан Денис 1 1
Черноморец Од Кузык Орест 1 1
Оболонь Карась Даниил 1 1
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Где смотреть матч Кривбасс 1:0 ЛНЗ Черкассы онлайн

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