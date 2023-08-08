21
AlexSin #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зволински Лукаш
|2
|0.4
|Кочергин Владислав
|2
|0.4
|Пясецки Фабиан
|2 (1)
|0.4
|Тудор Фран
|1
|0.2
|Киттель Сонни
|1
|0.2
|Папаниколау Яннис
|1
|0.2
|Цебуля Марчин
|0
|0
|Сварнас Стратос
|0
|0
|Арсенич Зоран
|0
|0
|Замора Джон
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомис Янник
|3 (1)
|1
|Стемпиньски Мариуш
|2
|0.67
|Бенгтссон Лео
|2
|0.67
|Шави Уоррен
|1
|0.33
|Моннор Джейден
|1
|0.33
|Кажу
|1
|0.33
|Маямбела Михлали
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|Цебуля Марчин
|1
|0
|Сварнас Стратос
|1
|0
|Тудор Фран
|1
|0
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|Папаниколау Яннис
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брорссон Франц
|1
|0
|Сёке Юлиус
|1
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|1
|0
Будет доступно позже.
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Карабах
|Джиджа Редон
|5
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|4
|Олимпия Любляна
|Элшник Тими
|3 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|3 (1)
|Шериф
|Талал Амин
|1 2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|Олимпия Любляна
|Agustin Doffo
|3
|Шериф
|Нгом-Мбекели Жером
|3